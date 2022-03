Zelenskyj i natt: Ber russiske soldatar skifte side

– Russiske vernepliktige! Høyr veldig nøye på meg. Russiske offiserar! Du har allereie forstått alt. Du vil ikkje ta noko frå Ukraina. Du vil ta liv. Det er mange av dykk. Men livet ditt vil òg bli teke, sa Zelenskyj.

I talen, som han heldt vekselsvis på ukrainsk og russisk, hevdar han at dei har beslaglagt så mykje utstyr frå russarane, at dei er «leverandørar» til den ukrainske hæren.

– På vegner av det ukrainske folket gir eg deg ein sjanse. Sjanse til å overleve. Viss du overgir deg til styrkane våre, vil vi behandle deg slik folk skal behandlast. Som menneske, anstendig. Ta eit val, sa Zelenskyj.

Han slo nok ein gong fast at at ukrainarane kjem til å vinne krigen – og at det nærmar seg fred.

Det er varsla nye samtalar mellom dei krigførande partane i dag. Israel sin statsminister, Naftali Bennett, står sentralt i arbeidet med å få til ei våpenkvile.

To personar er stadfesta omkomne etter angrepet på ei bustadblokk i utkanten av Kyiv. Du trenger javascript for å se video. To personar er stadfesta omkomne etter angrepet på ei bustadblokk i utkanten av Kyiv.

Traff bustadblokk

Samstundes blir det meldt om nye angrep frå russarane. Ei bustadblokk i Sviatoshynsky-distriktet i det vestlige Kiev, blei treft.

To personar skal ha blitt drepne i angrepet. Blokka står i morgontimane i full fyr. Slike åtak på morgonkvisten har vorte eit mønster frå russarane, skriv BBC.

Også avisa Kyiv Independent melder om kraftig skyts mot byen i morgontimane.

Det ukrainske forsvaret melde i natt at dei har slått tilbake eit russisk forsøk på å ta kontroll over byen Mariupol som har vore omringa i halvanna veke.

Ein ny dronevideo skal vise dei store ødeleggingane i byen Mariupol. Foto: Reuters/Azov regiment Du trenger javascript for å se video. Ein ny dronevideo skal vise dei store ødeleggingane i byen Mariupol. Foto: Reuters/Azov regiment

150.000 evakuerte

I ei fråsegn frå den ukrainske generalstaben heiter det at russiske styrkar har gjort retrett etter å ha lide tap av soldatar.

Ukrainske styresmakter hevdar at russiske styrkar blokkerer ein kolonne med humanitær hjelp som er på veg mot Mariupol.

Styresmaktene seier at befolkninga i hamnebyen har vore utan straum, vatn og varme i nesten to veker medan russiske styrkar har bombardert byen.

Måndag fekk ein kolonne med 160 bilar forlate byen. I alt skal 150.000 innbyggjarar ha vorte evakuerte via såkalla humanitære korridorar på tvers av frontlinene.