Moses Juárez (t.v.) og Anselmo Padilla vasser til livet i vann i en gate i Houston søndag. Foto: David J. Phillip / AP

Tredje Houston-flom på tre år Orkanen Harvey har truffet Houston med uovertruffen styrke, men for millionbyen er det bare den siste i en lang rekke oversvømmelser som har rammet byen.

Kristian Elster Journalist

Den tropiske stormen som herjer Texas er verre enn noen gang tidligere, advarer USAs nasjonale meteorologiske institutt (NWS).

Det er sterke ord i en by som har vært rammet oftere og hardere enn noen andre amerikanske byer.

Flere mennesker har mistet livet i flommer i Houston siden 1960 enn noe annet sted i USA, skriver Huffington Post.

Steve Culver gråter sammen med hunden Otis etter at Harvey ødela det meste av hjemmet hans i Rockport. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Tredje flom på tre år

Bare de to siste årene har byen opplevd to dramatiske flommer med tap av menneskeliv.

I mai 2015 mistet åtte mennesker livet etter en kraftig regnstorm. Bildene av vannfylte gater minner om de vi ser i dag.

I april 2016 kom en ny regnstorm. Noen steder falt det en tomme (2,54 cm) regn på fem minutter. Seks mennesker mistet livet og tusener fikk sine hjem ødelagt.

En mann tilbyr seg å hjelpe en mann i rullestol utenfor en butikk i Galveston som selger utstyr til å beskytte seg mot stormer. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Flere store flommer

Den første store flommen i Houstons moderne historie var i 1937. Da mistet åtte mennesker livet og byen etablerte i etterkant et direktorat for flomsikkerhet.

Den tropiske stormen Allison rammet Sørøst-Texas i juni 2001. Hardest rammet var Houston 30 000 mennesker ble hjemløse i byen etter at stormen flommet over 70 000 hus og ødela 2744 hjem. 23 mennesker mistet livet i Texas etter flommen.

I 2006 rammet regnstorm og påfølgende flom igjen byen i de verste oversvømmelsene siden Allison fem år før.

Allison var regnet som en kraftig storm, men sammenlignet med Harvey er bare en «ussel liten storm», som CNNs meteorolog Jennifer Varian formulerte seg søndag.

I Rockport ble en to etasjers leiegård fullstendig rasert av orkanen Harvey. Foto: MARK RALSTON / AFP

Varslet på forhånd

Flere faktorer har ført til at Houston opplever alvorlige flommer med stadig kortere mellomrom.

The Texas Tribune publiserte i desember i fjor en lengre artikkel med tittelen «Boomtown, Flood Town».

Der advarer forfatterne at klimaendringer vil føre til hyppigere og sterkere regnstormer over byer som Houston.

Engelske The Guardian fulgte opp med en lengre artikkel i juni i år. Der skrev forfatterne at byen frykter at klimaendringer vil føre til katastrofale flommer. «Det er ikke om, men når», sto det i tittelen.

Nasa-bilde fra lørdag kveld som viser Harveys posisjon. Bildet viser seg hvordan orkanen strekker seg fra Corpus Christi i sør til Dallas i nord. Foto: Nasa

Kraftig befolkningsvekst

Houston har opplevd en eksplosiv befolkningsvekst det siste hundreåret.

I år 1900 hadde byen drøyt 40.000 innbyggere, mens den i dag har over 2,3 millioner og er USAs fjerde største by (bak New York, Los Angeles og Chicago).

Tar man med forstedene er veksten enda sterkere. I Stor-Houston bor det nå rundt 6,5 millioner mennesker.

Resultatet er at folk har bosatt seg i flomutsatte områder i stadig større grad.

Aaron Tobias står i sitt ødelagte hjem i Rockport. Han sier at han klarte å redde kone og barn ut av huset, men at han har mistet alt han eier. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Like over havoverflaten

Selv om Houston liker flere mil fra Mexico-golfen, ligger store deler av byen bare noen få meter over havoverflaten.

Sentrum av byen ligger 15 meter over havet, mens byens høyeste punkt er på cirka 38 meter over havet.

Store deler av byen er bygget på tidligere sumper og myrer. De var tidligere viktige avlastningsområder ved kraftig regn, men har mistet den funksjonen etter at de ble bebygget.

I Rockport har master blitt brukket rett av og strømførende ledninger er en fare for befolkningen. Foto: MARK RALSTON / AFP

Klimaendringer

Samtidig har Houston og områdene rundt opplevd store klimaendringer de siste tiårene.

Fra 1950 til 2015 opplevde byen en økning på 167 prosent i kraftige regnbyger, fant forskningsinstitusjonen Climate Central for to år siden.

Høyere gjennomsnittstemperatur de siste tre tiårene har ført til en økning på sju prosent i fuktigheten i atmosfæren over Houston, noe som igjen har ført til kraftigere regn.

Under flommen i fjor falt det enkelte steder 15 tommer (38 centimeter) regn på en time.

De lokale flomkontroll-myndighetene sa da at det var en 1-på-10.000-år regnstorm. Nå sier meteorologene at Harvey vil slå alle tidligere regnrekorder.

– Vi måler ikke regn i tommer disse dagene, men i fot, sa Texas-guvernør Greg Abbott tidligere i dag.

En mann fra redningsgruppen Texas Task Force 2 ser etter overlevende i en leiegård i Rockport som ble ødelagt da orkanen Harvey traff byen. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Gammel infrastruktur

Byen lider også av at lite eller ingenting er gjort for å ta unna de store vannmassene de siste tiårene.

Eksperter sier til AP at få flomkontroll-tiltak er gjennomført siden det ble bygget flomreservoarer på 1940-tallet.

Samtidig sier innbyggere at eiendomsutviklere i mange tilfeller har jukset når det gjelder å flombeskyttelse i forbindelse med nybygg.

Kuer som ble drept i orkanen på Highway 35 nær Fulton. Foto: RICK WILKING / Reuters

Koster milliarder

De siste års flommer har kostet Houston mange milliarder kroner

Flommen i fjor er anslått til å ha kostet byen 2,7 milliarder dollar, eller rundt 25 milliarder kroner.

Eksperter sier at utgiftene etter årets oversvømmelser blir langt høyere.

En stor amerikansk campingvogn (av den typen som brukes som bolig) ble fullstendig ødelagt av Harvey i Aransas Pass i Texas. Foto: DANIEL KRAMER / AFP

Usikker fremtid

Plassert på sumpland rett over havoverflaten, utsatt for lokale havstormer og i et område som jevnlig rammes av orkaner, har Houston lenge vært mer flomutsatt en andre byer.

Med klimaendringer, dårlig infrastruktur og voksende befolkning kan det bli enda vanskeligere i årene fremover.

Dermed kan Harvey vise seg å ikke bli en unik katastrofe, men et pek på hva fremtiden kan bringe.