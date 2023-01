Ytterligere to politifolk permittert etter bankingen av Tyre Nichols

Fem politifolk har tidligere fått sparken og er siktet for drap etter at amerikanske Tyre Nichols (29) døde 10. januar.

Nichols ble stanset av politiet i byen Memphis kvelden 7. januar for det de mente var hensynsløs kjøring.

Politifolkene skal ha dratt Nichols ut av bilen han kjørte, og slått og sparket ham gjentatte ganger. Politiet skal også ha brukt elektrosjokkvåpen mot Nichols, mens han lå på bakken.

Video fra politiet viser at Nichols ropte på moren mens han ble angrepet av politifolkene.

De to siste permitterte politifolkene er nå under etterforskning.

Gav for sen helsehjelp

I tillegg til de nå syv politibetjentene er tre brannfolk sparket, melder brannvesenet i Memphis.

Disse skal være to helsearbeidere og en sjåfør, som ankom for å gi helsehjelp til Nichols. Ifølge en etterforskning skal de være anklaget for ikke å ha gitt Nichols skikkelig hjelp.

Det tok omkring ti minutter fra Nichols ble lagt i bakken av politibetjentene, til helsepersonell ankom stedet.

Det skal imidlertid ha tatt nesten 23 minutter før de begynte å gi Nichols helsehjelp, ifølge CNN.

Tyre Nichols ble sprayet med pepperspray mens han lå på bakken. Foto: Skjermdump / AP

Sterke reaksjoner

Flere amerikanske byer har sett store demonstrasjoner etter bankingen av Nichols, blant annet Washington, Atlanta, Georgia og New York. De aller fleste fredelige.

Flere amerikanske politikere reagerer også sterkt.

USAs president Joe Biden sa han var opprørt etter å ha sett videoen fra politiet.

– Som så mange andre, ble jeg rasende. Det er smertefullt å se volden i opptakene som førte til døden, sier presidenten i en uttalelse.

Store demonstrasjoner i New York etter at Tyre Nichols ble drept i politiets varetekt. Foto: Yuki Iwamura / AP

Vil ha politireform

Som følge av Nichols død vil flere amerikanske politikere nå gjenoppta arbeidet med politireform.

Det arbeidet gikk i stå høsten 2021, etter forhandlinger mellom demokratene og republikanerne.

Det skjedde etter at George Floyd ble drept i et møte med politiet i mai 2020.

Representanter for kongressgruppen Congressional Black Caucus (CBC) vil nå møte Biden for å på ny starte arbeidet med reform.

– Ingen i dette landet skal måtte frykte å møte politiet i lokalmiljøene sine, sa CBC i en uttalelse.

– Vi bør skamme oss hvis vi ikke klarer å bruke den tragiske dødsfallet til Nichols for å få George Floyd-akten vedtatt, sa advokat Ben Crump i helgen. Han representerte Floyds familie.