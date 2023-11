Yara sier opp ansatte etter bøter for miljøvernbrudd

– De ansatte er forrådt. Vi har alle blitt lurt trill rundt, sier Philippe Nicolas som er leder for fabrikkens fagforening til Le Monde.

Gjødselfabrikken har vært under gransking for flere mangler og brudd på miljøvernloven.

Det norske selskapet bekreftet 30. oktober at de sier opp 139 av de 171 ansatte.

– Ledelsen i Yara har fått en tillatelse til å forurense under dekke av at de får bitte små bøter, sier Thierry Noguet, borgermester i Montoir-de-Bretagne, kommunen der fabrikken befinner seg.

Flere har vært bekymret for sikkerheten ved lagring av ammoniumnitratgjødsel ved denne fabrikken. Foto: Reuters

Skylder på markedet

Nå har beslutningen om å permittere skapt sinne blant de ansatte.

Oppsigelsene blir sett på som en taktikk for Yara for å unngå kostnadene som kreves for å opprettholde miljøstandardene, skriver flere fagaviser i Frankrike.

– Yaras strategi har alltid vært lureri og små politiske skritt, sier Marie-Aline Le Cler, leder av den lokale miljøverngruppen ADZRP.

I en e-post til NRK bekrefter Tiffanie Stephani, pressetalsperson fra Yara International at fabrikken skal omstrukturere, men hevder det skyldes markedet.

– Flere ansatte føler at Yara sier opp folk i stedet for å bringe produksjonen i samsvar med miljøstandarder. Er Yara enig i denne påstanden?

– Vi har full forståelse for at denne avgjørelsen er vanskelig for våre kolleger, samtidig er det ikke bærekraftig å ha et industriområde som ikke lenger er tilpasset det markedet vil ha, svarer Stephani.

– Som en del av denne omstruktureringen vil fabrikken gjort om til en importterminal. Dette vil føre til at 139 stillinger blir overflødige.

Store utslipp

Fabrikken er en av storforurenserne i den franske regionen, skriver Le Monde. Flere har vært bekymret for sikkerheten ved lagring av ammoniumnitratgjødsel.

Oppsigelsene blir sett på som en taktikk for Yara for å unngå kostnadene som kreves for å opprettholde miljøstandardene, mener fagforeningen. Foto: Reuters

Fabrikkens utslipp av betydelige mengder nitrogen og fosfor har økt de siste årene.

Samtidig har det også vært flere ulykker på fabrikken.

I august kom det frem i en rapport fra regionaldirektoratet for miljø, plan og bolig at det hadde vært en lekkasje på 13 tonn svovelsyre. En kontraktør ble hentet inn for å stoppe en lekkasje av 13 tonn svovelsyre på fabrikken 28. juli. Han ble skadet på armen til tross for å ha gått med vernedrakt.

En 50 år gammel mann døde også på fabrikken 24. oktober etter å ha falt om. Det er satt i gang en etterforskning, men det er foreløpig ikke bekreftet at det er relatert til kjemiske utslipp.