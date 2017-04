Ytterste venstre seiler opp i fransk valgkamp

En smilende Jean-Luc Mélenchon under triumfferden på Canal de l'Ourcq i Paris mandag. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Han vil at folk som tjener godt skal betale 90 prosent skatt, han vil ha 32 timers arbeidsuke og han vil gå i allianse med land som Cuba og Venezuela.

65 år gamle Jean-Luc Mélenchon hører hjemme på ytterste venstre fløy i fransk politikk, men har de siste ukene fått et løft på meningsmålingene.

Søndag 23. april arrangeres første omgang av presidentvalget i Frankrike. Hvis ingen får 50 prosent av stemmene vil de to med flest stemmer gå videre til andre valgomgang, 7. mai.

Tirsdag publiserte Opinionlab en meningsmåling som gir Mélenchon en oppslutning på 19 prosent. Sentrumvenstre-kandidaten Emmanuel Macron leder med 23 prosent, Le Pen har 22 prosent og François Fillon 20 prosent.

Avstanden mellom de fire er så liten at det nå blir sett som en realistisk mulighet at Mélenchon kan bli en av de to som går til andre valgomgang.

Skjer det vil han etter alt å dømme få Marine Le Pen som motstander, og alle meningsmålinger viser at han vil vinne klart over henne i en andre runde.

Jean-Luc Mélenchon er en folketaler i god fransk tradisjon. Mélenchon stilte også opp ved presidentvalget for i 2012, og fikk da 11 prosent av stemmene. Foto: POOL / Reuters

Radikalt program

Mélenchons program inneholder en rekke punkter som ligger langt til venstre for midten i fransk politikk. Noen av punktene Mélenchon går inn for:

Innføre en ny grunnlov

Innføre et tak på hvor høye inntekter folk kan ha

Innføre 90 prosent skatt på inntekter over 400.000 euro (3,6 millioner norske kroner)

Innføre 32-timers arbeidsuke

Innføre pensjonsalder på 60 år

Vil nasjonalisere store deler av industrien

Tillate aktiv dødshjelp

Trekke Frankrike ut av Nato

Reforhandle EU-avtaler

Kvitte seg med atomkraftverkene, som i dag står for 75 prosent av kraftproduksjonen i Frankrike

Vil knytte Frankrike til Den Bolivarianske allianse, sammen med land som Cuba, Nicaragua og Venezuela

Selv om han kan fremstå som en gammeldags kommunist, er Jean-Luc Mélenchon den av kandidatene som har tatt i bruk mest moderne teknologi i valgkampen. I februar talte han på et valgmøte i Paris, Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Appellerer til ungdommen

Hans motstandere angriper programmet for å være gammeldags, men i valgkampen er det Mélenchon som har fremstått som mest moderne.

Tirsdag holdt han et folkemøte i Dijon i det østlige Frankrike, mens en hologram-versjon av Mélenchon talte til tilhengere i seks andre byer.

Han har også lansert et videospill – FiskalKombat – der spillerne går rundt i gatene som Mélenchon mens de angriper rike og andre politikere.

Målet er å presse ut nok penger til å betale for valgløftene hans.

Jean-Luc Mélenchon holdt mandag valgmøte mens han seilte på en lekter på Canal de l'Ourcq øst i Paris. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Stor usikkerhet rundt målingene

Selv om Mélenchon ligger noen få prosent bak favorittene Macron og Le Pen på meningsmålingene, kan han fortsatt klare å kvalifisere seg for 2. valgomgang.

Over en tredjedel av velgerne sier at de ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på, under én uke før valget.

Ifølge Le Parisien ligger det også an til at valgdeltagelsen blir uvanlig lav, kanskje så lav som 65 prosent. I aldersgruppen 18–25 år sier bare annenhver velger at de har tenkt å stemme.

Alle kandidatene, og selvfølgelig også Mélenchon, ser dermed at ved å mobilisere velgerne sine kan de få det løftet som bringer dem videre til 2. valgomgang.