Iranerne er av svært hardt rammet av korona. Landet har passert 40 000 antall døde, og ifølge Worldometers har smittetallene steget rett til værs siden september.

Iran er inne i sin tredje og mest dødelige bølge. Det merker de ansatte i Zahras paradis.

– Før mottok vi et sted mellom 150 og 170 døde personer hver dag. Men nå opplever vi en kraftig økning i dødsfall. Nå mottar vi i gjennomsnitt 350 døde hver dag, de fleste fra Teheran. Dette er et svært høyt tall, sier Saeed Khaal til nyhetsbyrået AP. Han er sjef for Irans mest kjente gravgård.

Zahras Paradis

Gravgården Behesht-e-Zahra, Zahras Paradis, ligger en times kjøring utenfor Teheran. Med sine 1.6 millioner små og store graver minner stedet om en liten by. Du kjører fra seksjon til seksjon på asfaltveier. Her ligger størrelser fra iransk politikk, generaler og kjente kunstnere begravet. Dette er også hvilestedet for soldatene som falt i Irak-Iran-krigen, som kostet Iran en halv million menn. Hver gruppe har sitt område. Overalt sees familier som besøker gravene. Mange har med seg te og mat, som for å spise sammen med sin kjære avdøde. Vanligvis er Zahras paradis preget av en ro. Men ikke nå lenger.

Ifølge islam skal de som dør gravlegges innen solnedgang eller i løpet av det første døgnet. Derfor må ting skje raskt. Og nå tar 12 imamer seg av alle seremoniene.

LITEN SEREMONI: Nå får bare de aller nærmeste være til stede når en i familien dør av covid-19. Imamen leser bønner fra Koranen for å velsigne den døde. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

- Nå leder jeg mellom 25 og 30 begravelser hver dag. Vi er tolv imamer her som ber for de døde under seremoniene. Og det er et høyt antall, sier imam Meysam Rajabi, til nyhetsbyrået AP.

Begravelsene er ikke slik de pleide med hele storfamilien til stede. Nå kan bare den aller nærmeste familien delta og de må passe på å stå i god avstand fra hverandre.

SISTE DESINFEKSJON: Før begravelsen sprayes den døde med kjemikalier. De næreste slektningene venter på at seremonien skal begynne. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Før seremonien begynner, sprayer en mann i beskyttelsesdrakt desinfeksjonsvæske på både liket som ligger i et teppe, og deretter på de sørgende.



Gravgården utvides

Nå utvides gravplassen med nok en ny stor seksjon. Hundrevis av nye graver venter på dem som komme til å dø av covid-19 de neste dagene, ukene og månedene.

LIKHUSET: Zahras Paradis mottar rundt 350 døde hver dag. Det er mer en dobbelt så mange som før koronaen, da tallet var mellom 150 og 170 lik. De døde må vaskes og så begraves innen 24 timer. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

I de store lik-rommene ligger de døde i svarte poser, tett i tett på benker og på bårer. De venter på å bli vasket før begravelsen. De ansatte på gravgården sliter med å håndtere det store antallet døde.

- Vi har vært gjennom mange kriser de siste 50 årene, men de fleste var over i løpet av noen dager. Men krisen vi er i nå, har vart i 260 dager og vi aner ikke mange måneder dette vil fortsette, sier Saeed Khaal, som også kalles borgermesteren for de dødes by.

Han forteller til AP at arbeidsmengden legger et enormt press på alle som jobber på gravstedet. Aldri før har strømmen av døde vært så intens, ikke engang under den åtte år lange krigen med Irak. Og heller ikke under jordskjelvene, ifølge Khaal.

I juni varslet myndighetene i Teheran at 15000 nye graver måtte forberedes, 5000 mer enn et normalt år. Ifølge AP viser satellittbilder fra september at de nye gravene er så dype at hver grav kan romme tre døde, skilt av et lag med jord og murstein.

SORG: En familie sørger over et familiemedlem. Gravplassen heter Behesht-e-Zahra, Zahras Paradis, for å hedre Fatima, profeten Mohammeds datter. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Ingen lang lockdown



Da koronasmitten kom til Iran i februar, var landet allerede hardt rammet av isolasjon og økonomiske problemer etter at president Trump gjeninnførte harde sanksjoner og forbød landet å selge olje. Økonomien gikk inn i et mørke, verdien på den iranske rijal sank som en sten. Irans myndigheter har ikke hatt råd til å stenge ned samfunnet over lang tid slik rikere land har kunnet. Iranske myndigheter oppfordrer imidlertid alle til å bruke munnbind, holde avstand og vise ansvar. De som bryter reglene, får en sviende bot eller tvinges til å jobbe på sykehus der de skal hjelpe korona-pasienter, sa Reza Asgari, guvernør i Zanjan, ifølge Teheran Times.