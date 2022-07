– Faren min døde i 2007. Jeg skulle så inderlig ønske han hadde fått oppleve dette.

Stemmen til Mark Gietzen brister. Han må tørke tårer med håndbaken. Mark har vokst opp med foreldre som kjempet mot abort. Moren på 97 år er fortsatt klar som dagen.

– Jeg har ni brødre og fem søstre. Vi er alle lykkelige nå. Våre bønner er hørt.

Et blodig foster og et telefonnummer

Mark Gietzen står utenfor abortklinikken Trust Women. Det er den eneste gjenværende her i Wichita nå. Det er en by på størrelse med Trondheim som ligger i Kansas omtrent midt i USA.

Han viser meg kassebilen som nesten alltid står parkert her.

Bilen er tapetsert med et stort bilde av det som skal være et blodig foster uten hode. «Abort er en voldshandling» står det over bildet.

Under står et telefonnummer.

– Kvinner som kommer hit for å ta abort kan ringe meg. Jeg forsøker å få dem til å ombestemme seg, også hjelper vi dem med penger og den støtten de trenger, sier Gietzen.

Han sier han har brukt mer enn en halv million dollar til mødre som valgte å bære fram barna sine. Og at 250 frivillige hjelper ham nå.

– De trenger penger til husleie, strøm og barnepass. Slike ting.

Dette er den eneste abortklinikken som er igjen i Wichita. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

40 timer i uka mot abort

Mark Gietzen kan virke som en byoriginal der han står med et slips med det amerikanske flagget på og en rød caps.

Men han er ingen hvem som helst her i Wichita.

Han bruker 40 timer i uka på å lede Kansas Coalition for Life. En organisasjon som har ledet an i kampen mot abort her siden 1980-tallet.

Den utrettelige innsatsen hans har trolig bidratt til høyesterettsdommen 24. juni som fratok amerikanske kvinner retten til å ta abort.

To kvinner stopper bilen utenfor abortklinikken i Wichita. De håper også at den stenger snart. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

«Hva er galt med Kansas»

Her i Wichita har abortkampen vært intens lenge. På 1990-tallet hadde byen flere abortklinikker som kvinner kom reisende langveisfra for å besøke.

Abortsaken var en viktig grunn til at flere evangelikale kirkesamfunn etablerte seg her. De vokste seg sterke og skapte tilflytting. Og de gjorde kampen mot abort og homofili til kjernsakene i en kulturkrig som endret det republikanske partiet for godt.

Det langsiktige målet deres var klart:

Å fylle høyesterett med dommere som kunne omstøte Roe vs. Wade, dommen som sikret kvinner rett til å ta abort i USA.

For å få til det måtte de velge politikere som ville nominere konservative dommere.

Demostrasjonene utenfor høyesterettsbygningen i Washington har var i halvannen uke nå. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP

Denne historien beskriver forfatter Thomas Frank i den kjente boka, What’s the matter with Kansas, fra 2004. Den ble en klassiker blant liberale i USA og andre steder som ville forstå USA mens George W, Bush var president.

– Det står om meg i den boka, sier Mark Gietzen. Til slutt var det Donald Trump som utnevnte de tre høyesterettsdommerne han og meningsfellene hans hadde bedt til Gud om at en dag skulle få plass i USAs mektigste dommerpanel.

Abortmostandere demonsterer i Wichita i 2007. Foto: Larry W. Smith / AP

Nådens sommer

– Sommeren 1991 kom kristne antiabort aktivister fra hele USA for å demonstrere foran byens abortklinikker. Det ble kalt nådens sommer, forklarer Jo Lynn Bright.

Sosialarbeideren sitter på en benk nede ved elva i Wichita og skriver notater i en liten bok.

Jo Lynn Bright er dypt religiøs og synes det passer fint å bo i abortkampens Wichita da. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg føler at Jesus bestemte at jeg skulle møte deg i dag, sier hun og forklarer at nådens sommer var en grunn til at hun bestemte seg for å flytte hit.

Jo Lynn har ikke selv barn, men har brukt livet sitt til å hjelpe mødre i en organisasjon som heter Hopenet.

Det er svært mange kirker i Wichita. Denne skal selges og gjøres om til et konferansesenter Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Mener sex kun hører til ekteskapet

– Vi tilbyr coaching og rådgivning for kvinner som blir uplanlagt gravide. Det er viktig å gjøre mer enn å protestere mot abort. En må hjelpe også, sier hun.

– Jeg er på livets side. Gud elsker barn og livet, og jeg vil gjerne gjøre Gud fornøyd i denne saken.

Jo Lynn mener abortstatistikken også handler om «livsførsel».

