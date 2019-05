Venstrearmen hennes er siste generasjon proteser med avansert teknologi. Samtidig er det synlig for alle at hun mangler en arm – noe som har gjort det lettere for Giuffria å møte andre mennesker.

– Når jeg var på date før jeg fikk denne protesen, satt jeg og tenkte «skal jeg si det nå, skal jeg si det nå, skal jeg si det nå». Nå er det oppe i dagen med én gang, sier Giuffria.

NRK treffer henne på BDYHAX 2019, en årlig messe i Austin, Texas, om krysningspunktet mellom menneske og teknologi.

28-åringen fra New Orleans er født uten venstre arm. Nå jobber hun som skuespiller, møteleder og talsperson for Amputee Coalition, en veldedig organisasjon for folk med proteser. For Giuffria er protesen en del av det som gjør henne spesiell.

Angel Giuffrias arm er en «Bebionic V3 small». – Når jeg beskriver armen min sier folk at det høres ut som om jeg beskriver en ny bil eller datamaskin, sier hun. Foto: Kristian Elster / NRK

– Noen ganger sier folk «unnskyld, men armen din er kul». De trenger ikke å si unnskyld, armen min er kul.

Tradisjonelle arm- og håndproteser har vært hudfargede. Ikke har de kunnet brukes noe særlig heller, de har sett ut som armer, men ikke hatt noen funksjon.

Giuffrias arm er langt mer avansert. Som en del av nyeste generasjon proteser kan hun bruke den til å åpne flasker, bære plastposer og andre dagligdagse gjøremål.

Høyttalere og lys

De moderne protesene virker ved at elektriske impulser fra muskulaturen der armen slutter, aktiviserer små trykkluft- eller elektromotorer i protesen.

I dag kan ikke protesene gjøre alle bevegelser en menneskelig hånd kan. Det kan være flere tiår frem i tid før teknologien kommer dit. Til gjengjeld har protesene andre muligheter.

Giuffria har flere forskjellige proteser som hun velger etter behov. Har hun en lang dag foran seg, velger hun en arm med lang batteritid og færre funksjoner.

Angel Giuffria er en frontfigur for protesebrukere i USA. Her er hun på forsiden av «Enable». Foto: instagram.com/aannggeellll/

En annen arm har høyttaler og pulserende lys: – Folk kaller den «party-armen» min, sier hun.

Blant armprotesene sine har Giuffria også flere «spesial-armer». Hun driver med bueskyting og har en egen arm som hun tar på seg når hun skal holde buen.

Foreløpig kan ikke protesene gjøre noe overmenneskelig, slik man har sett på film. Men hun er sikker på at teknologien kommer til å utvikle seg dit.

– Det er mulig å gjøre min arm bedre enn din. Jeg vil at armen skal kunne gjøre Iron Man-greiene. Jeg vil at den skal være raskere og sterkere enn en menneskelig arm, men vi er ikke der ennå.

Samtidig ser hun en rekke andre bruksmuligheter for protesen.

– Jeg kan tenke meg å ha en datamaskin, kanskje smarttelefonen, i armen, kanskje et wifi-punkt. Alt jeg har i vesken, kan jeg tenke meg å ha i armen, sier Giuffria.

Angel Giuffria ble født uten deler av venstre arm. Foto: instagram.com/aannggeellll/ Utenfor Kongressen i Washington D.C. etter en høring 10. april i år. Foto: instagram.com/aannggeellll/ Som deltager i en demostrasjon på kvinnedagen 8. mars i år. Foto: instagram.com/aannggeellll/ I superhelt-kostyme. Foto: instagram.com/aannggeellll/ Viser frem et av designerdekslene. Foto: instagram.com/aannggeellll/

Enklere på date

Selv om armprotesen hennes først og fremst er en hånd som skal brukes, har den også forandret livet hennes på andre måter.

Angel Giuffria pyntet til bryllup med matchende kjole og arm. Foto: instagram.com/aannggeellll/

Giuffria forteller at moren hennes var flink til å støtte henne. Moren sa at den manglende venstrearmen gjorde henne spesiell.

Likevel pleide hun å skjule at hun brukte protese ved å bruke hudfargede proteser som lignet mest mulig på «vanlige» armer.

– Jeg var redd for å støte fra meg folk. Når jeg kom inn i et rom pleide jeg å tenke «gjør jeg folk ukomfortable?»

Hun sier at folk ser annerledes på henne etter at hun begynte å bruke avanserte proteser.

Der tidligere proteser kamuflerte hva de var – er det motsatt med de nye variantene. De signaliser klart og tydelig at det er snakk om en kunstig arm.

De synlige protesene har gjort det enklere for henne hvis hun skal på stevnemøte eller lignende.

Med den hudfargede protesen følte hun seg usikker. Hva ville skje når den hun var sammen med fant ut at hun manglet en naturlig arm?

Når det nå er klart med en gang, er også usikkerheten blitt borte.

– Hvis folk ikke vil snakke med meg fordi jeg har protese, så kan de la være. Det gir meg sjansen til å være sammen med folk jeg har lyst til å være sammen med.

