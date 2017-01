Foto: Bruno Kelly / Reuters

Livsfarlig kamp mot korrupsjon i Brasil RIO DE JANEIRO (NRK): Omfattende korrupsjon, en ulykke som kanskje var et drap, og etterforskere som lever med politibeskyttelse. Det kan høres ut som en krimhistorie, men det er virkeligheten i dagens Brasil.

Arnt Stefansen Journalist

– Å bekjempe korrupsjonen er avgjørende for Brasils fremtid, sier den 32 år gamle Thiago Fernandez i bydelen Copacabana her i Rio de Janeiro.

– Derfor er det en enorm oppmuntring for oss vanlige brasilianere at det nå virkelig skjer noe på dette området, fortsetter han.

Thiago Fernandez fra Rio har ingen tillit til Brasils politikere. – De vil gjøre alt for å hindre at kampen mot korrupsjonen fortsetter, sier han. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Den rettsprosessen som har pågått de siste to årene er enestående i Brasils historie. Mer enn hundre ledende politikere og næringslivsfolk er tiltalt og fengslet – i et land der de rike og mektige alltid har sluppet straff, nesten uansett hvor mye de har stjålet fra samfunnet.

Lava Jato, «Operasjon bilvask», heter prosessen, og den er et svar på den største korrupsjonssaken i Brasils historie, Petrobras-skandalen, der minst 20 milliarder kroner er stjålet fra landets statsoljeselskap.

Lever farlig

Men ingen her i Brasil er i tvil om at det er en livsfarlig jobb etterforskere og dommere nå utfører. All erfaring viser at menneskeliv er lite verdt når store økonomiske interesser står på spill i dette landet, og etterforskere, gravejournalister og varslere blir jevnlig tatt av dage.

I forrige uke omkom en av de mest sentrale aktørene i Lava Jato, høyesterettsdommer Teori Zavascki i en småflyulykke. Han hadde ansvaret for etterforskningen mot Brasils ledende politikere, og skulle ha lagt frem en viktig rapport noen dager etter at han døde. Reaksjonen er derfor ikke overraskende:

I en meningsmåling sier 83 prosent av brasilianerne at de tror at den kjente dommeren ble drept.

Thiago Fernandez mener, i likhet med mange andre brasilianere, at dette var noe annet enn en ulykke.

– Teori Zavascki var en trussel mot noen av de mektigste her i Brasil, og vi vet at han mottok flere drapstrusler. Derfor tror jeg at han ble drept, sier 32-åringen.

Den kjente korrupsjonsjegeren Teori Zavascki døde nylig i en flystyrt. Mer enn 80 prosent av brasilianerne tror det var en forbrytelse. Foto: JEFFERSON BERNARDES / AFP

President i søkelyset

Et viktig spørsmål etter korrupsjonsjegeren Teori Zavasckis død er hva som nå skjer med etterforskningen i Brasils største korrupsjonssak. Den som skal utpeke Zavasckis etterfølger er Brasils president Michel Temer, som selv er mistenkt for korrupsjon.

Temer er navngitt en rekke ganger av vitner som har bedt om strafferabatt for å forklare seg for etterforskerne. Og det var ventet at innholdet i disse forklaringene ville bli lagt frem i dommer Zavasckis rapport.

Mange brasilianere frykter nå at det blir vanskeligere å få frem sannheten om presidentens rolle:

– Selvsagt er det en fare for at etterforskningen nå blir mindre pågående, sier den 35 år gamle legen Eudoksia Fernandez, som jeg møter på gata her i Rio.

– Det vi har sett de siste to årene er en utrolig pågående og uredd rettsprosess. Nå kan alt skje, og ingen som jobber i Lava Jato-prosjektet er trygge, sier hun.

Ny rapport

Denne uken kom organisasjonen Transparency International med sin årlige rapport om global korrupsjon. Siden i fjor har Brasil falt tre plasser tilbake, og er nå nr. 79 på en liste der de nordiske landene kommer best ut.

