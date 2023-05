Utstøtt av Erdogan – håper valget kan bli redningen

– Man blir erklært terrorist. Men en terrorist har begått en handling med våpen og skadet landet, sier Özlem Rana Kaya (47) oppgitt.

– Jeg kan ikke godta at de kaller oss det.

Hun tar imot NRK hjemme i leiligheten i Tyrkias hovedstad Ankara.

På gulvet i den romslige stua ligger et bønneteppe. Koranen har plass ved siden av sofaen og på skjenken står noen bilder av familien.

HVERDAG: Å lage frokost til sønnen Furkan er en av de få normale rutinene Özlem har, etter at hun mistet jobben. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Her bor Özlem med sønnen Furkan Emin (13). Men de skulle vært tre her. Furkans pappa, Ahmet Kaya, mangler.

Det har han gjort siden en novemberdag i 2018.

SAVN: Det er lenge siden Ahmet Kaya har holdt rundt kona si Özlem Rana Kaya. Foto: PRIVAT

– Forsto ikke hva jeg hadde gjort galt

Özlem Rana Kaya drømte alltid om å jobbe med barn. Derfor var hun overlykkelig da hun fikk jobb som førskolelærer ved en skole i Ankara.

Men en dag i januar 2017 fikk hun beskjed om å pakke sakene sine.

Navnet hennes hadde havnet på en liste blant titusenvis av andre, og nå ble hun sett på som en fare for rikets sikkerhet.

– Jeg forsto ikke hva jeg hadde gjort galt. Jeg satt bare i sofaen i to år ute av stand til å gjøre noe som helst, forteller Özlem.

Nesten to år senere, i november 2018, kom politiet på døra og arresterte ektemannen Ahmet.

Han soner nå en dom på 8 år og 9 måneder.

MIMRER: Fotoalbumet fra bryllupet er blant få bilder Özlem har fra tiden før mannen ble arrestert. Politiet beslagla datamaskinen deres. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Starten på marerittet

Kuppforsøket i Tyrkia for snart sju år siden ble starten på marerittet for Özlem og familien. 15. juli 2016 rullet stridsvogner inn mot Istanbul og helikoptre kunne høres over Ankara.

I de kaotiske dagene etter det mislykkede forsøket på maktovertakelse, innførte president Recep Tayyip Erdogan unntakstilstand.

Det ble iverksatt en utrenskning av mer enn 130.000 dommere, militærfolk, lærere, politibetjenter og andre offentlige ansatte.

De fleste ble anklaget for å ha en forbindelse til Gülen-bevegelsen. Dette er en moderat islamistisk sekt med enorm innflytelse i statsapparatet og utdanningssektoren.

Bevegelsens leder, Fethullah Gülen, var i årene før kuppforsøket en alliert av Erdogan. Han ønsket mer islam i det offentlige rom, og så en fordel i å presse mer sekulære krefter ut av statlige nøkkelroller.

Men han ble Erdogans erkefiende etter at Gülen-bevegelsen anklaget presidentens nærmeste for korrupsjon i 2013.

Fakta om Fethullah Gülen Ekspandér faktaboks * Født 27. april 1941 i Korucuk i Tyrkia. * Forfatter, predikant, pedagog og tidligere imam. * Grunnlegger av den religiøse og sosiale bevegelsen Gülen-bevegelsen på 1970-tallet. Den står for en moderat tolkning av islam og har et verdensomspennende nettverk. * En millionstor tilhengerskare i Tyrkia. I mai 2016 ble bevegelsen, som er mer kjent under navnet Hizmet, satt på myndighetenes terrorliste. * Gülen lever nå i selvpålagt eksil i Pennsylvania i USA. Det har han gjort siden 1999. * Er av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklaget for å stå bak militærkuppet 15. juli, som har kostet 232 mennesker livet. Det avviser Gülen, som fordømmer kuppforsøket. * Var tidligere en av Erdogans allierte, og de fikk sammen presset ut sekulære krefter i statsapparatet økte sin makt og innflytelse i politiet, rettsvesenet, militæret og utdannelsessektoren. * Er nå Erdogans erkefiende etter at Gülen-bevegelsen anklaget hans nærmeste for korrupsjon i mediene i 2013. Erdogan så på dette som å bli dolket i ryggen og året etter slo han hardt ned på bevegelsen. * Var på TIME Magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden i 2013. (Kilder: NTB og NRK)

Etter kuppforsøket i 2016 ble Gülen-bevegelsen stemplet som en terrororganisasjon, og alle som ble assosiert med den ble sett på som terrorister.

Å åpne en konto i en bank med forbindelse til denne bevegelsen, var «feilen» Özlem Rana Kaya gjorde.

I tillegg skåret hun «mistenkelig høyt» på en eksamen for å bli offentlig ansatt, mente etterforskerne. En fasit med testsvarene var lekket til medlemmer av Gülen-bevegelsen.

