Krigen tok fra dem skolegangen – nå er de tilbake

Hun er 11 år, men krigen har frarøvet henne de første skoleårene. I høst begynte Reem Abou Taha endelig i første klasse, i en delvis ødelagt skole i Idlib-provinsen.

– Vi måtte flykte herfra, derfor kunne vi ikke gå på skolen, sier hun,

Reem sitter bakerst i et klasserom ikke langt unna frontlinjen i den blodigste krigen i dette århundret.

BAKERSTE RAD: Reem er 11 år, men har nettopp begynt i første klasse. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

De fleste av hennes klassekamerater er i samme situasjon. I arabisktimen i første trinn på barneskolen i Sinjar undervises barn mellom åtte og 13 år – tidligere internflyktninger som er vendt tilbake til landsbyen i Idlib-provinsen.

Mange av dem bodde flere år i telt i delen av provinsen som ennå er opprørskontrollert, og forteller om en vanskelig barndom.

– Vi hadde ikke nok mat. Vi hadde ingen skole, sier Mohammed al Hamid (12).

GLEDER SEG: Mohammed (12) har ventet i mange år på å gå på skole. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Når læreren stiller spørsmål, reiser han armen ivrig i været og vifter med korte fingre.

Han reiser seg fra stolen fremst i klasserommet når læreren gir ham ordet. Han har ventet på dette i seks år.

– Barna i førsteklasse er mellom åtte og 13 år. I syv år var det ikke ordentlig undervisning her, sier læreren.

SYV ÅR ETTER: Det er syv år siden det var ordentlig undervisning i klasserommet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Nær frontlinjen

Skolen i Sinjar ligger blant ødelagte hus i en gate der butikker og hjem står tomme og utbombede. Den er et lite sted med liv, midt i en spøkelsesby som er herjet og ødelagt av krig.

Her er det stillhetene som råder – inntil skolens rektor ringer i en klokke og skolegården fylles med barnelatter og hvin.

Syriske myndigheter tok kontroll over Sinjar tidligere i år, men bare 15 kilometer herfra går frontlinjen.

– Barna er redde fordi de er på frontlinjen mellom militsene og hæren, sier rektor Mahmoud Mohammed.

– De er redde fordi det ennå ikke er helt trygt.

HÅPER: - Vi håper det snart blir fred i Idlib, sier rektor Mahmoud Mohammed. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Også rektoren tilbrakte lang tid på flukt. Da han returnerte til Sinjar, så han hvordan skolen var blitt ødelagt av krigen.

Sollyset strømmer inn gjennom vegger som ikke lenger eksisterer. En tavle henger i et ødelagt klasserom. Avrevne sider av en kladdebok ligger blant rester av et tak.

Det som en gang var en pult, ligger opp-ned i støvet. Skolen har vært blant Syria-krigens mange ofre.

– Jeg vet ikke hva som skjedde her, sier rektoren, og legger til at opprørsgrupper tok kontroll over skolen.

– Jeg var ikke her da det skjedde, jeg hadde flyktet.

Den ødelagte delen av skolen i Sinjar Du trenger javascript for å se video.

Idlib-offensiven

Idlib er det siste store opprørskontrollerte området i Syria, og lenge lot en ventet storoffensiv til å bare være dager eller uker unna. FN advarte om at offensiven mot området – som huser nesten tre millioner sivile – risikerte å bli den største humanitære katastrofen i den syv år lange krigen.

I forrige måned kom imidlertid et tyrkisk-russisk diplomatisk initiativ om å opprette en buffersone mellom de myndighetskontrollerte og opprørskontrollerte områdene – en sone som skal stå klar innen 15. oktober. Håpet er at det skal forhindre en offensiv.

Onsdag var den første store testen for avtalen: Det var siste frist for opprørerne å trekke ut alle tunge våpen fra den cirka 20 kilometer brede buffersonen. I tillegg skal radikale opprørsgrupper være ute av sonen før mandag.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights, har opprørerne, deriblant Hayat Tahrir as Sham, i løpet av de siste dagene trukket tilbake de tunge våpnene.

Hayat Tahrir as Sham het tidligere Jabhat al Nusra (al Qaidas gren i Syria) og kontrollerer rundt 60 prosent av området.

Spørsmålet er likevel om buffersonen løser eller utsetter et problem.

Mens tyrkisk-støttede opprørere har gitt sin støtte til avtalen, har Hayat Tahrir as Sham ennå ikke sagt hvorvidt de går med på den – selv om mye tyder på at de nå gir sin stilltiende aksept til den.

Samtidig sier Syrias president Bashar al Assad at buffersonen bare er en «midlertidig løsning», ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået SANA. Før eller senere vil syriske myndigheter ta kontroll over Idlib, sier han.

Tomme gater i Sinjar Du trenger javascript for å se video.

Sinjar

Den syriske hæren tok kontroll over Sinjar – landsbyen der Reem og Mohammeds skole ligger – tidligere i år.

