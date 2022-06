Zelenskyj besøker fronten – vil holde kampmoralen oppe

Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, delte ut medaljer til ukrainske soldater i byen Mykolajiv, ifølge en video fra meldingstjenesten Telegram.

Havnebyen ligger sør i landet, mellom Odesa og Kherson. Området har de siste dagene vært utsatt for intens bombing fra russiske styrker.

Grafikk: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 18.06.2022) Grafikk: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 18.06.2022)

Seinest fredag ble to mennesker drept i Mykolajiv på grunn av russiske angrep.

Presidenten har for det meste holdt seg i hovedstaden Kyiv, siden den russiske invasjonen startet.

Nå beveger Zelenskyj seg nærmere fronten. Han har de siste ukene besøkt flere områder som har vært hardt rammet av krigen.

Volodymyr Zelenskyj blant ruiner i havnebyen Mykolajiv. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Besøkte sykehus

Under besøket i Mykolajiv møtte han guvernøren i regionen, Vitaliy Kim.

Ukrainske myndigheter har lagt ut en video av Zelenskyj i byen sammen med guvernøren.

I mars nådde russiske styrker nærheten av Mykolajiv. Men de ble raskt tvunget tilbake igjen. I ettertid har det pågått intense kamper i utkanten av byen.

Zelenskyj tar bilde med helsepersonell på et sykehus i Mykolajiv. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Under besøket var Zelenskyj også innom et sykehus og tok bilder med ansatte.

Presidenten besøkte også regionskontoret som ble truffet av en russisk missil i mars, ifølge Reuters. 37 personer ble drept i dette angrepet.

Regionsbygget i havnebyen Mykolajiv som ble ødelagt i et russisk missilangrep. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / Reuters Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / Reuters

Ønsker å styrke kampmoralen

Sjefsforsker i Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, tror at de ukrainske styrkene setter pris på at presidenten besøker dem.

– I hovedsak er det nok for å styrke moralen til det ukrainske styrkene, og vise at presidenten er med dem som kjemper ved fronten. Ukraina har jo store tap for tiden, og det er viktig å holde kampmoralen oppe, sier Bukkvoll.

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll. Foto: FFI

– Jeg tror ikke det er nødvendig for den ukrainske krigføringen at han reiser dit, men han viser mot, og det tror jeg betyr mye for soldatene og sivilbefolkningen i en slik vanskelig tid som Ukraina har nå.

Kampene i Ukraina foregår i sør og øst, men sør er for tiden noe roligere enn øst, mener forskeren.

Tar en risiko: – Kan kritiseres

Besøket fremhever også forskjellene på president-stilene til Russland og Ukraina, mener Bukkvoll som også er spesialist på de to landene.

Å dra til krigssoner er ikke noe russiske toppolitikere gjør, mener han.

– Det er mulig de ser på det som litt populistisk. Putin ville antakeligvis ikke funnet på å reise helt til fronten. Han mener nok det ikke er veldig «statsmann-aktig».

Det er også en relativt høy risiko Zelenskyj tar, mener Bukkvoll.

– En kan også kritisere den type reiser. Zelenskyj er ganske viktig for hele den ukrainske motstandskampen, og det er en viss risiko ved å reise til områder som er såpass nær frontlinjen, og som jevnlig blir bombet, sier Bukkvoll.

Helsearbeider løslatt

Russiske styrker har tatt flere ukrainere som krigsfanger ved fronten.

16. mars ble helsearbeideren, Julija Pajevsk, tatt som krigsfange av russiske styrker.

I går kveld meldte Zelenskyj at hun har blitt løslatt.

Pajevsk hadde filmet arbeidet sitt under russiske angrep i byen Mariupol. Hun hadde tatt opptak med kroppskamera og levert dem til nyhetsbyrået AP.

Julija Pajevsk hadde dokumentert arbeidet sitt som helsearbeider under russiske angrep for AP. Foto: AP Foto: AP

Mariupol er en av byene som har vært under mest intense angrep.

16. mars ble hun tatt til fange av russiske styrker. Russland beskyldte henne for å være tilknyttet Azov-regimentet.

Azov-regimentet springer ut av en nynazistisk gruppe, men kjemper i dag under ukrainsk kommando mot russiske styrker.

AP fant ingen koblinger mellom Pajevsk og Azov.