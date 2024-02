Ytre høgre-bølgje i Tyskland

Det kontroversielle ytre høgre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) rykkjer stadig fram på meiningsmålingane i landet.

I tillegg til å vere klimaskeptikarar, er kampsakene deira antiinnvandring og anti-islam.

Partiet står sterkt i nokre delstatar og ligg på rundt 20 prosent på målingane. Til samanlikning ligg regjeringspartia på rundt 30 prosent.

– Det er grunn til bekymring fordi ytre høgre-aktørar mobiliserer ei ekskluderande form for nasjonalisme som går til angrep på sentrale menneskerettar som religionsfridom og minoritetsvern, seier Cathrine Thorleifsson ved UiO.

Deportasjonsplanar

I førre veke avslørte dei undersøkjande journalistane i nettstaden Correctiv at medlemmar frå AfD hadde møtt høgreekstreme frå andre europeiske land i byen Potsdam i november.

På det hemmelege møtet diskuterte dei blant anna å tvangsdeportere millionar av innvandrarar i landet til noko dei kalla ein «modellstat i Afrika».

Desse planane er ikkje del av partiprogrammet, men fekk fleire til å rase.

– Eg er redd. Eg kjenner meg ikkje trygg lengre, og det vil eg ha slutt på. Eg har ikkje tysk pass, men ynskjer å bli verande i Tyskland. Det har eg rett til, seier Ekaterina Kolesnikova i München til Associated Press.

Innbyggjarar i over 40 tyske byar tok til gatene for å demonstrere mot høgreekstremisme. Foto: AFP

Bekymra

Ytre høgre-parti sit i regjeringskoalisjonar i fleire europeiske land.

– Ytre høgre har i aukande grad fått stor oppslutnad ved val i Europa. I somme europeiske land der ytre høgre styrer, slik som i Ungarn, byggjast demokratiske institusjonar systematisk ned, seier Cathrine Thorleifsson.

Ho er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt ved UiO og leiar Ekstremismekommisjonen som skal bidra til å førebyggje radikalisering og ekstremisme.

Thorleifsson meiner flyktningstraumen i 2015 er sjølve bakteppet for høgreekstremismen som no er på frammarsj i Tyskland.

Cathrine Thorleifsson ved UiO har gjennomført omfattande etnografisk feltarbeid blant ytre-høgre aktivistar. Foto: Andreas Kleiberg / Universitetet i Oslo

– Tyskland tok imot flest asylsøkarar i Europa. To år etter, i 2017, blei AfD det tredje største partiet i landet. Motreaksjonen er såpass sterk fordi Tyskland har si historie frå andre verdskrig, seier ho.

Ho meiner Noreg ikkje er immun mot fenomenet.

– Vi kan ikkje ta demokratiet for gitt – det har historia vist oss. Norske politikarar skal fremje ulike meiningar, men bør passe på retorikk som spelar på framandfrykt og ekskluderande nasjonalisme. Det viktigaste er å byggje motstandkraft i befolkninga mot autoritære angrep på demokrati og menneskerettar, seier Thorleifsson.

Enorm mobilisering

Innbyggjarar i over 40 tyske byar har den siste tida tatt til gatene for å demonstrere mot høgreekstremisme.

Ifølgje arrangørane møtte 1,4 millionar menneske opp for å vise si misnøye.

– Alternativ for Tyskland og liknande krefter er svært høglydte. Vi har eit stabilt demokrati, og vi kan aldri la det bli angripe slik Alternativ for Tyskland angrip det, sa Nina Dabringhaus i Berlin til Associated Press.

Demonstrantane oppfordra til samhald og toleranse.

– Vi er her først og fremst for barnebarna våre, at dei framleis har ei framtid. At dei kan halde fram med å bu i ein rettsstat med demokrati, menneskerettar og eit fargerikt fellesskap, sa Ingelene Miltz under demonstrasjonane.

«Dexit»

– Det populistiske ytre høgrepartiet lever av å skape kontroversar, seier Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn.

Tidlegare har ein av leiarane i partiet til orde for å forlate EU i det ho omtalar som «Dexit».

– Storbritannia sin veg ut av EU er noko å la seg inspirere av. Det å ta ei slik uavhengig avgjerd, er ein modell for Tyskland, sa Alice Weidel.

Alice Weidel i Alternativ for Tyskland. Foto: AFP

Partiet blei i utgangspunktet grunnlagd som eit euroskeptisk parti. Dei meiner at Tyskland betaler for mykje til EU og at landet finansierer resten av Europa.

– AfD meiner at Tyskland blir kua av EU fordi dei må ta omsyn til andre land og dermed ikkje får følgje sine eigne stormaktsinteresser. Dei ynskjer at Tyskland skal ha sjølvavgjerd, seier Dypvik.

Alternativ for Tyskland sin politikk er ulik dei andre partia i landet, der støtta til EU er stor. Tyske parti nektar no å samarbeide med AfD.

– Partiet har ikkje prøvd seg med makta nokon stader fordi andre tyske parti nektar å samarbeide med dei på noko som helst nivå. Dei meiner AfD er eit rasistisk og antidemokratisk parti som vil undergrave den tyske staten slik vi kjenner den, seier Dypvik.