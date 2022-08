Ytterligere en nordmann bekreftet drept i terrorangrep

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at ytterligere en norsk borger er drept i terrorangrepet i Mogadishu, skriver pressevakt i UD Mathias Rongved til NRK torsdag kveld.

VG omtalte saken først.

UD har allerede bekreftet til NRK at en nordmann ble drept i terrorangrepet som varte i over 30 timer før politi og militære tok seg inn på hotellet og fikk kontroll.

– UD er dermed kjent med at totalt to norske borgere har blitt drept i dette terrorangrepet. Vi har per nå ikke informasjon om flere berørte norske borgere, skriver Rongved torsdag.

Angrepet skal ha begynt med at to bilbomber ble detonert utenfor hotellet. Deretter blei bygningen inntatt av flere bevæpnede krigere fra den militære gruppa. Du trenger javascript for å se video. Angrepet skal ha begynt med at to bilbomber ble detonert utenfor hotellet. Deretter blei bygningen inntatt av flere bevæpnede krigere fra den militære gruppa.

Er i kontakt med pårørende

Til nå er minst 21 mennesker bekreftet drept, og 117 såret i angrepet. Natt til lørdag, i Somalias hovedstad Mogadishu, angrep terrorgruppen al-Shabaab luksushotellet Hayat.

– Utenrikstjenesten er i kontakt med de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, og våre kondolanser går til dem. Norske borgere som er berørt av terrorangrepet kan henvende seg til utenrikstjenesten ved ambassaden i Nairobi eller UDs Operative Senter, opplyser Rongved i UD.

Sikkerhetsstyrker patruljerer nær det ødelagte hotellet i Mogadishu i Somalia etter det dødelige angrepet. Foto: HASSAN ALI ELMI / AFP

Godt kjent i islamsk miljø

Islamsk Råd Norge har tidligere bekreftet til NRK at de to var godt kjent i det islamske miljøet.

– De var gode borgere som har bodd her i mange år. Jeg kjente de godt personlig og vi var gode venner. Det er en kjempetrist beskjed, har leder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, sagt.

Ifølge Tawfiiq Islamske senter i Oslo var de to mennene på privat reise i Somalia. Begge de omkomne var medlemmer av moskeen.