Zelenskyj til Stortinget: – Vil fortsette å ta tilbake landet vårt steg for steg

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er på sitt aller første besøk i Norge.

Onsdag ettermiddag er den ukrainske presidenten på plass på Stortinget for å tale i stortingssalen. Det er svært sjelden at utlendinger får tale til Stortinget.

Symboltungt

Kun tre ganger etter andre verdenskrig har utenlandske gjester talt til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. En av dem var Winston Churchill i 1948.

– Churchill var her før meg. Så da kommer vi til å vinne. For vår fiende er den samme i dag, sa Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten takket Norge for den støtten Ukraina har fått i krigen så langt.

– Norge har støttet oss med hjerte og sinn siden krigens første timer. Vi redder liv takket være dere. Takk, Norge.

Ukrainas president besøker Stortinget onsdag ettermiddag. Her sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Han rettet også blikket framover og sa at Ukraina aldri vil gi opp, og at det handler om å sende riktig signal for å kjempe for frihet.

– Vi vil fortsette å ta tilbake landet vårt steg for steg, understreket presidenten fra talerstolen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani som kom med sin støtteerklæring til landet.

– Vi demokratiske land må stå sammen. Krigen som dere utkjemper i Ukraina, handler ikke bare om deres eget lands fremtid. Det handler om demokratiets fremtid i Europa. Vi må ikke slutte å støtte dere i deres kamp, sier han i sin tale i stortingssalen.

– Alle mine kolleger her, alle 169 stortingsrepresentanter, uansett politisk parti, står sammen med det ukrainske folk. Deres kamp er vår kamp, tilføyer stortingspresidenten.

Gharahkhani var selv på besøk til Kyiv i fjor mens krigen raste.

Venstres Guri Melby mener krigen er eksistensiell også for Norge.

– Ukrainerne kjemper ikke bare en kamp for sin egen frihet, de kjemper til syvende og sist en kamp for demokrati, for frihet og mot autoritære regimer, sier hun i Vandrehallen i etterkant av talen.

Mottok støtte

Onsdag samlet de nordiske statsministrene seg i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet for å holde en pressekonferanse.

Der viste Norden sin fulle støtte til det krigsherjede landet.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj er i Norge hvor han blant annet møter statsminister Jonas Gahr Støre og andre ledere fra de nordiske landene. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Vi, lederne i de nordiske landene, bekrefter vår urokkelige støtte til Ukraina. Vi representerer land der det er bred støtte for Ukraina og det ukrainske folkets kamp for frihet, sa statsminister Jonas Gahr Støre fra talerstolen.

Det var en takknemlig Zelenskyj som mottok støtten fra de nordiske landene.

– Det gjør meg glad å ha så sterke partnere i ryggen. Putin må få kjenne på tapene og erkjenne at han må respektere oss, internasjonal lov og frihet, poengterer presidenten.

Norden står sammen

De nordiske landene har bidratt med over 11 milliarder euro i militær, økonomisk og humanitær støtte siden fullskalainvasjonen, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Onsdag ble det rapportert om nye russiske missiler som traff ukrainske byer. Støre bekrefter at de har hatt samtaler om å øke støtten til Ukraina i deres kamp for frihet og selvstendighet.

– Vi retter vår militære støtte mot forsvaret av Ukraina, og særlig mot angrep med missiler og raketter. Vi skal fortsette denne robuste politiske og humanitære støtten, understreker Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre er vertskap for et nordisk møte i Oslo onsdag 13. desember 2023. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Vårt naboland Sverige, med statsminister Ulf Kristersson i spissen, mener Europa nå står i en sårbar posisjon.

– Ukraina kjemper ikke bare for sin egen overlevelse, men for alle Europas demokratier. Vi er i en veldig alvorlig situasjon nå. Dette er en kritisk tid både i det korte og lange løp, sier statsministeren.

Møtte kongen

Under norgesbesøket var den ukrainske presidenten også på offisielt besøk hos kong Harald.

– Ditt besøk på mottaket for ukrainske flyktninger i de første dagene av fullskala invasjonen av Ukraina ble et ekstremt kraftig signal om støtte til vårt folk fra Norge. Takk din majestet for dette, sa presidenten under besøket.

Også dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var til stede.

Under norgesbesøket var president Volodomyr Zelenskyj også innom kong Harald i audiens. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Zelenskyj har deltatt på toppmøtet mellom statsministrene fra de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Statsminister Jonas Gahr Støre er vert og temaet er nordisk samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk.