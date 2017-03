Foto: Johan E. Bull / NRK

Landsbyen som nekter å ha gatelys - og mer THEYDON BOIS, ENGLAND (NRK): Velkommen til den lille landsbyen som er så opptatt av å bevare sin autentiske atmosfære at innbyggerne nekter å ha gatebelysning.

Espen Aas NRKs Storbritanniakorrespondejt

Det er nærmest som å foreta en liten tidsreise når du går av banen på Theydon Bois-stasjon utenfor London. Selv om den tilhører det samme undergrunnsnettverket som resten av hovedstaden, befinner stasjonen seg i svært landlige omgivelser i grevskapet Essex.

Peter Newton er formann i Theydon Bois og har i åresvis kjempet mot innføring av gatelys. Foto: Johan E. Bull / NRK

Landsbyen Theydon Bois er omringet av den 10.000 år gamle Eppingskogen og ellers åpne marker. Den er en av de få landsbyene som ikke grenser til noe annet tettsted, og innbyggerne kjemper innbitt for å få lov til å fortsette slik.

Nei til gatelys

Stedet er strengt tatt ikke kjent for så mye, utover å være et av de siste stoppene på undergrunnen østover.

Det vil si, én ting har blitt lagt merke til. Theydon Bois har ingen gatelys, og har heller aldri hatt det. Dermed er det bekmørkt i gatene her på kveldstid, noe flertallet av innbyggerne setter pris på.

Kun butikker og bolighus lyser svakt opp gatene i Theydon Bois. Stedet har aldri hatt gatelys. Foto: Espen Aas / NRK

Peter Newton har i årevis vært formann i den lokale fredningsforeningen i landsbyen, og forklarer at de ønsker å bevare den ekte landsbyatmosfæren. I tillegg har de det de kaller en «mørk nattehimmelspolitikk», noe blant annet den lokale astronomiforeningen nyter godt av når de ser på stjerner og utforsker verdemsrommet med sine teleskop. Men hva da med kriminaliteten?

Den samme gaten med 117 års mellom. Noen forandringer er det blitt, men det er fortsatt ikke gatelys. Foto: Johan E. Bull/Theydon Bois arkivet / NRK

– Vi har hatt folk som har flyttet hit fra steder med gatebelysning, og de sa at de følte det mindre truende og tryggere her enn der de kom fra. Folk blir vant til det. Så fort øynene venner seg til det, er det slettes ikke så ille, forsikrer Newton.

Det foreslås stadig å få innført gatelys dog, men hver eneste gang stemmer flertallet det ned. Kun nede ved stasjonen står det noen enslige gatelys, resten av landsbyen ligger i stummende mørke på kveldstid.

Av forskjellige årsaker fikk landsbyen elektrisitet sent. Først i 1926 ble elektrisitetskablene strukket hit, og da var forlengst mange gater og hus ferdig bygget. Samtidig fikk innbyggerne beskjed om at de lokale skattene nok ville gå opp dersom de ønsket gatelys, og de påfølgende 91 årene har derfor saken blitt grundig diskutert, men stadig uten at et eneste gatelys har dukket opp.

Det lille sentrumet av Theydon Bois er bekmørkt på kveldstid. Logoen på tube-stasjonen lyser rødt i det fjerne. Foto: Johan E. Bull / NRK

Yrende foreningsliv

Jane Turner er pensjonist, men bruker pensjonisttilværelsen blant annet på å se etter landsbyens berømte eiketrær Foto: Johan E. Bull / NRK

Theydon Bois har omlag 4.000 innbyggere, og det er noen svært aktive sådan. Det finnes lag og foreninger for det aller meste. Enten det handler om kommende arrangementer som det årlige eselveddeløpet, pengeinnsamlinger til lokale formål eller sultne sjøfarere i utenrikstjeneste. Landsbyen har foreninger nok til alle.

Det liker Jane Turner, en driftig dame som liker å delta på mye, ikke minst i den lokale foreningen for ettersyn av trær.

– Vi kan gjøre akkurat så mye som vi selv vil, og for det mest oppfordrer vi folk til å se etter de fine trærne våre, forklarer hun.

Med nærheten til den gamle Eppingskogen like ved, har landsbyen flere eldgamle eiketrær som landsbyboerne er mektig stolte av. Selve kronjuvelen blant trærne er en allé av nettopp eiketrær som ble plantet for å feire kroningen av dronning Victoria på slutten av 1830-årene.

