Zealandia – det åttande kontinentet

Vi har lært at det er sju kontinent på jorda. Men snart kan vi kanskje få eit åttande kontinent. Zealandia er 4,5 millionar kvadratkilometer stort. 94 prosent ligg under havet – berre New Zealand og Ny-Caledonia stikk opp i dagen.

For første gong seier forskarar at dei meiner det er grunnlag for å definere Zealandia som eit eige kontinent. Dei presenterer dei nye funna sine i rapporten «Zealandia: Earth's Hidden Continent», som The Geological Society of America har publisert i GSA Today.

Skjult under havet

– Det er litt frustrerande for oss geologar at havet ligg der og skjuler mesteparten av dette kontinentet, seier hovudforfattar Nick Mortimer ved GNS Science på New Zealand til Reuters.

Geolog Nick Mortimer. Foto: Reuters

– Dersom vi kunne «dra opp proppen» og sleppe ut litt vatn, ville alle kunne sjå at vi har eit heilt kontinent med svære fjellkjeder rett under havoverflata.

– Heilt sidan 1920 er området i ulike fagtidsskrift blitt omtalt som «kontinentalt», seier Mortimer. No meiner vi å ha samla nok informasjon til å slå fast at det er dekning for å endre «kontinentalt» til «kontinent», seier han.

Namnet Zealandia blei skapt av geofysikar Bruce Luyendyk i 1995. Dei siste par tiåra har forskarane samla store mengder data, blant anna ved hjelp av avansert satellitt-teknologi.

Padlarane ved Sørøya på New Zealand har eit skjult kontinent under seg. Foto: Mark Baker / AP

Kartlegginga viser at Zealandia er eit stort, avgrensa område som forskarane meiner fyller krava til å bli definert som eit eige kontinent. Det er heva over det omkringliggjande området og det har ein særeigen geologi.

Nye verdskart

Dersom funna blir akseptert i det internasjonale forskingssamfunnet, må kartografane snart teikne inn eit åttande kontinent på kartet – i tillegg til Asia, Europa, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia og Antarktis.

– Rapporten vi har skrive, byggjer på grundig forsking, seier Nick Mortimer. Han håpar at Zealandia om fem til ti år vil komme inn på verdskartet som eit åttande kontinent.

Zealandia er truleg blitt utskilt frå Australia for rundt 80 millionar år sidan.