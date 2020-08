Satellittbilder viser at store deler av Beirut sentrum er jevnet med jorden

To dager etter eksplosjonen som ødela store deler av Beirut sentrum, blir omfanget av eksplosjonen stadig klarere.

Torsdag morgen er tallene over antall døde oppjustert til 137 mennesker. Minst 5000 er skadet.

Samtidig er ødeleggelsene så store at myndighetene frykter de endelige dødstallene blir enda høyere.

Satellittbilder tatt før og etter eksplosjonen viser hvor enorme ødeleggelsene er.

Satelittbilder av havnen i Beirut med cruiseskipet «Orient Queen» før og etter eksplosjonen. Foto: Maxar Technologies / AFP

Rammet de rike

Området i sentrum var bygget opp igjen etter borgerkrigen som herjet landet fra 1975 til 1990.

Gudrun Berteinuissen jobber for Norsk Folkehjelp i Libanon. Hun er nå hjemme i Norge på ferie.

Berteinuissen sier at det var Libanons rike som bor i området som er blitt rammet.

– Den økonomiske krisen har rammet de fattige. Denne krisen rammet det øvre sjiktet av samfunnet, sier hun.

En skadet mann sitter utenfor en ødelagt restaurant etter eksplosjonen Knust glass overalt i Beirut sentrum torsdag morgen. Et hus har kollapset over en bil i sentrum av Beirut. En kvinne bærer torsdag sine eiendeler ut av sitt ødelagte hus i Beirut.

Kan ha bidratt til koronaspredning

Nyhetsbyrået AP skriver torsdag at eksplosjonen kan ha bidratt til å forsterke koronapandemien i Libanon.

Landet hadde lenge lave smittetall, men den siste måneden er antall smittede nesten tredoblet.

Sykehusene var allerede fulle av covid-19-pasienter før eksplosjonen. De mange skadde under eksplosjonen har fylt opp sykehusene og gjort smittevern vanskelig.

Rundt 300.000 er blitt hjemløse. Mange av dem flytter nå inn hos familie og slektninger.

Det gjør det vanskelig å holde avstand og øker smittefaren.

Satelittbilder av havnen i Beirut og området rundt før og etter eksplosjonen. Krateret etter eksplosjonen sees til høyre for det svarte området midt på bildet fra 5. august. Foto: Planet Labs Inc. via AP

Brann – eksplosjon – enorm eksplosjon

New York Times har analysert satellittbilder og over 70 videoer for å skjønne hvordan den enorme eksplosjonen kunne skje.

Konklusjonen er at det oppsto en brann i et lagerhus på havnen. Det brant i 14 minutter etter at brannen var blitt synlig.

En video viser hvordan brannmannskaper kjemper mot brannene mens flere brannbiler rykker ut.

Deretter ser brannen ut til å øke raskt i omfang, før det kommer en eksplosjon.

35 sekunder senere kommer så den enorme eksplosjonen som jevner havnen og deler av sentrum med jorden.

Billedserie som viser hvordan eksplosjonen utviklet seg. Foto: AFP

Blant historiens største

Styrken på eksplosjonen er ikke klar. AP har snakket med eksperter som anslår at den tilsvarer mellom 1 og 2,2 kilotonn TNT.

Ekspertene baserer sin vurdering på en måling av krateret og hvor sjokkbølgen knuste vindusruter i nærområdet.

Sim Tack i det private etterretningsfirmaet Stratfor anslår sprengkraften til å være på minst 2,2 kilotonn.

Den israelske eksperten But Hayoun anslår kraften til omkring 1 kilotonn. Han har også vurdert opplysningene som er kommet om mengden ammoniumnitrat som var lagret i havneområdet.

Krateret etter eksplosjonen har en diameter på 140 meter. Foto: HANDOUT / AFP

Dersom det stemmer med 2,2 kilotonn, vil det gjøre eksplosjonen til en av tidenes største.

Tidenes største eksplosjoner er regnet å være i Halifax i 1917 og i Texas City i 1947.

Begge steder er eksplosjonene meldt å være på rundt 2,9 kilotonn.

Til sammenligning hadde atombomben som ble sluppet over Hiroshima for 75 år siden, en sprengkraft på omkring 15 kilotonn.

Mange personer har mistet livet og flere tusen er såret etter eksplosjonene i Beirut tirsdag. Slik så det ut dagen etter. Foto: AP/NRK Du trenger javascript for å se video. Mange personer har mistet livet og flere tusen er såret etter eksplosjonene i Beirut tirsdag. Slik så det ut dagen etter. Foto: AP/NRK