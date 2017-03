Kim og Corey Luce er så langt positivt overrasket over hvor sterkt Trump taler for sakene de er opptatte av. Datteren Emily går i niende, men klasserommet hennes er hjemme og lærer er mamma Kim. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Trump har allerede gjort mer for oss enn Bush gjorde GRAND RAPIDS, MICHIGAN (NRK): Konservative kristne føler seg truet i et stadig mer sekulært USA. Men i President Trump har de fått en mektig alliert. Skolepolitikken kan være nøkkelen.

Corey Luce blir provosert av foreldre som klager på fritt skolevalg. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg vet ikke hva som bor i hjertet hans, men Trump kjemper virkelig for oss, i mye større grad enn George W. Bush noen gang gjorde, sier Corey Luce.

Politimannen tar imot NRK hjemme på kjøkkenet i Grand Rapids sammen med kona Kim og datteren Emily.

Utover kjøkkenbordet ligger skolebøker, og på veggen henger en stor plansje med latinske bøyningsformer.

Emily på 15 år går på skole hjemme.

– Vi ønsker å undervise henne selv blant annet for å kunne inkorporere kristne verdier i utdanningen hennes. På skolen lærer de om utviklingsteori, men vi tror ikke på det. Vi tror Gud skapte oss, sier Kim Luce.

Latin står på timeplanen for 15 år gamle Emily hjemme på kjøkkenet i Grand Rapids. Hun liker og gå på skole hjemme og spiller i korps med andre ungdommer som har samme typen klasserom. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Kim tjener ikke penger på undervisningsjobben hun gjør, og det er heller ikke viktig for familien Luce.

Men det er viktig for dem at en av deres egne nå sitter i førersetet i utdanningsdepartementet i Washington.

Enorm giverglede

Betsy DeVos kommer herfra, og hun er elsket og hatet i Michigan for den store innsatsen hun har nedlagt i skolepolitikken her de siste 30 årene.

Betsy DeVos og mannen Rick er mangemilliardærer. Gjennom DeVos familiens mange initiativer har de trolig gitt rundt 200 millioner dollar til republikanske politikere, partiet og til skoleinitiativer opp igjennom de siste tiårene. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I sentrum av Grand Rapids pryder etternavnet hennes på mange bygninger. Milliardærene i DeVos-familien har i generasjoner brukt av formuen sin til å fremme saker og støtte viktige institusjoner i samfunnet.

De har betalt for sykehus, parker og kulturhus. Men aller mest penger har de brukt å få valgt inn konservative republikanske politikere både i lokal og nasjonal politikk; helst politikere som vil kjempe for en utdanningspolitikk med friere skolevalg og større plass for kristne verdier.

Betsy DeVos støttet egentlig Marco Rubio i den republikanske nominasjonskampen, men svarte raskt «ja» da President Trump spurte henne om å bli utdanningsminister. Hun står nær visepresident Mike Pence politisk. Hans stemme måtte også til for å få henne godkjent, for DeVos er omstridt også blant noen republikanere i senatet.

President Trump har allerede lagt fram forslag som kan gjøre det lettere for kristne skoler i USA og tilby elever stipender. Her er han og utdanningsminister Betsy DeVos på besøk på en katolsk skole i Orlando, Florida. Foto: Alex Brandon / AP

Korstog mot offentlig skole

I klasserommet på Grand Rapids Kristne Skole er imidlertid entusiasmen stor. Barna i førsteklasse feirer bursdagen til lille Allen, men skolesjef Tom DeJonge føler de også har mer å feire.

På Grand Rapids Christian School kjenner de Betsy DeVos godt. Nå er de spent på om hun kan gjøre vilkårene bedre for en skole som deres. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Vi er spente på å se om Betsy kan gjøre nasjonalt det hun har gjort her i Michigan. Hun har vært en fantastisk støttespiller for friere skolevalg, sier De Jonge.

Det Betsy DeVos har gjort i Michigan er imponerende. Delstaten har en streng grunnlov når det gjelder utdanning som beskytter offentlige skoler, men DeVos har likevel klart å bedre vilkårene for alternative skoler som den vi besøker.

Grand Rapids Christian school har de siste 20 årene dessuten mottatt 20 millioner dollar i donasjoner fra DeVos-familiens mange filantropiske initiativer.

Skolesjef Tom DeJong har store forventninger til hva Betsy DeVos kan gjøre for Kristne skoler som dem han leder. Grand Rapids Christian School har 2300 elever fordelt på 5 skoleslag, og DeVos-familiens donasjoner har vært til stor hjelp i flere tiår. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Men DeVos har hatt en større strategi. Hun har hjulpet til med å få valgt konservative republikanske politikere inn i delstatspolitikken og hun har støttet valgkampanjene til slike politikere nasjonalt.

Målet hennes har vært å svekke posisjonen til det offentlige skolesystemet.

Mannen til DeVos, som leder det enorme direktesalgsselskapet AmWay, har selv uttalt at kirken «er blitt erstattet av den offentlige skolen som en senter for aktivitet» i det amerikanske samfunnet.

