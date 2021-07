Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Våre regler tillater ikke innhold som sier at hydroksyklorokin og/eller ivermektin er effektive i behandling eller forebygging av korona, innlegg som sier at det finnes en kur mot sykdommen, eller innhold som sier at munnbind ikke fungerer for å forhindre spredning av viruset.

Det skriver YouTube i en pressemelding etter de fjernet den brasilianske presidenten, Jair Bolsonaro, sine videoer fra kanalen.

YouTube sier at avgjørelsen ble tatt etter en nøye gjennomgang av innholdet, og de understreker at det ikke har noe å gjøre med den brasilianske presidentens jobb eller politiske ideologi.

Tror ikke korona er alvorlig

I videoene sa presidenten blant annet at munnbind ikke virker og fremhevet en uprøvd kur.

I fjor fjernet både Twitter og Facebook ned videoer av Bolsonaro for å bryte bruksvilkårene etter at han kom med uttalelser som stred mot anbefalingene fra globale folkehelseeksperter.

Brasil er landet med nest flest offisielle koronadødsfall i verden, med over 500.000 døde siden pandemien rammet. 27 millioner brasilianere lever nå i ekstrem fattigdom.

Allikevel deler president Bolsonaro hyppig videoer på YouTube som han også deler på sin Facebook-side. I videoene snakker han ofte om sine tvil på alvorlighetsgraden av koronaviruset.

Han mener også at karantene-tiltak og hjemmekontor er dumskap, og snakker om underverkene til medisiner som hydroksyklorokin – en medisin som er brukt til å behandle malaria i områder der malaria fortsatt er sensitiv for klorokin.

– Presidentkontoret responderte ikke umiddelbart på henvendelsen, skriver The Guardian.

Demonstrasjon mot Brasils president Jair Bolsonaro i São Paulo lørdag 3. juli 2021. Foto: Nelson Antoine / AP

Stor misnøye

Brasils befolkning har ofte gått ut i gatene og protestert mot presidentens undergraving av koronaviruset. Over halvparten av befolkningen er misfornøyde med presidenten.

Ifølge meningsmålingsinstituttet fra juli er det bare 25 prosent ville stemme på Bolsonaro om det var valg nå. 46 prosent ville stemt på tidligere president Lula da Silva. I en eventuell andre omgang ville Lula knuse Bolsonaro med 58 mot 31 prosent.

Lula kunne ikke stille til valg i 2018 på grunn av en korrupsjonsdom. Den er senere opphevet, og 75-åringen stiller på nytt til valg neste år.

Protest mot Bolsonaro i São Paulo i Brasil 19. juni 2021. Foto: Marcelo Chello / AP / NTB

Ikke alene

President Jair Bolsonaro er ikke den eneste presidenten som har uttalt at han er imot koronavaksine.

En ny rapport fra Center for Countering Digital Hate (CCDH) utpeker 12 personer, «the disinformation dozen», som de mener er de farligste vaksinemotstanderne i USA.

«The disinformation dozen» Ekspandér faktaboks Her er de 12 Center for Countering Digital Hate har plukket ut som de mektigste vaksinemotstanderne i USA. Joseph Mercola

Robert F. Kennedy Jr.

Ty og Charlene Bollinger

Sherry Tenpenny

Rizza Islam

Rashid Buttar

Erin Elizabeth

Sayer Ji

Kelly Brogan

Christiane Northrup

Ben Tapper

Kevin Jenkins Kilde: Center for Countering Digital Hate

Felles for de 12 er at de sprer feilinformasjon og konspirasjonsteorier om korona og koronavaksinen på sosiale medier.

– Desinformasjon om koronaviruset og vaksiner i sosiale medier tar livet av folk, sa nylig USAs president Joe Biden.