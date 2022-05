Zelenskyj på sigersdagen: – Før eller seinare vil me vinna

9. mai feirar både Ukraina og Russland sigeren over nazistane under andre verdskrig.

President Volodymyr Zelenskyj nytta dagen til å snakka om den pågåande invasjonen i landet.

– Dette er ikkje ein krig mellom to hærar. Dette er ein krig mellom to ulike verdssyn.

Bodskapen blir formidla via ein video som er publisert på meldingstenesta Telegram og på Twitter. Under videoen skriv presidenten «Me vann då. Me vil vinna no».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I videoen taler presidenten medan han går i hovudstaden Kyivs hovudgate Khreschatyk. Forutan Zelenskyj er gata tom, og det er plassert panservern i vegen.

– I dag feirar me sigersdagen over nazismen.

Han seier Ukraina er stolte over sine forfedrar som overvann nazismen under andre verdskrig.

– Me vil ikkje tillata nokon å annektera denne sigeren, me vil ikkje tillata at han blir appropriert.

Hovudgata i Kyiv, Khreschatyk gate, dagen etter russiske styrkar invaderte landet den 24. februar. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Presidenten seier at ukrainarar er eit fritt folk, som har kjempa for å forsvara landet sitt fleire gonger i løpet av historia.

– Ingen inntrengar kan regjera over vårt frie folk. Før eller seinare vil me vinna.

– Me vann då, me vil vinna no, sa Zelenskyj mot slutten av talen før han gratulerte folket med dagen.

– Khreschatyk vil sjå sigersparaden. Ukraina sin siger, avsluttar han.

Vladimir Putin på talarstolen under militærparaden på Den raude plass, på markeringa av sigersdagen 9. mai i år. Foto: SPUTNIK / Reuters

I Russland har president Vladimir Putin haldt sin tale under militærparaden i Moskva.

Fleire venta at han skulle bruka høve til å kalla invasjonen av Ukraina for ein krig, men framleis kalla han det ein «spesiell operasjon».

Under talen samanlikna Putin dei russiske sigarane under andre verdskrig med situasjonen i Aust-Ukraina.