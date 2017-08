Yle: Skyting og knivstikkinger i Åbo i Finland

Saken oppdateres

Politiet har rykket ut til to torg i sentrum av byen. Folk blir bedt om å unngå sentrumsområdet, ifølge Yle.

Kringkastingen skriver videre at Hansakvartalet i byen tømmes for folk, og at de som befinner seg i butikkene i nabolaget oppfordres til å holde seg innendørs.

På Twitter skriver politiet at en mistenkt gjerningsmann er skutt. Han skal være skutt i beinet, og er pågrepet, skriver Svenska Dagbladet.

Øyenvitner har opplyst at én person er drept og to såret. De sier også at de har hørt ett eller flere smell.

Flere mennesker ligger på bakken på Trätorget, og en person ligger på bakken på Salutorget.