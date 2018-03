+ mer UNGDOMSHULE: Xi Jinping delte denne hulen i Liangjiahe med to andre. Om dagen jobbet han sammen med bøndene. Om kvelden leste han bøker. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

+ mer Xi Jinpings ungdomshuler ble hans politiske vugge LIANGJIAHE (NRK): Kinas president Xi Jinping startet sin politiske karriere som femtenåring, under karrige kår og i noen støvete huler. Nå kalles han for keiser.

Kjersti Strømmen Asiakorrespondent

De kommer i strie strømmer, fra alle kanter av landet, og går opp de gamle stiene fra den magre ungdomstiden til Kinas president.

– Dette er stedet der partileder Xi Jinping gjorde sin tjeneste på landsbygda under Kulturrevolusjonen, så vi er kommet for å se og styrke vår forståelse av Kommunistpartiet, sier en mann som heter Di, til NRK.

TREKKPLASTER: Xi Jinpings ungdomshuler tiltrekker seg mange av Kommunistpartiets nesten 90 millioner medlemmer Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Disipler

En pin på jakkeslaget på den mørke dressen viser at Di er én av nesten nitti millioner medlemmer i Kinas kommunistparti. Han er derfor nærmest programforpliktet til å dra på pilegrimsferd til partihistoriske steder.

Før betydde det å oppsøke høyborgen til landsfaderen Mao Zedong, men nå er Maos disippel Xi Jinping også blitt et viktig trekkplaster i den såkalte «røde turismen».

Xi er blitt spesielt interessant etter at Folkekongressen nylig endret grunnloven slik at han kan ha makt så lenge han lever, noe som har fått skeptiske deler av befolkningen til å gi ham kallenavnet «Kinas nye keiser».

TILBAKE: Xi Jinping kom sist tilbake til Liangjiahe i 2015. Bildet er fra museumet som er viet Xi i landsbyen.

Xi har gjort det helt klart at Kommunistpartiet, og han, er Kinas fremtid.

– Da han kom ut på landsbygda fikk han øynene opp for mange av Kinas utfordringer, og når han nå har fått makt har han et solid utgangspunkt for å løse disse utfordringene, sier Di.

STUDIETUR: Herr Di mener det er viktig å studere Xi Jinpings yngre dager Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Xis barføtte fortid er fjern når han nå troner over nasjonen på 1,4 milliarder mennesker, feier politiske motstandere av banen, og sensurerer all motstand.

På veggen i en av de tre hulene Xi tilbrakte ungdomstiden i, henger et bilde av ham som mager gutt. Nå har han pondus som få, og sine helt egne disipler.

– Han må jo ha hatt et svært godt grunnlag for å klare å stige så mye i gradene at han gikk fra å være en helt vanlig ung mann til å bli leder av landet. Han fikk dette grunnlaget ved å lære fra bunnen av, sier Meng Junjie, som ofte kommer til Xis ungdomshuler.

FASADE: Xi Jinpings karrige hverdag har fått et ansiktsløft etter at han ble stjerne Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Fattige kår

Xi Jinping kom fra Beijing til Liangjiahe, i den fattige Shaanxi-provinsen, i 1969. Året før hadde Mao Zedong oppfordret ungdommen til å dra ut på landsbygda for å lære av bøndene.

Skjønt frivillig var det ikke egentlig, verken for den femten år gamle bygutten Xi eller for de andre 17 millionene byungdommene. Mange følte at de ikke hadde noe valg.

LIKEMENN? Lenge var det ingen over og ingen ved siden av Mao. Nå trenger disippelen seg på. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Xis far hadde dessuten falt i unåde, etter å ha vært en sentral person i partiet, og dette kan også ha motivert ungdommen til å dra langt bort, eller til å gjøre bot.

Det ble tøffe tak på landsbygda, for jorda var svært ufruktbar og tørr. Hvor mange tårer han felte, og hvor mye kroppen verket, har Xi ikke røpet for offentligheten.

Loppene skal ha blitt en av hans største utfordringer. De plaget ham spesielt om somrene, og holdt ham våken om nettene. Maten var uvant, og kroppsarbeidet krevende.

Xi utnyttet likevel tiden godt.

IVRIGE: Turister fotograferer ivrig det meste i Xi Jinpings ungdomshuler, selv om gjenstandene neppe er fra da han bodde der Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Brennende lunte

Han leste bøker, og studerte kommunistisk ideologi. Han gravde brønner og dammer slik at landsbyen skulle være sikret vann. Xi bygde metantanker for at innbyggerne skulle ha brensel og lys. Han fikk lokal respekt.

HULESENG: En av de tre hulene Xi Jinping bodde i da han oppholdt seg i Liangjiahe Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I 1974 ble Xi medlem av Kommunistpartiet, etter å ha blitt anbefalt lokalt. Snart ble han også leder.

