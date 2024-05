Sjefen for livvakttjenesten til president Zelenskyj har fått sparken.

Avskjedigelsen i helgen skjer noen dager etter at to seniorer i livvakttjenesten ble arrestert.

De er mistenkt for å ha latt seg verve av russisk etterretning og for å ha planlagt et attentat mot den ukrainske presidenten.

Ukrainas president har sparket sjefen for livvakttjenesten etter avsløring av at to i tjenesten er involvert i en russisk attentatplan. Foto: HANDOUT / AFP

Nye opplysninger viser at det ble funnet to droner og ammunisjon hjemme hos en av mennene, skriver CNN.

Ifølge ukrainske myndigheter skal dronene og ammunisjonen være levert av den russiske etterretningen FSB.

Motivet for å la seg verve skal være penger.

Den russiske sikkerhetstjenesten skal ha lovet å betale 50.000 amerikanske dollar dersom «forretningen» var vellykket, skriver The Guardian.

«Drap på Zelenskyj ment som gave til Putin »

Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU sier at russiske spioner hadde fått i oppdrag å rekruttere noen nær Zelenskyj.

20 år yngre Putin. Bildet er fra innsettelsen av Putin som president 7. mai i 2004. Foto: POOL / Reuters

Den vervede personen skulle etter planen bortføre Zelenskyj, og deretter drepe ham, skriver The Guardian.

Drapet var ment som en «gave» til Putin til hans innsettelse som president sist tirsdag.

I en seremoni 7. mai ble Putin tatt i ed som Russlands president for femte gang.

Sjefen for ukrainsk sikkerhetstjeneste som selv var på drapslisten, har kommentert attentatplanen.

– Terrorhandlingen som skulle være en gave til Putin, var en tydelig fiasko fra russisk sikkerhetstjeneste, sier Vasyl Maliuk.

Anklaget for forræderi og terrorplan

Ifølge attentatplanene som er avdekket skulle flere enn Zelenskyj bli drept.

Sjefen for den militære E-tjenesten, Kyrylo Budanov, er på listen over personer som Russland planla å drepe, mener ukrainske myndigheter. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Det gjelder sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU, Vasyl Maliuk, og sjefen for forsvarets E-tjeneste Kyvylo Budanov.

Sparkingen av sjefen for livvakttjenesten, Serhii Rud, ble annonsert på presidentens nettside uten en nærmere begrunnelse, skriver CNN.

Rud har vært sjef for livvakttjenesten siden oktober i 2019.

Det var 7. mai det ble kjent at to oberster i livvakttjenesten var arrestert.

De to er anklaget for undergravende virksomhet mot Ukraina.

Begge er anklaget for forræderi, en av de to er også anklaget for å ha planlagt en terroraksjon.

– Fienden er sterk og erfaren

– Vi må ikke glemme at fienden er sterk og erfaren. Han må ikke undervurderes, sier sjefen for Ukrainas sikkerhetstjeneste.

På listen over planlagt attentat står navnet til sjefen for sikkerhetstjenesten, Vasyl Maliuk. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

The Guardian skriver at ifølge ukrainske myndigheter står tre navngitte etterretningsoffiserer i russiske FSB bak attentatplanen.

De tre skal være Maxim Mishustin, Dmytro Perlin og Aleksii Kornev.

Ifølge ukrainske myndigheter styrer Perlin et nettverk av «muldvarper» inne i Ukraina.

Disse «muldvarpene» eller spionene skal være rekruttert før den russiske fullskala invasjonen 24. februar i 2022.

Polsk mann arrestert

Sikkerhetstjenesten i Ukraina har avverget flere tilfeller av attentatplaner rettet mot presidenten og andre høytstående personer.

Polsk mann ble arrestert tidligere i år mistenkt for innblandet i en attentatplan mot Ukrainas president. Zelenskyjs reiser utsetter ham for større fare. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE / AFP

I Polen ble en mann pågrepet i april, mistenkt for å hjelpe russisk etterretning med å planlegge et attentat mot den Zelenskyj.

Ifølge den polske statsadvokaten skal informasjonen han ha delt dreie seg om sikkerheten ved Rzeszów-Jasionka internasjonale flyplass.

Det er en flyplass som Zelenskyj bruker ofte til å fra sine reiser til utlandet. Flyplassen ligger i kort avstand fra den ukrainsk-polske grensen.

Ukrainske myndigheter avslørte attentatplanene og leverte bevis til polske myndigheter, skriver CNN.

Ukrainsk kvinne arrestert

Høsten 2023 ble en annen attentatplan stanset før den ble satt ut i livet.

En kvinne ble pågrepet for å ha hjulpet Russland med å planlegge et angrep mot presidenten, skriver NTB.

En tjenesteperson i sikkerhetstjenesten SBU hevder at kvinnen samlet informasjon om Zelenskyjs planer for et besøk i den sørlige Mykolajiv-regionen.

Den pågrepne hjalp Russland med å planlegge et «massivt luftangrep mot Mykolajiv-regionen», ifølge SBU.

SBU sier de var klar over attentatplanene i forveien og tok ekstra forholdsregler.

Sikkerhetstjenesten sier at de tok henne på fersken da hun ga informasjon til russiske etterretningsagenter.

Stille fra Moskva

Moskva har ikke kommentert anklagene fra den ukrainske sikkerhetstjenesten, skriver The Guardian.

Russiske myndigheter avslo også å kommentere arrestasjonen av den polske statsborgeren som i april ble anklaget for delaktighet i attentatplanen der.

President Zelenskyj har tidligere sagt at det har vært minst fem attentatplaner mot ham.

Zelenskyjs stil som en leder som liker å være ute blant folk og som ofte er på reise, setter ham i større fare.