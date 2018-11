Var bare fire dager gammel da hun ble gravd frem fra ruinene

De tror hun bare var fire dager gammel da hun ble gravd frem fra ruinene. Hun lå der blant restene av et hus, restene av liv. Nyfødt, så liten, så skjør, og likevel var det hennes hjerte som fremdeles slo. Hun var den eneste overlevende.

Det var politiet som brakte henne til Joumana Makki denne kalde vinterdagen. Barnehjembestyreren ga den lille jenta et bad og nye klær, uten blodet og støvet fra sementen som hadde begravd alle rundt henne. På det første bildet som Makki tok, ligger Nour i fredelig søvn, med hovne strekøyne og en lue på hodet; hun ser ut som hun akkurat er fraktet hjem fra sykehuset av stolte foreldre, ikke som om hun nettopp har mistet alt utenom livet.

– Vi vet ikke hvem foreldrene hennes var. Vi har spurt og undersøkt, men vi har ikke fått et svar, sier Makki.

Hjem

Nour vokser opp på barnehjemmet i Aleppo, sammen med 71 andre jenter. Det er advokaten Joumana Makki som tar seg av alle sammen. Om dagen går hun på jobb; resten av døgnet er hun mor for de foreldreløse. Hun kaller det ikke et barnehjem, men et hjem.

– Dette er hjemmet deres. De bor her, spiser her, blir syke her. Vi er blitt enige om å ikke kalle det en institusjon.

Joumana Makki jobber som advokat om dagen og tar seg av 72 jenter resten av døgnet. Hver jente har en historie om tap. Foto: GUNNAR BRATTHAMMER / NRK

Joumana Makki går nedover korridoren i hjemmet, og ekkoet av stegene hennes blander seg med jentenes stemmer. Idet hun går inn på et rom der oppredde senger står på rad, kommer jenter bort til henne for et kyss eller en klem.

Som Nour er mange her på grunn av krigen som har rast i Syria i over syv år, og som har gått hardt utover sivile.

– Før krigen var de 39 jenter. I løpet av krigen var det over 100 her. Nå er vi 72, sier Makki, og nikker mot jentene i rommet.

– Duaa er her på grunn av krigen… Amani er her på grunn av krigen … Aya og Dalia er søstre, de er her også på grunn av krigen. Faren deres er på frontlinjen. Moren deres døde, huset deres ble ødelagt. Og de kan ikke bo alene.

Tapets historier

Tap. Hver jente her har en historie om det, alle sammen, det er bare snakk om grader av det samme. Det er tapet som gjør at de er her, forent under samme tak av en krig som ikke slipper taket.

– Det er grusomt. Barna har sett ting de ikke skal se. De snakker som små voksne, sier Makki.

Søstrene Rawan (9) og Maram Mhanna (11) mistet begge foreldrene. Moren døde først. Så faren. Så ble de kasteballer.

– Det var bomber og krig overalt. Faren min og onkelen min døde da en bombe traff en bygning. Vi ble sendt for å bo med vår onkels kone, men hun ville ikke ha oss. Hun sendte oss til en tante, og tanten vår sendte oss his, sier Maram.

Rawan og Maram er søstre. Først døde moren deres, så ble faren drept i krigen. Foto: GUNNAR BRATTHAMMER / NRK

Søsknene ble skilt på veien.

– Vi er her fordi ma­mma og pappa døde. Vi har to brødre. Én er med vår onkels kone, og den andre er på et barnehjem for gutter, sier Rawan.

Far på frontlinjen

Åtte år gamle Rima har vært på barnehjemmet i fem år, etter at moren forsvant og faren ble sendt til frontlinjen som soldat. Noen ganger sørger Joumana Makki for at hun får reise for å treffe faren, et sted på trygg avstand fra fronten.

– Jeg snakker med ham i telefonen for å passe på at han har det bra, sier Rima og smiler.

Så blir hun alvorlig:

– Etter krigen skal han hente meg.

Rima er åtte år, og har vært på barnehjemmet det meste av livet. Noen ganger drar hun for å treffe sin far, som er soldat på frontlinjen. Foto: GUNNAR BRATTHAMMER / NRK

Hun snakker som om hun ikke tror sine egne ord. I så fall er det kanskje ikke så rart. Barna her har muligens ikke levd i så mange år, men de har levd lenge nok til å vite at forventninger og skuffelse er proporsjonale, de vokser i takt med hverandre, litt som kjærlighet og sorg, og derfor er det bedre å begrense den ene for å minimere den andre. Mange av jentene Rima leker med og sover ved siden av, har vært i samme situasjon, med en pappa i hæren, en pappa de gledet seg til å se, inntil de en dag fikk beskjed om at de ikke hadde pappa lenger.

Krigen på hjemmet

I dag føler jentene seg trygge på hjemmet, der de går gjennom korridorene, leker på gulvet i lekerommet, eller hvisker hemmeligheter til jentene i nabosengene om kvelden, etter at lyset er slukket.

Men en gang for ikke lenge siden, da var krigen nærmere, da en frontlinje skar tvers gjennom byen og delte den i to.

Syriske myndigheter tok kontroll over hele Aleppo for to år siden, etter at byen hadde vært delt i en opprørerkontrollert østlig del og en myndighetskontrollert vestlig del i fem år. Kampen om byen, med sine snikskyttere, luftangrep, raketter og beleiringer, gikk hardt utover sivile – i hele byen, men spesielt i øst. I flere år var selve navnet Aleppo synonymt med lidelse.

