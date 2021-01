Norske Yara står som den største enkeltkunden fremdeles midt opp i den brennbare politiske situasjonen i Hviterussland.

Men Yara ser det som en delseier at bedriften de samarbeider med i Hviterussland, Belaruskali, har gitt etter for pres. Bedriften sier det er fritt for de arbeiderne som ble oppsagt etter aksjonene i fjor høst å komme tilbake på jobb.

– Vi kommer til følge situasjonen tett, og forventer at Belaruskali gjør mer for å forbedre situasjonen for arbeidstakerne og respektere arbeidernes rettigheter står det i en pressemelding som Yara har sendt ut.

Konsernsjef Svein Tore Holsether har to ganger vært i Hviterussland for å drøfte situasjonen på Belaruskali Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Konserdirektør Svein Tore Holsether sier til NRK at de vurderte å bryte samarbeidet med Belaruskali, om bedriften ikke hadde innfridd disse kravene.

– Belaruskali har forpliktet seg til å ta tilbake oppsagte arbeidere og i tillegg gi arbeidere som har mistet bonus denne tilbake sier Holsether.

Yara skal kontrollere arbeidsforholdene

Det var torsdag Belaruskali kunngjorde at de nå gir etter og tar inn igjen kanskje så mange som femti arbeidere som ble nektet å komme tilbake til bedriften etter aksjonene sist høst.

Enkelte arbeidere ble også ilagt bøter og andre straffer for å ha deltatt i aksjonene mot Alekasandr Lukasjenko.

I tillegg skal også representanter fra Yara få tilgang til bedriften for å få bedre oversikt over forholdene for arbeiderne i gruvebedriften.

– Vi kommer til å utplassere Yara-asatte som er eksperter på dette området på Belaruskali, sier Holsether. Han sier de har tett dialog både med den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, og opposisjonen i landet.

Belaruskali i byen Soligorsk er blant verdens største produsenter av kalium, som brukes i gjødselproduksjonen Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Den uavhengige hviterussiske fagbevegelsen BITU skriver i en pressemelding at de er glad for at Belaruskali nå er villig til å gjøre noe for å forbedre arbeidsvilkårene.

Men de vil først se konkrete handlinger, blant annet for de arbeiderne som er utsatt for disiplinære tiltak, før de konkluderer om det som nå har skjedd innebærer en varig forandring. .

Kjøper kalium for mer enn en 1/2 milliard kroner i året

Norske Yara kjøpte kalium fra Belaruskali for vel 555 millioner norske kroner i 2020, fram til november.

Dette gjør Yara til den største enkeltkunden til den statseide hviterussiske bedriften.

Arbeiderne på Belaruskali i byen Soligorsk sør for den hviterussiske hovedstaden Minsk var blant de mest aktive under protestene sist høst.

Hundretusener av hviterussere protesterte mot det som de så på som omfattende valgfusk da Aleksandr Lukasjenko ifølge offisielle tall ble gjenvalgt som president i august 2020.

Men myndighetene har slått hardt tilbake.

Arbeidere, de fleste fra Belaruskali under en aksjon i november 2020. Foto: BITU - Belarus

Undertrykkelsen av opposisjonen fortsetter

Høyesterett i landet avgjorde 20. januar at streikene ved Belaruskali etter presidentvalget var ulovlig. En rekke fagforeningsaktivister er også dømt til fengselsstraffer for forskjellige forhold.

Sekretær Liza Merliak i den uavhengige hviterussiske fagbevegelsen BITU skriver i en melding til NRK at hun i dag har vært i retten i forbindelse med en rettsak mot bedriften Azot i Grodno. Den har også sagt opp arbeidere som har deltatt i protestene mot Lukasjenko.

Liza Merliak, til venstre på bildet, er sekretær i den uavhengige hviterussiske fagbevegelsen BITU

Yara blir værende

Gjennom sitt engasjement i Soligorsk ble norske Yara tidlig trukket inn i konflikten, og ledelsen i bedriften har to ganger vært i Hviterussland for å drøfte situasjonen med ledelsen på Belaruskali.

Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja oppfordret Yara til å trekke seg helt ut av Hviterussland, fordi bedriften gjennom å kjøpe kalium fra Belaruskali var med å støtte og legitimere regimet til Aleksandr Lukasjenko.

Men etter et møte mellom Tikhanovskaja og Yara i desember ble man enige om at Yara skal fortsette presset mot Belaruskali. Konserdirektør Svein Tore Holsether sier han snakket med Tikhaovskaja så seint som onsdag denne uken.

