YouTube, Docs og Gmail er nede

YouTube bekrefter på Twitter at de har mottatt en stor mengde henvendelser om problemer med å komme inn på videotjenesten. Google har også bekreftet problemer i en kort uttalelse.

Ifølge nettsiden downdetector.com har antallet rapporter om problemer med Googles tjenester skutt i været.

Litt før klokken 13 norsk tid startet tjenestene å få problemer. Brukere over hele verden rapporterer om problemer med Gmail, Google Drive, Maps, Android Play Store og mer, skriver BBC.

Googles søkemotor er imidlertid problemfri.

– Vi er klar over problemene med Gmail for størsteparten av våre brukere. De som er påvirket får ikke tilgang til Gmail, heter det i en uttalelse fra Google, skriver BBC.

En talsperson i Google skal ha sagt til BBC at de foreløpig ikke er i stand til å få tilgang til sine egne epostkontoer heller.

For YouTube er det en snakk om over 100.000 rapporter i løpet av den siste timen, og for Gmail er det også mange titusen. Det er meldt at også google.com er nede.

Hos Gmail er det flest feilmeldinger som gjelder innlogging, mens det ser ut til at problemet hos YouTube i hovedsak gjelder bruk av nettsiden og å se videoer.