I himmelen over barnehjemmet (som ligger i det som var den vestlige delen) gikk rakettene i kryss, og Joumana Makki hadde den utakknemlige oppgaven å måtte forklare jentene hva de var. Flere landet på gårdsplassen utenfor inngangsdøren – men heldigvis eksploderte de ikke.

– For jentene fra den østlige delen var det spesielt ille, fordi de hadde gjennomlevd så mange vanskelige ting. Det tok lang tid å hjelpe disse jentene mentalt.

Fattigdom

Som bestyrer av barnehjemmet i åtte år – fra året før krigen brøt ut – har Makki sett hvordan krigen har påvirket jentene. Hun har sett hvordan den har frarøvet barna foreldre, men også i andre tilfeller foreldres evne til å ta vare på barna.

– Noen ganger, på grunn av krigen, sender familier barna sine hit istedenfor å ta vare på dem selv, sier hun.

– Men selv hvis de er fattige, er det bedre for barna å bo med moren enn å være her. Jeg pleier å si at det jeg kan gi dem, ikke er like verdifult som mødrene deres kan. De er glade i meg og jeg i dem. Men jeg er sikker på at mødrene deres kan gjøre mer for dem, enn jeg kan.

Kanskje var det noe slikt som skjedde med lille Masa. Hun er den yngste jenta på hjemmet, yngre enn Nour, bare noen få måneder gammel. Hun ligger på ryggen i en seng, ikledd en sparkebukse, og det rykker i både beina og i munnvikene.

Det var en kvinne som fraktet henne hit da hun bare var to måneder gammel. Den lille jenta var tynn, syk og møkkete (hun ble siden liggende på sykehus i to uker, behandlet for underernæring). Mens Joumana Makki var opptatt med å pleie jenta, forsvant kvinnen. Hun etterlot ingen spor.

– Mange slike tilfeller kommer som resultat av en vanskelig økonomisk situasjon. Som regel er faren død. Faren eller moren, sier Makki.

Hvem var kvinnen som forsvant? Ingen vet. Var hun moren? Ingen vet. En slektning? Ingen vet. Det eneste man vet er at en krig ikke bare kan robbe foreldre fra et barn, men også barn fra foreldre.

Ekstraundervisning

Det er ettermiddag på hjemmet, og i et klasserom står en lærer ved en tavle. Ved pulter sitter de eldre jentene, tenåringene, de som har vært her lenge og vet mye, med myke, oppmerksomme ansikter stikkende frem fra hijaber.

Skolen er ferdig for dagen, men på barnehjemmet er det ekstraundervisning hver dag.

– Jeg vil at de skal ha en god fremtid, forklarer Makki.

– Jeg vil at de skal ta en utdannelse. Jeg forteller dem at de kan bli hva de vil, enten det er advokat, journalist, farmasøyt eller lege.

Men det er også en annen grunn til fokuset på utdannelse. Etter syv år med krig, er Syria ødelagt, fysisk og som samfunn. Landsby etter landsby ligger spøkelsesaktige og tomme. I byene står hus gapende og skjelettaktige. Nesten halvparten av befolkningen har vært drevet på flukt, enten internt i Syria, til nabolandene, eller til Europa.

– Syria er som en mor som har vært syk, sier Makki.

– Jeg sier til jentene at det er de som må bidra til gjenoppbyggingen. Ikke bare med sement, men også med noen gode ideer.

Joumana Makki sørger for at jentene får skolegang. – Jeg vil at de skal ta en utdannelse. Jeg forteller dem at de kan bli hva de vil, enten det er advokat, journalist, farmasøyt eller lege, sier hun. Foto: GUNNAR BRATTHAMMER / NRK

Lys

Noen ganger finnes ingen svar.

Det finnes ingen svar på hvor mange barn som er blitt foreldreløse i krigen i Syria (FN sluttet å telle antall døde for mange år siden).

Det finnes ingen svar på hvor store traumer den neste generasjonen syrere, krigsgenerasjonen, de som har sett altfor mye og som snakker som små voksne (eller ikke i det hele tatt), vokser opp med.

Det finnes – foreløpig – ingen svar på når krigen vil ta slutt.

Og det finnes ingen svar på hva som skjedde med lille Nours foreldre.

Joumana Makki har spurt og spurt og slått seg til ro med at hun antakelig aldri finner svaret, at foreldrene trolig er døde. Kanskje var de forbipasserende da bygningen ble rammet av raketten, siden ingen vet hvor Nour plutselig kom fra, siden ingen naboer kjenner hennes historie. Kanskje var de ute på tur med sin nyfødte, da døden kom så brått for alle utenom henne hvis liv akkurat var begynt.

– Hun skjønner det selvfølgelig ikke. Hun ser på meg som en mor. Hun kjenner meg igjen på duften, sier Makki.

Det var hun som ga den lille jenta navnet hun har i dag.

Nour betyr lys på arabisk.

– Jeg kalte henne Nour slik at livet hennes skulle bli lyst.

Et nytt navn, et nytt liv. Hvis det ikke var for raketten, hadde Nour vokst opp med et annet navn; nå er det ingen som kjenner det. Men hun har i det minste lys.