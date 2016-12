Foto: ANGELA WEISS / Afp

Verden gleder seg til 2016 er over! Terror, kjendisdød og zika. Året 2016 blir beskrevet som et «annus horribilis». Nå er det snart over. Endelig!

«Kjære 2016, du serverte oss mye dritt» skriver CNN.

Året 2016 begynte lovende. Med nyttårsraketter og champagne. Men nå i desember virker Internett og folk verden over enige om én ting:

La oss bare bli ferdig med dette året.

«F*** ta deg, 2016» skriver the Atlantic.

På sosiale medier poster flere bilder og kaller året «det verste noensinne», et annus horribilis – latin for et forferdelig år.

David Bowie, Leonard Cohen, George Michael og Prince. Alle borte i 2016. Foto: Scanpix

La oss se på hva 2016 ga oss

10. januar døde den legendariske artisten David Bowie. Og det var egentlig bare starten. 2016 tok fra oss Prince også, i tillegg til sangeren Leonard Cohen og bokseren Muhammad Ali.

Første juledag ble det klart at også 80-tallshelten George Michael er død.

I Norge mistet vi journalist og redaktør Anne Aasheim, skuespiller Sossen Krohg og Norges første åpne homofile stortingspolitiker, Wenche Lowzow.

Zikaviruset spredte seg i Latin-Amerika. Man finner ingen kur. Jordskjelv rammet Italia. Ikke bare én gang, men to!

Et passasjerfly styrtet i Middelhavet på veg fra Paris til Kairo. Nylig styret et russisk fly i Svartehavet med et berømt militærorkester ombord. 62 personer omkom.

Varme- og CO₂-rekorder

Med 99 prosent sikkert sier klimaforskere at året i år vil bli klodens varmeste i historien. Det skjer for tredje år på rad. 2016 ga rekordmålinger av CO₂ i atmosfæren.

Skylden får menneskeskapte klimaforandringer og værfenomenet El Niño, som skapte tørke og sult for 16 millioner i det sørlige Afrika i år.

Promenade des Anglais i Nice, hvor 84 personer ble drept og over 200 såret i terror. Foto: TARUBI WAHID MOSTA / Reuters

Terrorangrep og voldshendelser i 2016

2016 skulle vise seg å bli forferdelig når det kommer til terrorangrep.

Mer enn 80 personer ble drept av en lastebil i Nice. Og det på Frankrikes nasjonaldag.

Dette var bare ett av flere terrorangrep i år. Se bare på tallene:

Og borgerkrigen i Syria fortsetter på sjette året på rad som har drevet millioner på flukt.

Fedre bærer barn gjennom Aleppos gater etter bombeangrep Foto: AMEER ALHALBI / AFP

Halvveis ut i året, altså i juli 2016, så vi i NRK så oss nødt til å skrive saken: Ni gode nyheter så langt i år.

Av positive ting nevnte ekspertene vi ringte fredsavtalen med FARC i Colombia, fart i klimaforhandlinger, og en liten bedring i økonomien. Andre eksperter kom ikke på en eneste ting ...

«Nasty» valgkamp på 60 sekunder Du trenger javascript for å se video.

2016 splittet folket

Presidentvalgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump viste seg å bli den mest skitne i USAs historie.

Trump kalte Clinton «nasty» og Clinton kalte Trumps velgere «basket of deplorables».

2016 ble også et svært dårlig år for alle som driver med meningsmålinger.

Clinton ledet. Trump vant. Det etterlot befolkningen i USA mer splittet enn noensinne. Demonstranter tok til gatene og minoritetsgrupper meldte om en bølge av hatkriminalitet.

New York Times omdøpte USA til «the Divided States of America».

Demonstrasjon mot Donald Trump som president i Oakland, California. Foto: NOAH BERGER / Reuters

Konspirasjoner og brexit

I sammenheng med presidentvalgkampen fikk fenomenet falske nyheter sitt gjennombrudd i 2016, av og til med dramatiske konsekvenser: #Pizzagate – konspirasjonsteorien som endte i restaurantskyting

2016 ble historisk. For første gang stemte et land for å melde seg ut av EU. Med et knapt flertall vant brexit-leiren.

Statsminister David Cameron gikk av. Det gjorde også UKIP-topp Nigel Farage.

Når det egentlig ikke kunne bli verre.

Norge gjorde sitt dårligste OL på 52 år i Rio de Janeiro. Ingen gull, ingen sølv.

Sommer-OL har kanskje aldri vært Norges greie, men på vintersportsåret kan oppsummeres med to navn:

Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Begge beskyldt for brudd på dopingsreglene.

Therese Johaug gråter under pressekonferansen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Og fotballandslaget! Det finnes bare ett land som har hatt et tilsvarende stup på FIFA-rankingen som Norge siden 90-tallet: Zambia. Og de mistet hele landslaget sitt i en flykrasj i 1993.

Året da det meste gikk i dass

Snart er 2016 over. Kanskje kan følelsen av året best beskrives som å falle oppi en utedo og ikke komme seg opp igjen.

Men vent. Dette skjedde faktisk i 2016 ...

Foto: Knut Brendhagen / DRBV/NRK

Cato (20) fast i utedo i Drammen: – Det verste jeg har opplevd

Han skulle bare hjelpe kameraten med å fiske opp mobilen fra utedoen, og ble kjent som utedo-Cato. Utedoen ble saget i stykker for å få Cato opp.

Og med dette mentale bildet, ønsker vi 2017 velkommen.

Godt nytt år – så fort som over hodet mulig!

(Ble du deprimert av å lese saken, ber vi deg klikke her: Det er mye som går framover her i verden )