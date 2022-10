Zelenskyj skuldar russarane for å mineleggje demning – fryktar flaumkatastrofe

Kakhovka-demninga ved Kherson sør i Ukraina held tilbake 18 millionar kubikkmeter vatn. Dersom ho blir øydelagd, kan det føre til ein flaumkatastrofe.

Ifølgje den ukrainske presidenten vil det kunne føre til at over 80 tettstader og byar blir fløymde over, inkludert storbyen Kherson.

Det vil kunne ramme fleire hundre tusen menneske seier han.

Han seier ifølgje det ukrainske nyheitsbyrået Interfax at vassforsyninga til ein stor del av det sørlege Ukraina kan bli øydelagt. Det vil også kunne øydeleggje ferskvassforsyninga til Krim-halvøya.

Han seier det også kan føre til ein mogleg atomkatastrofe.

– Eit slikt russisk terrorangrep kan føre til at atomkraftverket Zaporizjzja kan stå utan vatn til kjøling – vatn som vanlegvis blir henta frå reservoaret ved demninga.

Ifølgje ukrainske styresmakter har russiske styrker total kontroll på kraftverket no. Dei ukrainske tilsette er jaga ut.

Planlegg falskt flagg-operasjon

Zelenskyj ber om at ein internasjonal observatørstyrke blir sett inn ved demninga.

Han seier at Russland har planar om å gjennomføre ein operasjon under falskt flagg. Det vil seie at dei vil klandre Ukraina for det som skjer.

Tankesmia The Institute for the Study of War skriv at det er sannsynleg at russarane held fram med planlegginga av ein slik falskt flagg-operasjon. Tankesmia trur at dei russiske styrkane kan førebu sprenging av demninga når dei trekk seg ut av område på vestsida av elva.

Skildringar av kor store område som kan bli ramma av flaum om demninga brest, er spreidde i områda nedanfor kraftverket av dei russiske okkupasjonsstyrkane.

Det har truleg til hensikt å flytte merksemda vekk frå eigne tap og frå eigne tilbaketrekkingar i området, skriv tankesmia.

Kakhovka-demninga i Dnepr-elva ligg oppstraum for storbyen Kherson.

Er i gang med evakuering med ferje

Ferske satellittbilde viser at evakuering av russiske styrkar og utstyr allereie er i gong med ei bilferje over elva nedanfor kraftverket, melder Radio Free Europa/Radio Liberty.

Russiske kjelder på si side skuldar ukrainarane for å skyte mot kraftverket med artilleri.

Russiske styresmakter sette onsdag i verk ein plan om masseevakuering av opp mot 60.000 menneske frå Kherson by i løpet av dei næraste dagane.

Ukrainske styrkar har dei siste vekene rykt fram mot byen, og det går føre seg harde kampar i området.