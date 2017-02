Ukraina - Avdiivka

En ukrainsk soldat hjelper en eldre kvinne i Avdiivka tirsdag 31. januar Foto: ALEKSEY FILIPPOV / AFP

Uten vann og strøm etter de verste kampene på to år Befolkningen i den ukrainske byen Avdiivka lever i frykt etter at det de siste dagene har vært voldsomme kamper mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og prorussiske separatister.

Våpenhvilen som ble inngått før jul er en sagablott.

Ingen vet hvem som startet det hele, men i resultatet har vært noen av de voldsomste kampene på mer enn to år i Ukraina.

Byen Avdiivka ligger som en kile av ukrainsk regjeringskontrollert område helt inn til forstedene av separatisthovedstaden Donetsk, og her har det vært skyting nesten hver dag, selv om det på papiret har vært våpenhvile.

En ukrainsk soldat viser rester etter et granatnedslag utenfor Avdiivka tirsdag 31. januar Foto: Inna Varenytsia / AP

– Vi lever med frykt og skrekk

Avdiivka er hardest rammet av krigen i Ukraina akkurat nå. NRK har vært i kontakt med folk i byen, som forteller om forferdelige tilstander de siste dager.



– Vi lever med frykt og skrekk forteller de via tekstmeldinger. Det er svært vanskelig å ringe inn til byen etter at både strøm og vann er borte på grunn av artilleribeskytning.

Mange drepte, også sivile

Siden kampene blusset opp søndag har minst 13 mennesker, både soldater og sivile, mistet livet.

Trolig er dødstallet større fordi det er vanskelig å få oversikt hvor mange soldater de prorussiske separatistene har mistet i kampene som har rast på et industriområde i utkanten av Avdiivka.

En sårets ukrainsk soldat fraktes vekk fra kampområdet i Avdiivka tirsdag 31. januar Foto: Inna Varenytsia / AP

Det er dette området som står i sentrum for konflikten akkurat nå.

De prorussiske separatistene hevder at de ukrainske regjeringsstyrkene over lengre tid har forsøkt å skyve sine posisjoner inn i det området som skiller partene, mens regjeringsstyrkene sier at separatistene har forsøkt å ta kontroll over posisjoner som de har.

Ifølge pressekontoret til de ukrainske styrkene så har separatistene avvist et forslag til lokal våpenhvile slik at døde og skade soldater kunne fraktes vekk fra kampsonen.

De opplyste at tre ukrainske soldater var drept og 24 såret i løpet av tirsdagen.

Begge parter har i tillegg valgt å bruke tunge våpen under kampene, og det er dette som gjør at sivilbefolkningen i området nå er hardt rammet.

Nær krigens frontlinje

I den separatistkontrollerte byen Makiivka lever deler av befolkningen svært nær frontlinjen, det fikk også NRK se på nært hold da vi besøkte byen i november.

En av europas største koksprodusenter rammet

Direktøren på koksfabrikken Musa Magomedov sier produksjonen går som normalt, som det rutinemessig er gjort forberedelser til å stenge ned fabrikken.

Koksfabrikken har også ansvaret for oppvarmingen av byen, men anlegget for dette er skadet etter treff fra granater, og det er årsaken til at oppvarmingen av byen delveis er stoppet.

Koksfabrikken i Avdiivka er en av Europas største Foto: Inna Varenytsia / AP

–Skadene på dette anlegget kan også føre til at produksjonen på fabrikken må stoppe sier direktør Musa Magomedov ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det var ingen tegn til at skytingen rundt Avdiivka ville stoppe natt til onsdag, og det ukrainske forsvaret melder på sine Facebooksider at en av deres soldater er drept og 18 skadet.

Vurderer evakuering

Ukrainske myndigheter vurderer fremdeles å evakuere rundt 12000 av de i underkant av 30000 innbyggerne i Avdiivka skriver guvernøren i den regjeringskontrollerte delen av Donetsk fylke på sin Facebookside.

Ifølge nyhetsbyrået Ap som har vært inne i Avdiivka så er det mange av innbyggerne som på egen hånd har valgt å forlate byen av på grunn av skytingen.

