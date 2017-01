Sher (t.v.) og Qusai (t.h) – to unge liv som fikk en brutal slutt. Foto: Privat

To unge liv tapt Qusai (17) og Shir (22) har begge mistet livet i Midtøstens aller mest betente konflikt. Situasjonen er spent med ny president i USA.

Et lag sement legges over graven, som for å signalisere at det er ugjenkallelig forbi, livet som bare varte i 17 år.

Rundt står hundrevis av menn og gutter og ser på at graven lukkes. Noen med røde, våte øyne; andre ser ned, men alle er stille. Her er yngre og eldre brødre, onkler, fettere, naboer og klassekamerater av Qusai Al Amor.

Qusai drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Klassekamerater beskriver ham som den beste fotballspilleren i landsbyen.

Men Qusai skal aldri bli fotballspiller, isteden ligger han under et lag av våt sement. En av de sørgende legger et palestinsk flagg på graven, slik at gutten skal hvile under symbolet til staten han drømte om, en drøm han deler med alle i landsbyen Tekoa utenfor Betlehem på Vestbredden.

Hundrevis fulgte Qusai al Amor til graven på tirsdag. Foto: KRISTIN SOLBERG / NRK

– Sønnen min gikk på videregående, han var ikke engang ferdig ennå. I går kom sikkerhetsstyrkene hit og skjøt ham med kaldt blod. Han var en ydmyk og respektfull ung mann som ikke skapte problemer, sier far Hassan Al Amor.

Qusai ble gravlagt tirsdag denne uken, dagen etter at han ble drept av israelske sikkerhetsstyrker under protester i landsbyen.

– Han var en ydmyk og respektfull ung mann, sier far Hassan al Amor. Foto: KRISTIN SOLBERG / NRK

Uten en datter

Målt i kilometer er bosettingen Maale Adumim på Vestbredden ikke langt unna landsbyen Tekoa, men virkeligheten her er en ganske annen.

Like fullt er også her et ung liv ugjenkallelig forbi.

I en sofa i en liten stue sitter foreldre som mangler en datter. Et fotoalbum er åpnet, det inneholder bilder av en smilende jente som likte å dykke, hadde mange venner og drømte om å flytte til Tel Aviv.

Drømmen vil aldri bli oppfylt. Shir Hajaj ble bare 22 år. Hun ble drept i et angrep utført av en palestiner mot israelske soldater i Jerusalem for akkurat to uker siden.

Datteren Shir ble bare 22 år gammel. Foto: GEORGE KURIAN / NRK

– Jeg tror jeg ennå ikke innser det. På én måte forstår jeg at barnet mitt ikke vil komme tilbake, men ennå er det ikke sunket helt inn, sier mor Merav Haja (46).

– Det er som en svart tunnel, sier far Hertzel Hajaj (48).

Drept under protester

40 israelere har mistet livet i angrep med kniv, våpen og kjøretøy det siste halvannet året. Samtidig har 230 palestinere mistet livet: Israel sier flertallet var angripere eller ble drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker, mens palestinere og menneskerettighetsorganisasjoner anklager Israel for overdreven maktbruk.

Shir og Qusai er blant de drepte, blant de siste som mistet livet i en konflikt som har vart i generasjoner.

Videoer i sosiale medier viser angivelig øyeblikkene like før og etter de to unges død.

En video som hedrer Qusai som martyr i sosiale medier, viser at han kaster stein mot israelske sikkerhetsstyrker. Han var med i pågående protester mot bosettingene rundt landsbyen.

En annen amatørvideo viser angivelig Qusai som ligger blant oliventrærne, død eller døende. Han blir båret bort av israelske sikkerhetsstyrker.

Palestinere sier han ble drept med tre skudd på mandag denne uken. Israel sier han var en av hovedpersonene bak protesten, der de sier hundrevis av palestinske demonstranter kastet stein mot sikkerhetsstyrker.

– Qusai var fredelig og jeg vil stille et spørsmål: med hvilken rett dreper den israelske okkupasjonsmakten et barn som lever i sitt eget land? spør Mahmoud Hamid (17), klassekamerat av Qusai.

Drept med lastebil

Shir ble drept i et angrep med lastebil for to uker siden. Hun var blant en gruppe soldater som var på en omvisning i Jerusalem, og som hadde gått ut av bussen på den populære promenaden i Armon Hanatziv, med utsikt over gamlebyen.

En video skal vise øyeblikket da en palestinsk lastebilsjåfør fra annekterte Øst-Jerusalem kjører i stor fart rett inn i gruppen. Videoen viser så at han rygger tilbake, trolig for å gjøre mest mulig skade.

På åstedet etter at en lastebilsjåfør drepte Shir i Jerusalem for to uker siden. Foto: GALI TIBBON / AFP

Før han selv ble skutt og drept, drepte lastebilsjåføren fire soldater: Shir og tre andre. Foreldrene hørte om angrepet, og stod i døråpningen hjemme i Maale Adumim og håpet i det lengste at ingen kom med beskjed om at datteren var blant de drepte.

22-årige Shir likte å dykke, hadde mange venner og drømte om å flytte til Tel Aviv. Det fikk hun aldri gjort. Foto: Privat/Familien

– Hva oppnådde han ved å drepe? Ingenting. Bare et drap. Hun mistet livet; vi mistet henne, sier moren.

Uro og forventning

Situasjonen er spent i Midtøstens mest betente konflikt for tiden. Det er knyttet både uro og forventning til hvordan USAs nye president vil påvirke situasjonen på bakken.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har klart uttrykket at han ønsker den nye presidenten velkommen. Trump er ventet å bli en sterkere støttespiller av Netanyahus regjering og høyresiden i israelsk politikk enn Barack Obama var.

Trump har blant annet uttrykket støtte til israelske bosettinger på Vestbredden som FN klassifiserer disse som ulovlige. Israel er uenig. Nå diskuterer folkevalgte et lovforslag som vil annektere bosettingen Maale Adumim inn i Israel.

– Trump er utvilsomt flott for Maale Adumim, sier Shani Applebaum (38), en eiendomsmegler som bor i bosettingen med over 40 000 mennesker.

Cheni Applebaum håper og tror bosettingen Maale Adumim blir annektert. Foto: GEORGE KURIAN / NRK

I tillegg har Trump sagt at han vil flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, noe som er blitt ønsket velkommen av mange statsråder i Israels regjering – men som er symbolsk eksplosivt i konflikten.

Pessimistiske palestinere

På palestinsk side møtes den nye presidenten med en stor grad av uro. Bygging av bosettinger blir av palestinere regnet som en hovedutfordring til fred, og de ser med bekymring på at en palestinsk stat blir vanskeligere og vanskeligere å realisere.

Graven der Qusai hviler. Foto: KRISTIN SOLBERG / NRK

– Folk her er veldig pessimistiske. I Trumps retorikk ser vi at han støtter Israel og at han er blind: han ser ikke palestinerne, og han er partisk med Israel. Det vil påvirke situasjonen her, sier Abd Al Rahman Salahat (30), lærer på skolen i Qusais landsby.

Palestineres president Mahmoud Abbas har gratulert president Trump etter innsettelsen. Men i et intervju med franske medier nylig, sa han at hvis Trump virkelig flytter ambassaden til Jerusalem, vil det bety slutten på tostatsløsningen.

Uansett kan det bli flere begravelse fremover. Unge revet bort på begge sider i en konflikt som ikke viser noen tegn til å ende.