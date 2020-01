Det er flere nyhetsbyråer, som med kilder i det amerikanske utenriksdepartementet melder at Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif er nektet innreise til USA for å delta på møter i FN.

Meldingene er ikke offisielt bekreftet hverken av det amerikanske myndigheter eller i FN-administrasjonen.

Ifølge mediehuset Bloomberg så har ikke den iranske FN-delegasjonen hørt noe fra amerikanske myndigheter om visum for Zarif og hans medarbeidere, selv om søknad om dette er levert for flere uker siden.

Selv svarer Zarif på Twitter at det USA bedriver med er å oppmuntre til terror og ekstremisme og samtidig vise forakt overfor FNs prinsipper.

Brudd på FNs prinsipper

Nettsiden Foreign policy melder at FDNs generalsekretær António Guterres skal være varslet om at Zarif ikke vil få visum.

Begrunnelsen skal være den sikkerhetssituasjonen som har oppstått etter at en amerikansk drone natt til 3. januar drepte den iranske generalen Qassam Suleimani på flyplassen utenfor Iraks hovedstad Bagdad.

Trump er en morder står det på denne plakaten som en jente holder opp i forbindelse med minnemarkeringen for den drepte iranske generalen Qassam Suleimani. Foto: LIM HUEY TENG / Reuters

Det er trolig førstre gang en høytstående representant for et av FNs medlemsland på denne måten nektes innreise til USA for å delta på møter i FN.

Riktignok ble lederen for den palestinske frigjøringsorganisasjonen Yasir Arafat nektet innreise til USA for å tale til FN i 1988, men den gangen var han ikke leder for en internasjonal anerkjent nasjon.

En representant for Libyas tidligere leder Mohammar Gadaffi ble også nektet innreise til USA i 2011, men han var ikke utenriksminister eller medlem av regjeringen.

USA er ifølge avtalen mellom USA og FN forpliktet til å gi visum til alle internasjonale ledere som skal delta på møter i FN sier Larry Johnsen til Foreign Policy. Han er tildigere vise-generalsekretær i FN.

USA har tidligere gitt Zarif visum med store restreksjoner hvor han får bevege seg i New York.

Forholdet mellom USA og Iran er svært tilspisset etter angrep på den amerikanske ambassaden i Bagdad og drapet på Qassam Suleimani.