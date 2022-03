Zelenskyj skal tale til Stortinget

På videolink fra et krigsherjet land har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket til folkevalgte Vesten over. Han har takket for støtte og tryglet om mer hjelp.

Nå kommer turen til Stortinget i Norge.

Zelenskyj skal trolig tale til Stortinget i løpet av de neste par ukene, sier Stortingets pressvakt til NRK.

I forrige uke ble det kjent at Zelenskyj er invitert til å tale av stortingspresident Masud Gharahkhani.

Mener Russlands naboer er i fare

Tidligere i dag talte Volodymyr Zelenskyj til den svenske Riksdagen. Han sa Russland også var en trussel mot Sverige og at Russlands naboer er i fare.

– Hvis Ukraina ikke forsvarer seg, vil alt gå tapt. Det innebærer at også Russlands naboer er i fare. Det er bare vann som skiller dere, sa Zelenskyj om Sveriges grense til Russland.

Norges landegrense til Russland er nesten 200 kilometer lang.

Zelenskyj sa også at den svenske øya Gotland kunne være truet av russerne.

Ba det svenske folk om hjelp

Samtidig ba Zelenskyj det svenske folket om hjelp den dagen krigen er over. For den dagen kommer, sa presidenten.

– Jeg vil at svenske foretak, svenske arkitekter, den svenske stat og det svenske folk skal delta i dette, sa Zelenskyj, som snakket om vennskapsbyer og en felles gjenoppbygging.

– Ukraina var vakkert, sa Zelenskyj.

Han sa Sverige foreløpig var det første landet som var blitt bedt med på det han kalte prosjektet om gjenoppbygging.

Ifølge FN er halvparten av Ukrainas barn på flukt.

10 millioner er på flukt fra krigen, det er hver fjerde innbygger i Ukraina. Zelenskyj sa han var overbevist om at folk vil vende hjem når freden kommer.

Halvparten av Ukrainas barn er nå på flukt, ifølge FN. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ba om mer våpen fra Nato

Zelenskyj snakket også på videolink til Natos krisemøte i Brussel torsdag.

Der ba han om ubegrenset militær støtte fra Nato.

– For å redde menneskene og byene våre trenger Ukraina militær bistand uten restriksjoner. På samme måte som Russland bruker sitt fulle arsenal uten restriksjoner mot oss, må vi også få gjøre det, sa den ukrainske lederen under Natos krisemøte i dag.