Ektemannen ble anklaget for å ha gått på møter med det religiøse nettverket, noe han benektet.

MINNER: På skjenken i stua står noen minner fra tiden før de ble anklaget for å være terrorister. Foto: PRIVAT/NRK

Mer autoritær retning

– Alle som på en eller annen måte kunne assosieres med bevegelsen ble demonisert og mistet jobben, forklarer områdedirektør for Human Right Watch i Tyrkia, Emma Sinclair-Webb.

Mange ble også fengslet. Sinclair-Webb omtaler det som en massiv urett

– Bare det å ha ideologiske sympatier med bevegelsen, arbeide ved eller sende barna til en av deres skoler, eller ha en konto i en av bankene assosiert med nettverket, var nok, forteller hun.

– Dette er ikke ulovlig. Det store flertallet har ikke begått noen forbrytelse eller aktivitet som kan ses på som kriminalitet etter folkeretten, slår områdedirektøren fast.

KUPPFORSØK: Sivile forsøker å stoppe stridsvognene som rullet inn i Ankara i juli 2016. Det mislykkede kuppforsøket ble etterfulgt av massearrestasjoner. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Hun omtaler tiden etter kuppforsøket som en ekstraordinær periode i Tyrkia. Regjeringskritikere og politiske motstandere ble forfulgt, journalister fengslet og medieorganisasjoner overtatt.

President Erdogan tok styringen av landet i en mer autoritær retning.

Det har opposisjonen lovet å endre hvis den vinner det tyrkiske president- og parlamentsvalget på søndag.

Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, blir det en ny og avgjørende valgrunde 28. mai.

ØNSKER ENDRING: En kvinne med maske av fjeset til opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu på et folkemøte i Istanbul. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Lover alle jobbene tilbake

«Er dere klare til å bringe demokratiet tilbake til Tyrkia?» ropte opposisjonskandidat Kemal Kiliçdaroglu under et folkemøte i Istanbul sist helg.

Håpet hang i lufta da titusenvis av mennesker svarte, høyt og rungende: «Ja!»

UTFORDRER ERDOGAN: Kemal Kiliçdaroglu har gjort hjertet til sitt kjennemerke i valget. Foto: AFP

Kilicdaroglu har lovet at alle som mistet jobben i kjølvannet av kuppforsøket skal få den tilbake, og at de som er fengslet skal få prøvd saken sin på ny.

Han vil også føre landet i en mer demokratisk retning, sier han.

Men professor i statsvitenskap Ilhan Uzgel mener det ikke er så enkelt som å gi alle jobben tilbake.

– Hvis du er en religiøs sekt, hvorfor er du da så interessert i å kontrollerte politi og etterretning og hvert departement? spør han retorisk.

– Alle var ikke like uskyldige, og mange fikk jobber de ikke var kvalifisert for gjennom nettverket.

Professoren mener det må være noen kriterier og at det må skilles mellom en vanlig lærer og en høyt oppe i byråkratiet.

PRESIDENTEN: Recep Tayyip Erdogan driver en innbitt valgkamp for å beholde makten. Foto: AP

Advarer mot mer undertrykkelse

I Ankara har Özlem Rana Kaya og sønnen Furkan Emin begynt å tro på en endring. De har håp i forkant av valget 14. mai.

– Jeg savner å leke med pappa. Selv det å lese lekser med ham savner jeg, sier 13-åringen.

Han var bare 8 år gammel da faren ble fengslet. Én gang i måneden får han bli med til fengselet, men de får bare tid til å prate den knappe timen de er der inne.

BESØKSDAG: Én gang i måneden får også sønnen være med og besøke faren i høysikkerhetsfengselet. Han soner en dom på nesten 9 år, anklaget for å ha deltatt på møter i Gülen-bevegelsen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Moren hans mener folk ikke er verdsatt i landet lenger, og håper at de etter valget får se at Tyrkia sverger inn sin 13. president.

Hun advarer om hva som kan skje dersom det ikke blir resultatet.

– Jeg har opplevd undertrykkelse i flere år. Fortsetter Erdogan å styre, vil også andre få smake på det.

Fakta om valget i Tyrkia Ekspandér faktaboks Rundt 64 millioner er stemmeberettiget i parlaments- og presidentvalget i Tyrkia 14. mai.

5 millioner stemmer for første gang.

Det står mellom to kandidater til president og tre partiallianser til parlamentet

Seks tyrkiske opposisjonspartier har samlet seg om en felles presidentkandidat – den mangeårige lederen for Det republikanske partiet (CHP), Kemal Kilicdaroglu.

Dersom ingen av dem får mer enn 50 prosent av stemmene, avholdes andre valgrunde 28. mai.

Recep Tayyip Erdogan har hatt makten i 20 år.