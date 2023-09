Zelenskyj ber FN frata Russland vetoretten

Den ukrainske presidenten stiller spørsmål ved FNs evne til å sikre fred og sikkerhet i og med at Russland har vetorett i Sikkerhetsrådet.

– Terrorist-staten er villig til å undergrave alle internasjonale normer som er ment å skulle beskytte verden mot krig, sa Zelenskyj i sin tale til FNs Sikkerhetsråd.

I 2021 kalte Zelenskyj FN for en «pensjonert superhelt», som har glemt hvor stor og viktig organisasjonen en gang var.

Kraftig russisk protest

Før møtet startet ba den russiske delegasjonen om et svar på hvorfor Zelenskyj skulle få tale før medlemmer av Sikkerhetsrådet fikk snakke.

Delegasjonen fikk til svar at talerlisten var klar i god tid før møtet, og at ikke-medlemmer kan snakke før faste medlemmer dersom de er spesielt inviterte til å delta.

– Det er spesielt at Russland snakker om regler, sa statsminister Edi Rama fra Albania som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet.

Det var knyttet stor spenning til om Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ville bli sittende i salen under Zelenskyjs tale.

Det er foreløpig uklart om Zelenskyj blir sittende når Lavrov taler.

FN-sjefen ba om diplomatisk løsning

– Russlands krig i Ukraina i strid med internasjonal lov forverrer de geopolitiske spenningene og øker atomtrusselen, sa FNs generalsekretær António Guterres i sin innledning til møtet før han ba om fred.

– Det finnes ikke noe alternativ til en diplomatisk løsning, fortsatte Guterres.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på et møte i FNs sikkerhetsråd om Midtøsten 25. april. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Putin er ettersøkt internasjonalt på grunn av krigen og er derfor ikke med på møtet i New York. Men unteriksminister Lavrov har et tett program. Han skal tale til hovedforsamlingen på lørdag, og har planlagt rundt 20 bilaterale møter i New York.

Våpen

Ukraina-krigen kaster mørke skygger over FNs høynivå uke i New York, som dreier seg om både klima, forholdet USA-Kina, og fattige land i sør.

For Zelenskyj er det svært viktig å sikre seg flere våpen fra USA og andre vestlige land. Den ukrainske presidenten applauderte derfor Joe Bidens tale i går da han ga uttrykk for fortsatt støtte til Ukraina.

– Russland alene har ansvaret for denne krigen. Russland alene har makt til å få slutt på krigen umiddelbart, sa Biden.