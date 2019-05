XXL-sjef går av etter Greta Thunberg-hets

Det var i et Facebook-innlegg på Sigvardssons profil i april at det ble skrevet at Thunberg er «så nær downs man kan komme», etter hennes besøk i EU-parlamentet.

Sigvarson hevdet selv at han var blitt hacket.

Klimaaktivisten Greta Thunberg ble hengt ut av XXL Sverige-sjef Per Sigvardsson på hans Facebook-sider. Foto: Anders Hellberg/Effekt magazine

Valgte å gå selv

Selskapet skriver i en pressemelding at XXL i etterkant av hackingpåstandene iverksatte en umiddelbar gransking av hendelsesforløpet, ved hjelp av et eksternt, uavhengig firma.



Videre skriver de at granskingen hverken kunne bekrefte eller avkrefte hvordan disse innleggene var blitt publisert, og heller ikke om kontoen var blitt kompromittert av utenforstående, skriver Aftonbladet.

I pressemeldingen fra XXL står det at Sigvardsson selv valgte å si opp sin stilling med umiddelbar virkning, for å skape ro rundt situasjonen.

Fikk støtte

Sammen med hovedaksjonær og arbeidende styreleder i XXL, Øivind Tidemandsen, sa Sigvardsson til Nettavisen i april at de ville gå rettens vei for å finne ut av hvem som sto bak innlegget.

Tidemandsen var den gang også sikker på at Sigvardssons facebook-profil var blitt hacket. På spørsmål fra E24 om han trodde Sigvardsson var utsatt for datakriminalitet, svarte han slik:

– Ja, vi har 100 prosent tillit til Per.

Tar avstand

I en mail til NRK skriver XXL at de støtter beslutningen til Sigvarsons.

– Slik situasjonen utviklet seg støtter vi beslutningen til Per og tror også det er til det beste for XXL. Vi har i etterkant av hendelsen tydeliggjort våre policies og Code of Conduct. Vi vil nå søke etter en ny leder for XXL i Sverige, sier pressekontakt i XXL, Tolle Grøterud.



– Når det er sagt har vi en meget kompetent organisasjon i Sverige i dag. Det er alle våre ansatte i Sverige som har vært med på å skape den posisjonen vi har i dag og som skal utvikle XXL videre i Sverige, sier Grøterud.

I pressemeldingen fra selskapet, skriver de videre at de har nulltoleranse for all krenkende, støtende eller trakasserende atferd, uansett om den er kulturell, seksuell, politisk eller religiøs.