Litt over fire timer etter at han landet på amerikansk jord, møter nå Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj pressen i Det hvite hus sammen med president Joe Biden.

– Det er en ære å ha deg her, åpnet Biden pressekonferansen med å si.

Lover fortsatt støtte

– Ved inngangen til det nye året er det viktig for det amerikanske folk og verden å høre fra deg direkte, herr president – å høre om Ukrainas kamp og viktigheten av å stå sammen gjennom 2023, fortsatte Biden.

Han forteller at de to har hatt tett kontakt gjennom de 300 dagene som har gått siden den russiske invasjonen av Ukraina, og at det er godt å endelig kunne se hverandre i øynene.

Biden hyller ukrainerne for deres kampvilje og lover at det tette forholdet skal fortsette.

– Vi vil stå ved deres side så lenge det kreves. Dere vil aldri stå alene, sier den amerikanske presidenten.

Han lover Ukraina 374 millioner dollar i humanitær nødhjelp, samt forsvarsmateriell til en verdi av 1,8 milliarder dollar.

– Jeg har godt nytt å bringe hjem, svarer Zelenskyj, og legger til at dette vil styrke global sikkerhet.

Flyet med den ukrainske presidenten landet på Joint Base Andrews like utenfor den amerikanske hovedstaden rundt klokka 18.30 norsk tid.

Zelenskyj selv bekreftet at han var ankommet rundt en time senere. I et innlegg på Telegram skriver han at han er i USA for å takke landet for hjelpen i krigen mot Russland.

– Neste år må vi gi tilbake det ukrainske flagget og friheten til hele vårt land, til alle våre folk, sa han i uttalelsen.

I Washington dro Zelenskyj først til Det hvite hus der han møtte president Joe Biden.

Ikledd sitt nå etter hvert «vanlige» antrekk i militærgrønt, håndhilste han på Biden og hans kone, USAs førstedame Jill Biden, de utvekslet noen ord og lot seg fotografere kort før de gikk inn.

Inne i Det ovale kontor takket Zelenskyj Biden for all hjelp og sa at det var en ære for ham å være der. Han overrakte også den amerikanske presidenten en medalje.

Biden sa at «hele verden fortsetter å være imponert over ukrainerne».

– Det amerikanske folket står med ukrainerne. USA støtter Ukrainas ønske for en rettferdig fred, sa Biden til ham.

Den amerikanske presidenten forsikret om mer støtte i fremtiden.

– Vi kommer til å fortsette å styrke Ukrainas evne til å forsvare seg selv, spesielt i luften, sa han.

Zelenskyj besøker Det hvite hus

Første utenlandstur under krigen

Turen er Zelenskyjs første utenlandsreise siden februar. Det er ikke kjent at han har forlatt Ukraina siden krigen startet 24. februar.

Opplysningene om reisen til den ukrainske presidenten har så langt svært sparsomme, på grunn av hans sikkerhet.

Zelenskyj bekrefter selv besøket i en Twitter-melding tidligere onsdag. Det ble erfart allerede tirsdag av amerikanske medier.

– På vei til USA for å styrke motstandsdyktigheten og styrken til Ukraina. USAs president og jeg skal diskutere samarbeid mellom Ukraina og USA. Jeg skal også holde en tale i Kongressen og ha flere bilaterale møter, skrev han tidligere i dag.

Sikkerheten rundt Capitol Hill skal allerede være innskjerpet.

Her tas Zelenskyj imot av Rufus Gifford som er protokollsjef i USAs utenriksdepartement Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Zelenskyj ble også tatt imot av Ukrainas ambassadør til USA, Oksana Markarova. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Får våpenleveranse

Ifølge Det hvite hus' talsperson, Karine Jean-Pierre, skal Biden og Zelenskyj sammen kunngjøre en ny pakke med bistand til Ukraina.

Utenriksminister Anthony Blinken bekreftet i en uttalelse onsdag at det blant annet dreier seg om at USA skal sende luftvernsystemet Patriot. Pakken er totalt verdt 1,85 milliarder dollar – over 18 milliarder kroner.

Nettstedet Axios skrev tidligere at det er ventet at USA kunngjør også at Ukraina skal få flere «smarte» bomber, i tillegg til det avanserte luftvernsystemet Patriot som Zelenskyj har bedt om.

Patriot-systemet anses som viktig for at Ukraina skal kunne stanse de mange russiske rakettangrepene mot landets infrastruktur. De har slått ut strøm-, vann- og varmeforsyningen til mange av landets byer gjentatte ganger de siste månedene.

En arbeider gjør klar de siste forberedelsene til Zelenskyjs besøk i Washington onsdag. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Dro rett fra fronten

Volodymyr Zelenskyj dro til USA rett fra fronten øst i Ukraina, der han tirsdag besøkte de ukrainske soldatene som forsvarer byen Bakhmut.

– De forsvarer hele Ukraina sa Zelenskyj, og la til at etter Donbas så vil Russland utslette alle ukrainske byer og alt som har med Ukraina å gjøre.

Trolig har han dratt ut fra Ukraina med helikopter eller bil, og så dratt videre med fly, kanskje et amerikansk militærfly, fra Polen eller Romania.

Her er Zelenskyj i Polen

Ser frem til tale

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at hun ser fram til at nok en heroisk leder taler til Kongressen.

– Det er demokratiet selv det står om, sier Pelosi. Hun har helt siden invasjon vært en iherdig forkjemper for Ukrainas sak, og invitasjonen til Zelenskyj om å tale til de folkevalgte er en av hennes siste embetsgjerninger for Republikanerne overtar flertallet i representanthuset fra årsskiftet.

Den russiske presidenten Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier i en telefonkonferanse at nye våpenleveranser til Ukraina vil forverre konflikten.

Han tror ikke Zelenskyjs besøk vil ha noe å si for Ukrainas syn på mulighetene til å få til en løsing på konflikten.

Ukrainske styresmakter har sagt at full tilbaketrekking av de russiske styrkene må være utgangspunktet for å få en slutt på den snart 10 måneder lange krigen mellom Russland og Ukraina.