Angel Giuffria har med seg en bag med fire deksler og en ekstra arm. Foto: Kristian Elster / NRK

Forskjellige design

I tillegg til flere forskjellige armer har Giuffria også ulike deksler som hun setter på underarmen på protesen.

Tidligere har hun selv arbeidet med design av dekselet, men nå kjøper hun fra det kanadiske firmaet Alleles.

Dekslene er i forskjellige farger og mønstre. Giuffria har med seg en veske med deksler slik at hun raskt kan bytte til noe som passer bedre til antrekket.

Når jeg står opp om morgenen må jeg velge. Hvilken arm? Hvilket deksel? Det handler både om funksjon og utseende. Angel Giuffria / NRK

– Selv om det er mote, tenker jeg ikke på det som klær. Det er en del av kroppen min. Det er litt annerledes enn en fin jakke. Det er mer som om at håret ditt er fint, for det er en del av deg. Det er ikke tilbehør. Det er ikke armen min heller.

Totalt koster Giuffrias armer og tilbehør over 100.000 amerikanske dollar, opp mot én million norske kroner.

Brukerne må regne med å bytte ut armene med jevne mellomrom på grunn av slitasje. En undersøkelse fra USAs departement for krigsveteraner regnet ut at de som har mistet en arm i krigene i Irak eller Afghanistan, vil bruke 823.299 dollar – over sju millioner norske kroner – på behandling og proteser i løpet av livet.

I USA kan de som har gode helseforsikringer kan få dekket 50 til 90 prosent av utgiftene til avanserte proteser. For dem som mangler eller har mangelfull helseforsikring, er det verre. Mange får rett og slett ikke tilbud om avanserte proteser.

Også i Norge jobbes det med avanserte proteser. Firmaet Hy5 lanserte i desember 2017 verdens første hydraulikkstyrte armprotese.

«Helte-armer»

Samantha Payne med en Marvel-protese som firmaet hennes lager for barn. Firmaet hennes har som motto «Gjøre funksjonshemninger om til superkrefter» Foto: Kristian Elster / NRK

Tanken med at avanserte proteser ikke bare gjør hverdagen enklere, men også bedrer selvbildet, er videreutviklet av det britiske firmaet Open Bionics.

28 år gamle Samantha Payne er en av gründerne bak firmaet som startet opp i 2014. NRK treffer henne på BDYHAX i Austin.

– Mange av brukerne våre har hatt en traumatisk oppvekst, med å være annerledes og mobbing. De opplevde det å mangle en arm som en svakhet. Vi prøver er å gjøre det om til en styrke, sier Payne.

Open Bionics lager spesialtilpassede armproteser for barn. Firmaet samarbeider med selskaper som Disney, Marvel og Lucasfilm for å lage superhelt-bionikkarmer.

Samarbeidet gjør at protesene får design fra Kaptein Marvel, Star Wars og andre produkter fra Disney-universet.

– Dermed fremstår barna som kule, samtidig som protesene setter dem i stand til å gjøre ting som de andre barna ikke kan, sier Payne.

Raimi Davis med en Marvel Iron Man-protese. Foto: Open Bionics Evie Lambert med en Frozen Hero-protese. Foto: Open Bionics Cameron Miller viser frem en Star Wars-protese. Foto: Open Bionics Tilley Lockey med Deus Ex-proteser. Foto: Open Bionics

Tenker design som med briller

Da Open Bionics startet opp i 2014 hadde selskapet to mål: å gjøre proteser billigere og å fjerne det sosiale stigmaet rundt bruken.

Prisen har selskapet fått ned ved å bruke 3D-printere. I dag koster en protese drøyt 100.000 norske kroner på en privat klinikk. Det inkluderer tilpassing og trening.

Hun sier at kulturelle endringer de siste 15–20 årene har gjort det enklere å fjerne stigmaet.

– Før var det viktig å ikke skille seg ut. Nå er det kult å være unik og spesiell.

Payne sier at både voksne og barn er opptatt av utseendet på protesene.

– Det er som med briller. Alle tenker på utseendet når de kjøper briller selv om det handler om å se bedre.

– Jeg kan gi deg fingeren, men jeg er for snill til å gjøre det. Jeg kan gi deg rocketegnet i stedet, sier Angel Giuffria. Foto: Kristian Elster / NRK

Protesene til Open Bionics kan brukes av barn ned til åtteårsalderen. Barns armer er små og det er derfor vanskelig å få plass til motor, batterier og annen nødvendig teknologi inne i protesene.

– Det første barna gjør når de tar på seg hånden er at de åpner den og tar en «high five». Eller de tar opp noe og kaster det. De tar seg i ansiktet for å kjenne på den og mange liker å posere med den. Peke på noe eller holde to fingre eller tommel opp, sier Samantha Payne.

Spiller musikk med armen for barna

Angel Giuffria opplever at barn blir skremt og redde når de først ser protesen hennes.

– De har ikke sett noe sånt før – de er jo barn – og blir både redde og nysgjerrige.

Måten hun møter barna på er å la dem se på armen og vise hva den kan gjøre.

– «Baby shark» er en veldig populær sang for barn akkurat nå. Hvis jeg spiller den og blinker med lysene mine, går de fra å være redde til å synes at armen er kul, sier Angel Giuffria.