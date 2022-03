Zelenskyj er villig til å droppe Nato-søknad mot våpenhvile

President Volodymyr Zelenskyj sier seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekking og garantier for Ukrainas sikkerhet.

– Det er et kompromiss for alle. For Vesten, som ikke vet hva de skal gjøre med oss i Nato-saken, for Ukraina, som vil ha sikkerhetsgarantier, og for Russland, som ikke vil ha en ytterligere ekspansjon av Nato, sier Zelenskyj i et intervju med ukrainske TV-kanaler.

Tidligere har presidenten forsiktig åpnet for å diskutere Ukrainas ønsker om å bli med i Nato.

Zelenskyj gjentok også sin oppfordring til direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

– Uten et møte med Putin, er det umulig å forstå om Russland i det hele tatt ønsker å stoppe krigen, sa han.

Videre sa han at Kyiv er klar til å diskutere statusen til Krim og den østlige Donbas-regionen, som kontrolleres av russisk-støttede separatister, etter at en våpenhvile er på plass og det er tatt skritt for å gi sikkerhetsgarantier.

Ukrainsk motstand

Volodymyr Zelenskyj hevder også at Ukraina har klart å holde de russiske styrkene i sjakk, melder BBC.

Han forteller at russisk fly er blitt skutt ned av ukrainske styrker i Kharkiv-regionen.

Det kommer frem i en ny videomelding som Zelenskyj delte mandag kveld.

Ukrainske regjeringsstyrker hevder å ha drevet russiske invasjonsstyrker ut av byen Makariv, som ligger om lag 60 kilometer vest for hovedstaden Kyiv. Dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Mandag ryddet folk utenfor et boligbygg i Kharkiv som ble skadet i et russisk angrep. Foto: Vitalii Hnidyi / Reuters

Hevder å ha avverget drapsforsøk

Ukrainsk etterretning hevder å ha pågrepet en gruppe russiske sabotører som skal ha hatt som oppdrag å drepe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Gruppen på 25 menn ble ledet av en agent fra Russlands hemmelige tjeneste og ble pågrepet i grenseområdet mellom Ukraina, Slovakia og Ungarn, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Planen var angivelig å utgi seg for være medlemmer av de ukrainske væpnede styrkene for å komme seg til hovedstaden.

Meldingene kan ikke bekreftes fra uavhengig hold.

Den ukrainske regjeringen har flere ganger hevdet at russiske grupper har forsøkt å komme seg til Kyiv for å drepe Zelenskyj.

Russisk avis meldte om 9861 drepte soldater

Den regimetro russiske avisen Komsomolskaya Pravda skrev mandag at 9861 russiske soldater har mistet livet så langt under invasjonen av Ukraina.

Videre meldte de at 16.153 var blitt såret.

Storavisen siterte det russiske forsvarsdepartementet. Kort tid senere ble opplysningene i artikkelen endret.

Avisens redaktør, Vladimir Sungorkin, hevder overfor BBC at de hadde blitt hacket, og at han vil publisere en forklaring senere.

Tapstallene er betydelig høyere enn russiske myndigheter tidligere har offentliggjort. Den 2. mars oppga de at 498 soldater var drept.

Ukrainske myndigheter hevder at over 15.000 russiske soldater har mistet livet under krigen. Amerikanske myndigheter anslår at rundt 7000 russiske soldater har blitt drept.

Biden: Putin er trengt opp i et hjørne

USAs president Joe Biden sa i en tale til amerikanske bedriftsledere mandag at Russlands president nå er trengt opp i et hjørne og vurderer å bruke kjemiske og biologiske våpen i Ukraina.

Han advarer om kraftig reaksjon fra Vesten dersom det skulle skje.

Biden bemerket at Russland nylig har anklaget USA for å ha lagre med kjemiske og biologiske våpen i Europa.

– Eiere og operatører må få fortgang i arbeidet med å låse sine digitale dører, sier president Biden om økt fare for russiske cyberangrep. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

– Det er rett og slett ikke sant. Det garanterer jeg dere. Russland hevder også at Ukraina har biologiske og kjemiske våpen. Det er et klart tegn på at han vurderer å bruke begge, sa Biden om Putin.

Fare for russiske cyberangrep øker

Faren for russiske cyberangrep rettet mot amerikanske selskaper øker, advarer president Joe Biden.

– Dersom dere ikke har gjort det allerede, ber jeg selskaper i privat sektor om å styrke cyberforsvaret umiddelbart, sier president Biden.

Biden sier de har etterretning som viser at russiske myndigheter i økende grad undersøker mulighetene for cyberangrep, blant annet som svar på sanksjonene som er innført etter Russland invasjon av Ukraina.