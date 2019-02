Det viser de første meningsmålingene som er tatt opp etter at det fredag klart at det skal holdes nyvalg i Spania 28. april.

I en meningsmåling publisert i El Periódico får ytre høyrepartiet Vox en oppslutning på 13 prosent.

Det vil gi partiet mellom 43 og 46 av de 350 plassene i den spanske nasjonalforsamlingen Cortez.

Sosialistpartiets statsminister Pedro Sanchez utlyste nyvalg etter at regjeringen tapte en avstemning om sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Lykkes partiet å samle så stor oppslutning kan Vox bli Spanias tredje eller fjerde største parti.

Høyrepartiet PP og sentrumshøyrepartiet Ciudadanos vil i så fall være avhengige av støtte fra Vox for å overta regjeringsmakten fra dagens sosialistiske statsminister, Pedro Sanchez.

I en annen meningsmåling, publisert i La Vanguardia. gir Vox lavere oppslutning, men uansett nok til at de to andre høyrepartiene vil være avhengige av Vox for å ta makten.

General Francisco Franco inspiserer tropper under den spanske borgerkrigen i 1938. Etter seieren året etter, ledet han fascistregimet som hadde makten i Spania frem til 1975. Foto: Anonymous / Ap

Har ikke hatt høyreekstreme siden Franco

I motsetning til de fleste andre europeiske land, har ikke Spania hatt høyrepopulistiske partier de siste tiårene.

Helt siden fascistdiktatoren Francisco Franco døde i 1975 og demokratiet ble gjeninnført i 1975, har ikke høyrepartiet PP hatt rivaler på høyresiden i spansk politikk.

Selv ikke da Spania ble rammet av massearbeidsløshet på over 26 prosent, klarte ytre høyre å etablere seg i landet.

Vox ble dannet i desember 2013, da arbeidsløsheten var på sitt høyeste, men har likevel slitt med å få oppslutning.

Ved parlamentsvalgene i 2015 og 2016 fikk partiet bare et par promille av stemmene, men det siste halvåret har partiet vokst kraftig.

Under delstatsvalget i Andalucia før jul fikk Vox 12 av 109 plasser totalt og bidro til at Sosialistpartiet mistet makten i delstaten for første gang siden 1978.

Vox-leder Santiago Abascal taler under en demonstrasjon i Madrid forrige søndag. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Mot innvandring og abort

Vox, har som andre høyrepopulistiske partier, innvandringsmotstand som en av sine viktigste saker.

I valgkampen i Andalucia før jul, viste partiet til historien fra 1492 da muslimene ble drevet ut av Spania.

I tillegg til å være sterkt imot islam, preges partiet av EU-motstand. Dessuten ønsker Vox å stramme inn abortloven og går inn for å oppheve en lov som skal beskytte kvinner mot vold i hjemmet.

Partiet er også for en sterk sentralstat og mot alle forsøk på å gi innrømmelser til katalanske separatister.

I det siste står partiet sammen med sine potensielle samarbeidspartnere på høyresiden, men på enkelte områder kan Vox' politikk vise seg å være uspiselige for de andre partiene.