– Da han kom til landsbygda arbeidet han sammen med jordbrukerne. Da han ble tjue år gammel ble han leder av hele landsbyen, samtidig med at han jobbet på markene og hadde et tøft liv, sier Meng Junjie.

IMPONERT: Meng Junjie kommer ofte til Liangjiahe, og er imponert over at en helt vanlig byungdom har klart å bli president i Kina Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Ifølge bladet China Pictorial gjorde Xi sterkt inntrykk. En av innbyggerne forteller at han observerte Xi i en gammel blå foret jakke, med en brennende lunte under magebeltet.

– Han hadde vannblemmer på hendene på grunn av hardt arbeid, men han klagde aldri, skal den lokale mannen ha fortalt til bladet.

METANTANK: Xi Jinping ble populær i Liangjiahe for sin høye arbeidsmoral, og for at han tok initiativ til å bygge brønner, dammer, og metantanker. Her er det reist et minnesmerke over den første metantanken i Shaanxi-provinsen, laget av Xi. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Politisk anbefalt

Xi Jinping ble i landsbyen i sju år, og reiste tilbake til Beijing i 1975. Da var han en av de siste av byungdommene som forlot stedet.

Nå var han blitt tatt opp som student på det anerkjente Tsinghua-universitetet. Xi kom inn på politiske anbefalinger.

HULELANDSBY: Utsikt mot en av hulene Xi Jinping bodde i da han var ungdom Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Den uavhengige analytikeren Wu Qiang mener at landsbylivet har formet Xi Jinping som leder.

– Hans populisme og opplevelse av å ha en nærhet til vanlige folk stammer fra hans erfaringer i Liangjiahe. Han har pustet liv i ideen om et parti for massene, sier Wu, til NRK.

Frieriet til massene har han til felles med Mao Zedong. Mao ble hyllet som rene frelseren, selv om han skapte tragedier og kaos.

– Xi mobiliserer folk på samme måte som Mao. Han forsøker å skape en image av seg selv som folkets frigjører, sier Wu Qiang.

MAO-NOSTALGI: Turister kler seg i Mao-luer når de besøker Kommunistpartiets høyborg i Yan'an Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Analytikeren mener at Xi ønsker å bli en moderne Mao. Kommunistpartiet og Kinas, men også folkets store ledestjerne.

«Velgjørende keiser»

Xis ungdomsdager har også satt andre spor. Hans nærmeste medarbeidere er folk han kjenner fra den tiden.

– En av fordelene han har fra Liangjiahe er at han startet å bygge sin maktbase allerede i disse ungdomsårene. Hans nærmeste allierte nå, er de samme som var hans allierte da han bodde i Liangjiahe, blant annet Wang Qishan, sier Wu.

TOLKER: Den uavhengige analytikeren Wu Qiang ser flere spor av Xis erfaringer på landsbygda i hans lederstil Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Wang bodde i en annen landsby den gangen, men de to hadde tett kontakt, og det har de fremdeles.

Wangs politiske skjebne har fått stor oppmerksomhet siden i fjor høst, nettopp fordi det var ventet at Xi ville gi ham nye posisjoner, trass i høy alder.

UNG MANN: Xi Jinping (i midten), like før han forlot Liangjiahe for å studere på Tsinghua-universitetet. Bildet henger på museumet viet Xi i Liangjiahe

Han stod ikke bare last og brast med Xi Jinping i det knallharde oppgjøret med korrupsjon, men hadde også ansvaret for kampanjen.

Begge disse to er derfor fryktet og hatet, men også elsket.

Trass i sin høye alder, ble Wang under Folkekongressen i mars utnevnt til en av landets visepresidenter. Da grunnloven ble endret ble ikke bare tidsbegrensningene for presidentens makt opphevet. Det samme gjelder for visepresidenten.

MAOS HØYBORG: Mao Zedong og Kinas kommunistparti hadde høyborg i Yan'an, kun en times kjøretur fra der Xi fikk sin erfaring på landsbygda. Mao-luer er attraktive blant turistene, men også her inntar Xi en sentral rolle. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Xi som Mao

Xis stadig fastere grep på makten har flere formål, mener Wu.

– På den ene siden ønsker han å kvitte seg med motstandere. Men, han ønsker også å styrke sin personlige makt, fordi han ser dette som den eneste måten å redde Kommunistpartiet og landet på. Ved å styrke partiet ønsker han å kunne skape et mektig og fornyet Kina, sier Wu.

Xi Jinping gjentar nå Maos ord som et mantra: «Myndighetene, militæret, samfunnet, utdannelse, nord, sør, øst, vest. Partiet styrer alt».

– Det begynner å se ut som om Xi tror han kan bli Mao, uten galskapen, og gå inn i historien som en av «de velgjørende keiserne», som innimellom har dukket opp i Kinas historie, skriver Bill Bishop i Axios China.