– Sex er noe som hører til i ekteskapet, sier hun.

Skutt i hodet under gudstjenesten

I 2009 nådde kampen mot abort sitt foreløpige klimaks i Wichita.

George Tiller var en omstrid abortlege, og mange aksjonerte mot klinikken hans i årene før han ble drept i 2009. Foto: LARRY SMITH / AP

Abortlegen George Tiller hadde lenge vært kontroversiell fordi han utførte senaborter ved klinikken sin her.

I denne kirken ble abortlege George Tiller skutt i 2009. Det er ikke noe minnesmerke her som publikum kan besøke. Foto: Tove Bjørgaas

Søndag 31. mai det året var han vert i den lutherske kirken han tilhørte, og viste kirkegjengere til plassene sine. En aktivist kom inn og skjøt ham i hodet på kloss hold inne i kirkerommet.

– Vi måtte roe aktiviteten vår noe ned da, minnew Mark Gietzen.

– Sjokkbølger blant unge

– Jeg husker det godt selv om jeg bare var 11 år den gangen, forteller Matt Kelley (24). Journalisten i lokalavisa Wichita Eagle skriver på en omfattende artikkel om aborthistorien i hjembyen.

Matt Kelley(24) vil gjerne være en nøytral journalist i abortkampens Wichita der han har vokst opp. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg husker godt at George Tiller ble drept. Den dagen snakket President Obama om Wichita på TV, forklarer han.

Det var spent i 2009, men det er minst like spent nå.

Matt synes det er vanskelig å forsøke å være nøytral.

– Det er litt av en tid å være ung i, dette.Jeg har søsken og en kjæreste. Å se sjokkbølgene denne abortdommen skaper er voldsomt. Det har vært store demonstrasjoner her også, forteller han.

Sint på gamle gubber

Det er faktisk fortsatt lov å ta abort her i Kansas.

Kvinner kommer nå hit fra nabodelstaten Missouri der det ble forbudt å avslutte svangerskap i det øyeblikk høyesterett bestemte at kvinner i USA ikke lenger har beskyttet rett til abort.

– De fleste unge jeg snakker med er sinte over det som har skjedd, sier Mark.

I byen Independence, like ved Kansas City og like over grensen til Missouri, har Juliette Eclu nettopp laget nok en pølse med brød på hotdog-baren Updog.

Juliette Eclu synes det er vanskelig å være ung kvinne i Kansas City-området nå. Foto: tove Bjørgaas / NRK

Selv om hjembyen hennes heter «uavhengighet», føler hun seg alt annet enn uavhengig.

– Får jeg lov til å banne? spør hun når jeg ber om hennes mening i abortdebatten.

Juliette og mange andre unge her er sinte etter høyesterettsdommen 24. juni. Samme dag ble abort forbudt i Kansas nabostat Missouri der hun bor. Foto: Tove Bjørgaas

– Jeg er rasende. Jeg er så sint. Det er ikke rettferdig at en haug med gamle menn som ikke skjønner hvordan det føles skal sitte der og bestemme hva vi kan gjøre med kroppene våre. Spesielt når vi kan være et spørsmål om liv og død for oss kvinner.

– De kaller oss babymordere. Jeg blir så forbanna.

En omstridt folkeavstemning om abort

Det er altså fortsatt mulig for kvinner i Missouri og andre nabostater å kjøre over grensen til Kansas for å ta abort, men det kan det vært slutt på snart.

For allerede før høyesterett skapte jordskjelv i USA med sin dom, hadde politikerne i Kansas bestemt at de ønsker å endre grunnloven.

"Elsk dem begge", er budskapet til antiabort-siden foran folkeavstemningen som vil nedfelle abortforbud i grunnloven i Kansas. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

2. august skal det holdes folkeavstemning om å endre grunnloven her, slik at den helt tydelig sier at kvinner ikke skal ha rett til å avslutte svangerskapet.

Delstaten blir den første i USA tar abortrettigheter opp i en folkeavstemning.

Mange steder i Kansas kan en se lilla kampanje plakater i hagene til folk.

«Elsk dem begge», står det på plakatene.

Det betyr altså: Elsk både den gravide moren og det ufødte barnet hennes.

Diskriminering av alle med livmor, mener Margie som skal stemme nei i folkeavstemningen. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Margie Al-Duell liker ikke budskapet. Hun skal stemme nei til grunnlovsendringen.

– Den er dypt diskriminerende overfor alle oss som har en livmor. Abort er en helsetjeneste. Kvinner må få sjansen til å beskytte kroppene sine. Å endre grunnloven er alt for drastisk.