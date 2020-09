Yara til Hviterussland for å drøfte situasjonen på gruvebedrift

De ansatte i Belaruskali i byen Soligorsk 12 mil sør for hovedstaden Minsk har deltatt i protestene etter det omstridte presidentvalget i Hviterussland 9. august.

Belaruskali er den største gruvebedriften i Hviterussland og den største enkeltstående eksportbedriften i landet. Den største enkeltkunden til Belaruskali gjennom salgsselskapet BPC er igjen den norske gjødselprodusenten Yara.

Det har vært stor oppslutning om protestene mot Lukasjenko i Soligorsk Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Yara: Følg internasjonale konvensjoner!

Det har vært omfattende protester og streiker i Soligorsk etter presidentvalget. Myndighetene har slått hardt tilbake, og flere av streikelederne er fengslet. Det gjelder blant annet Anatolij Bokun, som ble arrestert 31. august.

Ledelsen og ikke minst de ansattes representant i styret i Yara, Geir Sundbø, har de siste ukene uttrykt sterk bekymring for det som skjer på Belaruskali.

14 september la bedriften ut en melding på sine hjemmesider der det blant annet heter at Yarahar uttrykt bekymring overfor Belaruskali om de ansattes helse.

De skriver videre at de forventer at de ansatte behandles bra og i tråd med de etiske retningslinjer som Yara driver etter i tråd med FN-konvensjoner.

Streikeleder Anatolij Bokun er blant dem som er arrestert etter streiker og protester i Soligorsk. Foto: AP

Møte med ledelsen og fagforeningene

Så langt er det lite som tyder på at ledelsen ved Belaruskali tar hensyn til presset som nå kommer fra bedriftens kunder i utlandet. Det er en av årsakene til at representanter for ledelsen i Yara fredag denne uken reiser til Hviterussland og Soligorsk.

– Jeg kan bekrefte at en delegasjon med konsernsjef Svein Tore Holsether drar til Hviterussland og Soligorsk på fredag, sier kommunikasjonsdirektør i Yara Kristin Nordal til NRK.

Hun vil ikke si så mye mer om hensikten med besøket.

Konsertillitsvalgt Geir Sundbø i Yara er svært bekymret for sine fagforeningskollegaer i Hviterussland Foto: Ragnar Lurås / NRK

Konserntillitsvalgt Geir Sundbø sier til NRK at han også skal være med på reisen. Han har avtalt møte med de fagorganiserte på Belaruskali. Sundbø har holdt tett kontakt med fagbevegelsen i Hviterussland i forbindelse med protestene etter presidentvalget 9. august.

Han er svært bekymret for at hviterussiske tillitsvalgte har vært utsatt for fengsling og røff behandling. Han er glad for at ledelsen i Yara nå velger å dra til Soligorsk for å ta situasjonen opp direkte med bedriftsledelsen.