Eikealléen i Theydon Bois ble plantet i mot slutten av 1830-tallet da dronning Victoria var kronet. Fortsatt står den som landsbyens stolthet. En ny yngre allé er plantet utenfor den gamle. Foto: Johan E. Bull / NRK

Ettersom flere av trærne har begynt å skrante, er det plantet en ny allé utenfor den gamle, slik at landsbyen ikke risikerer å bli stående uten den utsikten alle har vært vant til å se.

Kristendommen står sterkt i bygda, forklarer kirketjener John Eaton. Foto: Johan E. Bull / NRK

Like ved skogen ligger også en av de lokale kirkene hvor kirketjener John Eaton låser opp en tung tredør før han stolt viser frem kirkerommet. Han har selv vært medlem av menigheten i 40 år, og forteller om stor oppslutning hver eneste søndag.

– Det er landsby som er opptatt av religionen sin. Vi har rundt en 600 personer som er kirkegjengere, og på en vanlig søndag kommer opptil 100 personer hit, sier Eaton stolt.

Han forteller stolt om forskjellige innsamlinger til trengende som skjer i kirkens regi. Folket i Theydon Bois står sammen om andre i tillegg seg selv.

Truet av boligbygging

Men selv om det har blitt kjempet mange kamper mot gatelys, er det nå en større trussel som har dukket opp i Theydon Bois - boligbygging.

Det er akutt boligmangel i London og mange av de omliggende pendlerbyene. I det grønne beltet rundt landsbyen er det nå stort press for å kunne bygge flere hundre boliger, noe som har skapt stort engasjement.

Boligene er få og dyre i Theydon Bois. Det gjør det vanskelig for nyetablerte familier å bli værende i landsbyen. Foto: Johan E. Bull / NRK

En som er svært engasjert er Jim Watts, nettredaktør for landsbyens nettavis. Det er et område rett ved tubestasjon som i dag brukes til parkering som er foreslått omregulert til boliger. Watts frykter for landsbyens fremtid dersom det tillates bygging der.

– Det er foreslått 360 nye boliger nå, det alene vil gjøre at vi ikke lenger vil være en landsby. Vi er i dag 4.000 innbyggere, med en så stor boligutbygging risikerer ved at det dobles på kort tid.

Redaktøren for landsbyens egen nettavis, Jim Watts, er en av mange som kjemper mot at landsbyen skal få flere nybygg. Foto: Johan E. Bull / NRK

I dag går Theydon Bois grense ved Eppingskogen på den ene siden, og ved sporene til undergrunnen på den andre. Bortenfor tube-linjen ligger det grønne enger, og Watts og de andre engasjerte landsbybeborne tror utbyggerne ikke vil stoppe dersom de først får lov til å bygge i beltet.

Aldrende bevaringsglade innbyggere

Ved lunsjtid samles fylles lokalpuben «The Bull» («Oksen») seg raskt opp av øltørste og sultne gjester. Praten går høylytt rundt bordene, ingen bruker tid på lese e-post eller nyheter på mobiltelefonen.

Selv om alle kjenner alle, er det alltid noe å snakke om. Men det er heller ingen tvil om at de aller fleste som sitter her inne har en ting til felles - høy alder. Det er den andre tingen som truer Theydon Bois for tiden, forteller Jim Watts over en pint med bekmørkt lokalbrygget øl.

Ikke en mobiltelefon å se rundt lunsjbordet på lokalpuben "The Bull" i lunsjtiden. Her diskuteres de lokale sakene. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Vi har en stadig eldre befolkning, og det gjør det vanskelig å rekruttere folk til alle våre lokale lag og foreninger. De yngre som bor her, jobber gjerne i London og har ikke tid til å delta, sier han bekymret.

Med sin nærhet til London, er også boligprisene svært høye i Theydon Bois. Så høye at mange ikke har råd til å kjøpe egen bolig når de flytter hjemmefra.

Men Watts avviser at økt boligbygging ville løst dette problemet.

– Det er lett å tro at 360 nye boliger ville løse boligproblematikken her, men det ville det ikke. Du vil i stedet få folk som flytter fra London og hit, og heller pendler inn til jobb. Det vil øke tilflytting til landsbyen, mens det vi ønsker er rimelige hjem for dem som allerede bor her, sier han.

Så selv om tiden noen ganger ser ut til å ha stått stille i den fredelige landsbyen Theydon Bois, er det alltid noe å kjempe for. Enten det handler om å stanse gatelys, eller boligutbygging. Og selv om stedet er lite, er iallfall engasjementet enormt.

Det vi si - det avhenger av hvilken side du står på. Før jul startet en av de lokale innyggerne en underskriftsaksjon for gatelys i landsbyen, men så langt har kun klart å få støtte fra 51 andre.