Skolen er gjenåpnet, men ellers er det få tegn til liv i de ødelagte gatene.

Slik er det også i landsbyen Addibshia noen kilometer lenger nord. Av over 60 familier som flyktet herfra, er bare tre kommet tilbake, forteller sauebonden Abdul Rahman Ammouri (40).

ÅTTE BARN: Sauebonden Abdul Rahman Ammouri flyktet fra hjemstedet med sine åtte barn og over 100 sauer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Med åtte barn og 120 sauer flyktet han fra hjemstedet da kampene ble intensivert.

– Det var bombing og kamper, forteller han.

– Vi visste ikke hvor vi skulle dra, hvilket område som var trygt.

Han flyktet lenger inn i Idlib-provinsen, til den opprørskontrollerte delen. Der var livet vanskelig, forteller han.

– Vi bodde i en leir i et øde område. Der var det ingen hus, ingenting. Vi satte opp et telt som vi bodde i en stund. Det var mange mennesker der – mange telt mellom oliventrærne. Mellom hvert telt var det kanskje bare én meter.

Der hørte de lydene av skuddutveksling og bombeangrep.

– Men vi visste ikke hva som foregikk, sier han.

Vendt hjem

Da den syriske hæren tok kontroll over Abbidshia tidligere i år, vendte sauebonden hjem.

– Her er hjemmet mitt. Alt jeg eier, er her, sier han.

Men et hjem er ikke immunt mot krig, og for mange hjemvendte internflyktninger, er det ikke slik de forlot det.

En rakett har gått gjennom taket på Ammouris hjem. Kjøkkenet er brent ned. Infrastrukturen i landsbyen er ødelagt. Selv om alle familiemedlemmer lever, har krigens pris vært høy, også for Ammouri. Men barna har i det minste begynt på skolen igjen, etter mange års fravær.

TILBAKE: Sønnen til Ammouri, Yousef, 10, har endelig begynt på skolen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg håper ting skal bli som før, sier Ammouri, som støtter den syriske hæren og ønsker at de skal ta kontroll over hele Idlib.

– Vi pleide å dra til Idlib-by for alt, for helsetjenester og det meste annet. Vi håper vi kan gjøre det igjen.

- VANSKELIG: Ektefellen til Ammouri, Hind Al Awani (38) og datteren Israa (6) sier livet som internflyktninger i Idlib var vanskelig. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Tomt og ødelagt

NRK følges av representanter for syriske myndigheter og hæren i delen av Idlib-provinsen som ligger under deres kontroll.

Det er ikke mange sivile i landsbyene vi kjører gjennom, ei heller ved Abu Duhor-korridoren – veien der sivile skal kunne komme ut fra det opprørskontrollerte området. Soldatene ved en kontrollpost sier at ingen er kommet ut på mange uker.

KONTROLLPOST: En russisk soldat kontrollerer Abu Duhor-korridoren, hvor sivile skal kunne komme ut fra opprørkontrollerte områder. Foto: George Ourfalian / AFP

På den andre siden av frontlinjen lever anslagsvis tre millioner sivile, halvparten av dem internflyktninger fra andre deler av Syria.

– Det var mange folk der. Sikkert 75 prosent av hele Syria, sier sauebonden Ammouri – en overdrivelse for å illustrere poenget om at det var trangt i teltleirene, og at internflyktningene kom fra hele landet.

Der inne er også tusenvis av opprørskrigere – anslagene varierer fra rundt 10.000 til det seksdobbelte. Mange av dem kommer fra andre deler av Syria.

DEMONSTRASJON: Dette bildet fra 28. september viser syrere demonstrere mot myndighetene i den opprørskontrollerte byen Maaret al-Numan nord i Idlib-provinsen. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

Idlib har fungert som et slags «oppsamlingssted» i flere år.

Når syriske myndigheter har tatt kontrollen over steder som Øst-Ghouta, Daraa og Øst-Aleppo, har opprørskrigere som har nektet å overgi seg, blitt evakuert til Idlib som del av forhandlede avtaler.

Ifølge analytikere gjør nettopp det at en mulig forhandlet løsning om Idlib-provinsen kan bli vanskelig å nå: Ikke bare er det stedet med den harde kjernen av opprørskrigere, men de har heller ikke lenger noe annet sted å bli evakuert til.

Hvis eller når en offensiv begynner, vil krigerne kjempe med ryggen mot veggen. Og sivile kan komme til å lide ytterligere i en krig som allerede har rammet sivile svært hardt.

Skolebarn

For barna på skolen i Sinjar, er livet lettere enn på lenge. 11-åringen Reem og 12-åringen Mohammed lærer endelig å lese og skrive. Reem liker læreren og de nye vennene. Mohammed liker å spille fotball i friminuttene og å skrive på tavlen.

Krigen er lenger unna nå – men 15 kilometer er ikke langt, selv ikke i en barneverden.

– Vi håper dette er over snart, sier rektor Mahmoud Mohammed.

– Jeg håper vi snart får fred i Idlib.