Den ukrainske statsministeren Volodymyr Groysman besøkte Avdiivka natt til onsdag 1. februar Foto: POOL / Reuters

Fakta om krigen i Øst-Ukraina Ekspandér faktaboks * Den væpnede konflikten i Ukraina begynte i midten av april 2014, da prorussiske separatister gjorde opprør øst i landet. * Da hadde Russland allerede i mars samme år annektert halvøya Krim, som svar på at Ukrainas russiskstøttede president var blitt avsatt i februar. * Nær 10.000 mennesker – rundt halvparten av dem sivile – er siden drept og rundt 1 million drevet på flukt. * I september 2014 inngikk partene – regjeringen i Kiev og de prorussiske separatistene i øst – en avtale som skulle gjøre slutt på striden. Avtalen ble ikke overholdt. * 12. februar 2015 undertegnet partene en ny våpenhvile i Hviterusslands hovedstad Minsk. Avtalen inneholdt også en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister. * Våpenhvilen trådte i kraft 15. februar, men også den er blitt brutt nesten daglig. * Ifølge Minsk-avtalen skal det østlige Ukraina få selvstyre. Dette er vedtatt av den ukrainske nasjonalforsamlingen sommeren 2015, men vil først tre i kraft etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd. (NTB)

– Jeg mener at det som nå skjer er framprovosert av ukrainske myndigheter for å få oppmerksomheten sier forsker Aleksej Tsjesnakov til NRK.

Han leder det Moskva-baserte senteret for politiske konjongturer og er medlem av president Vladimir Putins parti Det forente Russland.

– Lederen for det ukrainske sikkerhets- og forsvarsrådet Aleksander Turtsjunov har også offentlig sagt at den ukrainske hæren litt etter litt skal ta tilbake områder som de nå ikke har kontroll over. Jeg mener at det som nå skjer like mye er rettet mot EU og sa særlig Tyskland og Frankrike som til den nye amerikanske administrasjonen til Donald Trump sier Tsjesnakov.

Forsker Aleksej Tsjesnakov

– Jeg mener at både den ukrainske regjeringen og de prorussiske separatistene kan dra fordel av den militære opptrappingen som vi nå ser sier den ukrainske uavhengige forskeren Vadim Karasjov til nyhetsbyrået AP.

Ukrainske myndigheter ønsker å vise Trump at Russland og deres støttespillere på bakken øst i Ukraina bryter våpenhvilen, mens russiske myndigheter vil markere at det er de som sitter med nøkkelen til fred.

– Men hvis USA ønsker fred i Ukraina så må de gi noe tilbake mener Karasjov.

FN fordømmer, med støtte fra Russland

FNs sikkerhetsråd vedtok etter forslag fra Ukraina i natt enstemmig en resolusjon som krevde umiddelbar stopp i kampen og samtidig uttrykte sterk bekymring for økningen i krigshandlingene og betydningen det har fått for sivilbefolkningen i området.

Resolusjonen la også vekt på at det er viktig å gjenopprette den territorielle integriteten til Ukraina, noe som innebærer at de separatistkontrollerte områdene kommer tilbake under kontroll av myndighetene i Kiev.

Russland valgte denne gangen ikke å nedlegge veto mot forslaget fra Ukraina.

Nye diplomatiske forsøk på våpenhvile

Planen er at den såkalte kontaktgruppen for Ukraina skal møtes onsdag i Hviterusslands hovedstad Minsk for å drøfte de nye kampene øst i Ukraina.

Kontaktgruppen ledes av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSCE, som i dag har hundrevis av observatører langs den 500 kilometer lange frontlinjen øst i Ukraina.

Korrespondent Morten Jentoft besøkte Avdiivka øst i Ukraina i juni 2016. Her foran et hus som var truffet av granater samme natt Foto: Morten Jentoft

Konflikten i Ukraina startet for vel tre år siden etter at landets daværende president Viktor Janukovitsj nektet å skrive under en samarbeidsavtale med EU.

Etter store demonstrasjoner i hovedstaden Kiev ble Janukovitsj avsatt, noe som igjen gjorde at Russland okkuperte Krimhalvøyen og støttet prorussiske separatister øst i landet.

Etter voldsomme kamper sommeren 2014 ble det inngått en våpenhvile, som i praksis gjør at store deler av Donbassområdet i dag kontrolleres av prorussiske separatister. Nærmere 10000 mennesker er drept i konflikten i Ukraina mens hundretusener har valgt å flykte fra sine hjem.