I USA er det ingen kristen formålsparagraf i den offentlige skolen, og dette håndheves strengt gjennom skillet mellom kirke og stat. Derfor er kampen for å religiøse alternativer til den offentlige skolen viktig for mange kristne. Såkalte «skolekuponger», som gir foreldre anledning til å velge hvor de vil sende barna på skole, er en hjertesak for mange som er enige med Betsy DeVos.

Utdanningsminister Betsy DeVos (59) Ekspandér faktaboks Fra Holland, Michigan.

Forretningskvinne, politiker, fliantrop og utdanningsaktivist.

Gir enorme summer til politiske og veldedige formål gjennom Dick and Betsy Devos Foundation og Prince Familiy Foundation.

Har kjempet for fritt skolevalg i Michigan og for å få valgt republikanske politikere nasjonalt som er for såkalte "school vouchers," Det er kuponger familier får slik at de kan velge om de vil sende barna på privat eller offentlig skole.

Ønsker å styrke kristne skoler.

Datter av Forretningsmann Edgar Prince, Gift med milliardær og toppsjef for selskapet AmWay Richard DeVos. Famiiene Devos og Prince er blant Michigans aller rikeste

Aktiv i Christian Reformed Church of North America.

Søster til Eric Prince som startet det private sikkerhetsselskapet Blackwater som var involvert i kontroverser knyttet til sine kontrakter med det amerikanske forsvaret under Irak-Krigen.

Aktiv i Christian Reformed Church of America.

Rundt 30 delstater har slike ordninger i dag i en eller annen form, en av dem er Indiana, der visepresident Mike Pence fikk innført en ordning som har vært til stor hjelp for kristne skoler.

– Det er litt mer vrient her i Michigan på grunn av grunnloven vår, forklarer Tom DeJonge ved Grand Rapids Christian.

Donald Trump har imidlertid allerede begynt å utrede hvordan de føderale myndighetene kan bedre det frie skolevalget. Et forslag er å gi skattefradrag til de som gir penger til stipender barn kan bruke til å gå på kristne privatskoler.

– DeVos har skapt kaos

Men Betsy DeVos har også mange kritikere i Michigan. Mamma og utdanningsaktivist Hillary Young mener målet til utdanningsministeren er å legge ned hele departementet hun jobber for slik at det blir vanskeligere å beskytte offentlige skoler.

Hllary Young hjelper sønnen Truth med leksene. Hun mener Betsy DeVos har drevet lobbyvirksomhet for å skape kaos i skolesystemet i Detroit og at hun vil forsøke å gjøre det samme andre steder i USA for å svekke offentlige skoler. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Hun har gitt millioner til det republikanske partiet slik at de har kunnet gjennomføre en skolepolitikk som har skapt fullstendig kaos i grunnskolene her hos oss, mener Young.

Hun bor 12 mil unna, i Detroit, der økonomisk krise og store problemer i den offentlige skolen, fikk delstaten til å prøve noe nytt for ti år siden.

Da slapp politikerne et nytt skoleslag til i byen: Såkalte offentlige charter-skoler som er privatdrevede skoler som får offentlige penger og opererer uavhengig av det offentlige skolesystemet.

Barna til Hillary går på en slik skole, og den holder til i en tidligere offentlig skolebygning.

Men problemene har fortsatt, forteller Hillary.

Denne skolen i Detroit var tidligere offentlig. I dag er den den blitt en såkalt offentlig friskole. En privat drevet skole som får offentlige midler, men ikke er en del av det offentlige skolesystemet. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Vi har hatt ny rektor hvert år, og skolen er blitt drevet av et selskap som holder til i Florida og ikke trenger å stå til ansvar for noen. Verst er det imidlertid at mange barn ikke lenger kan gå på skole der de bor, sier hun.

En av dem er datteren til Denigua Robinson.

– Vi fikk ikke plass fordi det er venteliste. forteller fembarnsmoren.

Hun sitter i en bil hun har fått låne, og venter på at datteren skal dukke opp.

– Vi må vanligvis ta to eller tre busser hver morgen for at datteren min skal komme seg til skolen. Vi drar hjemmefra i 05.30-tiden om morgenen, sier Deniqua.

Deniqua Robinson har fått låne en bil for å hente datteren på skolen 10 kilometer fra der hun bor. Vanligvis må hun og datteren på 13 ta to eller tre busser og starte hjemme fra 0530 om morgenen. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Uamerikansk

Når jeg forteller Corey Luce i Grand Rapids hva Deniqua og Hillary har sagt om Betsy blir han rett og slett sint.

– Hvis barna deres går på en mislykket skole er det ikke mitt problem. Jeg bryr meg om hva som er best for mine barn og lar andre foreldre være i fred, sier han.

– Hvis min frihet skaper problemer for dem, så er det uamerikansk. Jeg tror på frihet og konkurranse.

Han og kona krever ingen penger fra staten for gratisjobben de gjør med datteren. De er bare glade for at det er lett å få tillatelse til å undervise hjemme her i Michigan.

Andre saker de har kjempet mot, som abort og likekjønnede ekteskap, virker som tapte.

Men nå føler de seg sett av Donald Trump.