Zelenskyj ba om at vetoretten til Russland blir fjernet

I en tale til FNs generalforsamling krevde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Russland og Vladimir Putin blir straffet for sine handlinger.

–Det er begått en forbrytelse mot Ukraina og vi krever en rettferdig straff for aggresjonen, overtredelse av grenser og territorier, sa Zelenskyj i en videotale onsdag kveld.

Han sa at straffen bør omfatte utestengelse fra å stemme i internasjonale organer, og at Russland bør fratas vetoretten i FNs sikkerhetsråd.

Straff bør være et vilkår for fredsbygging i fremtiden.

– Når angriperen er en del av beslutningsprosessen i de internasjonale organisasjonen, må du være isolert til aggresjonen stopper, sa han.

Videre sa han at Russland må bli straffet for å ha for å ha tatt livet av tusenvis av mennesker. For å ha torturert kvinner og menn.

Én som vil ha krig

– Vi har ikke noe valg, vi må forsvare oss mot angriperen, sa Zelenskyj

I talen lovet han at Ukraina skal gjenerobre alle områder som er blitt okkupert, men at landet trenger mer våpen og tid for å få det til.

– Ukraina, Europa og verden vil ha fred. Det er bare en som vil ha krig. Dersom han kunne ville han avbrutt talen min og fortalt oss at han er fornøyd med denne krigen, hans krig, sa Zelenskyj.

Mange delegasjoner ga Zelenskyj en stående applaus etter talen hans. Den russiske delegasjonen ble sittende.

Zelenskyj er den eneste lederen som har fått lov til å levere en tale via video til toppmøte i FN, ifølge nyhetsbyrået AFP.