Denne og flere andre luksusbiler ble funnet da politiet arresterte senator Fernando Collor de Mello i Brasília i fjor. Han er tidligere president i Brasil og mistet makten under en stor korrupsjonssak i 1992. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Men samtidig får Lava Jato-etterforskerne honnør for sin kamp mot korrupsjonen her i Brasil.

– En beregning fra FN viser at korrupsjonen hvert år koster Brasil 200 milliarder reais, drøyt 500 milliarder kroner, sier statsadvokat Deltan Dalagnol i Lava Jato.

– For disse pengene kunne Brasil ha tredoblet investeringene i helse eller i utdanning. Og vi kunne ha brukt fem ganger så mye penger på å bekjempe kriminalitet og gjøre livet tryggere for folk i dette voldelige samfunnet, sier etterforskeren.

En lang historie

Korrupsjonen er svært utbredt og har dype røtter i Brasil. Forklaringene er mange, men en av dem er at det portugisiske koloniriket i en lang periode ble styrt fra Brasil. Keiseren og hans hoff flyktet til Rio de Janeiro da Napoleons styrker inntok Lisboa, og dermed ble den portugisiske korrupsjonskulturen overført til det brasilianske samfunnet.

I Petrobras-skandalen ble minst 20 milliarder kroner stjålet fra landets statsoljeselskap. Foto: TASSO MARCELO / Afp

Og frem til nå har det vist seg umulig å bekjempe denne ukulturen. Mange trodde tiden var kommet da Lula da Silva og hans arbeiderparti PT overtok makten i 2003.

Partiet hadde bekjempelse av korrupsjon som ett av sine viktigste valgløfter, men det gikk ikke lang tid før også disse politikerne var blitt en del av Brasils korrupsjonskultur.

Brasils politikere regnes som noen av de mest korrupte i verden, og alle brasilianere kjenner denne vitsen:

Hvis noen i parlamentet roper «stopp tyven» så begynner alle politikerne å løpe.

Blir kampen avblåst?

Det er en skjebnekamp som nå pågår her i Brasil mellom etterforskerne i Lava Jato og landets mektige og korrupte. Før jul vedtok nasjonalforsamlingen en ny lov som gjør det lettere å gå til sak mot landets dommere, noe som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et forsøk på å kneble korrupsjonsjegerne.

Brasilianerne slår ring om sine korrupsjonsjegere. Her fra en demonstrasjon mot korrupsjon i Brasils største by São Paulo før jul. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / Afp

Vedtaket fikk titusener av brasilianerne til å gå ut i gatene i protest, og til å gi et kraftig signal til politikerne: Folket vil forsvare Lava Jato-etterforskerne!

Men mange frykter nå at kampen mot korrupsjonen kan stanse opp:

– Brasils mektige vil selvsagt ikke finne seg i at deres enorme korrupsjonsinntekter blir tatt fra dem, sier Thiago Fernandez.

– Vi er fullt forberedt på at de korrupte nå vil slå tilbake med alle midler, og reaksjonene på høyesterettsdommer Teori Zavasckis død viser jo hvor sterk folks frykt og mistillit er.

Krimhistorie

I begynnelsen av mars er det brasilianske samfunnet tilbake i hverdagen, etter fellesferie og karnevalsfeiring. Da står viktige avgjørelser for tur i Lava Jato-etterforskningen:

En død høyesterettsdommer skal erstattes med en ny, og vi får vite innholdet i forklaringene til et stort antall ansatte i entreprenørselskapet Odebrecht som står sentralt i Petrobras-skandalen.

Den store korrupsjonskampen minner mye om en krimhistorie, der drapstrusler, korrupte politikere og mistenkelige dødsfall er viktige ingredienser.

Men det er én viktig forskjell: Her i Brasil viser dessverre historien at det er skurkene som vinner.