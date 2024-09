Ytre høyre-partiet AfD størst i tysk delstat: – En trist dag for Tyskland

– En historisk valgseier, sa AfD-partileder Alice Weidel da valgdagsmålingene tikket inn klokken 18.

Det er første gang etter andre verdenskrig at et ytterliggående høyreparti blir størst i et delstatsvalg i Tyskland.

Like før midnatt søndag viser siste oversikt i Thüringen at Alternativ for Tyskland ( AfD) får en oppslutning på 32,8 prosent.

Også det ytre venstre-partiet BSW, som ble stiftet i januar, gjør et brakvalg og får 15,8 prosent i delstaten.

Valgresultatet gjør det umulig å danne flertall i Thüringens delstatsforsamling uten AfD eller BSW, skriver NTB.

– En trist dag for Tyskland

– Prognosen har gått i den retningen, men mange hadde håpet at man skulle klare å mobilisere mot, sier Anette Homlong Storeide, forsker ved Holocaustsenteret og Falstadsenteret, til NRK.

Hun har spesialisering i tysk historie og politikk og kjenner godt til delstatene der AfD suser fremover.

– Jeg har snakket med mange tyske kolleger og venner, og dette er ikke uventet, men det er en trist dag for Tyskland.

Leder Björn Höcke i delstaten Thüringen er dømt for nazi-retorikk, og partiet hans blir overvåket som høyreekstremt.

STEMMER: Björn Höcke leder AfD i Thüringen.

– Nå gjenstår det å se om de kommer i styringsposisjon, det er ikke automatikk i at de gjør det med flertall. Men det er et nytt gjennombrudd. Dessverre, må jeg si, sier Homlong Storeide.

– AfD representerer på den ene siden det gamle grumset som man hadde håpet å ha overvunnet, sier forskeren.

Hun forklarer at støtten til AfD også har blitt symbolet på forskjellen på øst og vest.

TYSKLAND-EKSPERT: Anette Homlong Storeide har spesialisering i tysk historie og politikk og jobber ved Holocaustsenteret og Falstadsenteret. Foto: Marit Langseth

– Samtidig går de også frem i det som er gamle Vest-Tyskland. I Thüringen har de hatt støtte lenge, men de fleste tyskere hadde håpet at det ikke skulle stemme.

Peker på arv fra krigen

Hun forklarer at Höcke symboliserer en fascistisk del av partiet. Men også Thüringen har en historisk arv. Forskeren peker på det som henger igjen fra den tiden Hitler styrte Tyskland.

– I Thüringen lå konsentrasjonsleiren Buchenwald hvor blant annet norske studenter ble sendt under krigen. Thüringen bærer arven etter det som skjedde da, og det nasjonalsosialistiske partiet har historisk gjort det bra her, sier forskeren.

PROTESTERER: Folk i Erfurt demonstrerer mot AfD etter de første valgdagsmålingene i delstatsvalget i Thüringen ble publisert. Foto: Christian Mang / Reuters

I nabodelstat Sachsen, som også arrangerer valg søndag, ligger CDU så vidt foran AfD når det fortsatt gjenstår noen kretser å telle

Også her gjør nykommeren BSW på ytre venstreside det svært godt.

Mobilsering som i Frankrike?

AfD scorte 31,5 prosent på ZDFs valgdagsmåling.

– I Sachsen har de gjort det bra på prognosene så det er veldig bra å se at de ikke gjør det like bra der. Snart er det valg i Brandenburg, og det blir spennende. Det er vanskelig å si om det blir som i Frankrike at de mobiliserer mot eller om de seiler på en seiersbølge. Det kan gå den ene og andre veien, sier Homlong Storeide.

Om to uker skal folk i Brandenburg avgjøre hvem som skal styre der.

Alle de tre delstatene ligger i det som før var det kommunistiske diktaturet Øst-Tyskland, DDR, og det påvirker fortsatt hvordan folk stemmer.

Mange østtyskere hevder de blir behandlet som annenrangs borgere i Tyskland, og sier at AfD gjør dem stolte av å være tyske igjen. Les også Høyre­ekstremt parti kan vinne i gamle Øst-Tyskland

Den sittende forbundsregjeringen til Olaf Scholz ser ut til å oppnå et skuffende resultat i begge delstater på mellom 6,5 og 8,5 prosent for sosialdemokratene (SPD), skriver AFP.

Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene, som alle sitter i statsminister Scholz' føderale regjering, gjør det svært dårlig.

– Det er forbundsvalg neste år. Dette er ikke et direkte svar på hva som skjer neste år, men de etablerte partiene vil kunne gå mot høyre. Det kommer til å bli slik at innvandring, asyl og flyktninger blir viktig, sier Homlong Storeide.