Kampen om Danmark

– Hvis du blir vår statsminister, hva vil du gjøre med alle skoleelevene som utvises fra Danmark?

En ung kvinne på torget i Viborg drister seg til å stille Mette Frederiksen et spørsmål idet hun får en rose av 41-åringen som kan bli Danmarks neste statsminister.

Mette Frederiksen har nettopp ankommet den historiske byen på Jylland i den røde «Mettebussen».

Nå vil hun selv skape historie ved å vinne makten for det danske arbeiderpartiet og bli tidenes yngste statsminister i Danmark.

– Vi har faktisk foreslått å lage en helt egen lov for barna som har kommet i skvis, men vi kan ikke hjelpe alle barna, så det gjelder å finne den riktige balansen, svarer Mette Frederiksen.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Følges med argusøyne

Hun er klar over at hun følges med argusøyne over alt.

Sier hun ett ord som kan så tvil om Socialdemokratiets løfter om en fortsatt stram innvandringspolitikk, vil Mette Frederiksens motstandere begjærlig gripe muligheten til å plukke fra hverandre hennes politiske prosjekt for åpen scene.

For politikeren, som vokste opp i en arbeiderbydel i Aalborg, har ikke alltid ordlagt seg slik.

– Mette Frederiksen er en venstrefløy-sosialdemokrat. Hun kom som ungdomspolitiker fra en posisjon der hun var kjent for å kjempe for de svake og ha en klassisk sosialdemokratisk profil. Så rykket hun inn på midten i dansk politikk, og nå har hun på visse spørsmål rykket helt over i høyresiden av Socialdemokratiet, forklarer politisk kommentator Uffe Tang i DR til NRK.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Da tobarnsmoren fra Aalborg tok over som partileder i 2015, hadde nettopp Dansk Folkeparti gjort et brakvalg med sin kamp for en stram innvandringspolitikk.

Mette Frederiksen tok signalet, gikk drastisk til verks og la om kursen.

– Hun har tatt sosialdemokratene med på en reise hvor de har omfavnet de borgerliges innvandringspolitikk og den innvandringspolitikken som Dansk Folkeparti har satt på dagsorden i Danmark, sier Uffe Tang.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Fire år senere er også Socialdemokratiet en garantist for en stram innvandringspolitikk i Danmark.

I februar stilte Mette Frederiksen seg bak «paradigmeskiftet» i innvandringspolitikken i Folketinget.

Danmarks fokus er nå endret fra integrasjon til hjemsendelse, med det danske arbeiderpartiets velsignelse.

Samtidig har partiet gått til venstre i velferdspolitikken.

Nå forlater velgere Dansk Folkeparti og strømmer i tusentalls til det danske arbeiderpartiet som kan gå av med seieren på onsdag.

Det ligger an til det beste valget for venstresiden i Danmark siden 1971, men en styrket «rød blokk» er ikke utelukkende godt nytt for Mette Frederiksen.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Vokter seg i møte med pressen

– Hei, jeg heter Fatima og er medlem av partiet. Jeg håper du blir vår neste statsminister, men jeg er ikke helt fornøyd med vår innvandringspolitikk, sier en mørkhudet kvinne til Mette Frederiksen på torget i Viborg.

Frederiksen smiler vennlig, takker og går raskt videre.

Hun vokter seg i møte med både partifeller, dansker og pressen. Det har sett godt ut på meningsmålingene lenge, hun har alt å tape på en plutselig konfrontasjon.

For kursendringen har sin pris.

Socialdemokratiet blør selv velgere til de mindre partiene på venstresiden. De synes Danmark har gått for langt i innvandringspolitikken, og ønsker å rulle tilbake deler av paradigmeskiftet.

Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Mette Frederiksen har ikke råd til den debatten nå.

Den vil utfordre hennes sjanser til å danne regjering etter valget dersom kravene fra de øvrige partiene i rød blokk blir for store.

Hun satser derfor beinhardt på å vinne velgere til seg via sosiale medier i valgkampen.

På torget i Viborg blir det tydelig at deler av pressekorpset som fotfølger henne, er hennes eget medieteam. En stillbildefotograf spretter rundt henne, mens en annen filmer. De følger henne tett og sørger for daglige oppdateringer og nye filmer på sosiale medier slik at de når direkte ut til velgerne.

Ufiltrert.

Budskapet lyder kort fortalt; at en stram innvandringspolitikk er forutsetningen for en fortsatt sterk velferdsstat. Socialdemokratiet vil slik satse sterkere på helse, skole og pensjon.

Og ikke minst gjøre Danmark til et grønt forbilde internasjonalt med sin klimasatsing.

En skoleelev på Bornholm ber om å få en autograf i pannen fra statsministeren. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Kjemper mot en blendende taktiker

– God morgen, Lars!

Elevene på Bornholms Frie Idrettsskole vinker til statsminister Lars Løkke Rasmussen som nettopp har ruslet inn i skolegården.

Den borgerlige politikeren kjemper for å bli sittende som statsminister, og reiser utrettelig på kryss og tvers av Danmark i valgkampen.

Det ser ikke godt ut på meningsmålingene, men han er kjent for å være en blendende strateg og kalles ofte politikeren med ni liv.

Ingen våger helt å avskrive ham ennå.

– Han er en politiker som har vært nede på havets bunn flere ganger, men så har han dukket opp til overflaten igjen når man ikke trodde det var mer å gjøre, forklarer Uffe Tang.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Historisk valgkamp

I 2014 var Lars Løkke Rasmussen nær ved å bli veltet av sine egne i Venstre, da nåværende finansminister Kristian Jensen gjorde opprør og forsøkte å ta makten. Men Jensen trakk seg i siste sekund etter å ha blitt utmanøvrert på taktisk vis av Lars Løkke Rasmussen.

Nå driver de begge en intens valgkamp, som statsministeren selv har sørget for å gjøre historisk lang.

Det er Danmarks statsminister som skriver ut valget. Normalt har man tre uker fra startskuddet går, til stemmene skal legges i urnene.

Slik er det ikke i år.

Valget var allerede historisk da Lars Løkke Rasmussen skrev det ut 7. mai.

Han la det parallelt med EU-valget, og til den symbolske grunnlovsdagen 5. juni og førte danskene inn i en av de lengste valgkamper i manns minne.

Så tok han sats.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Gule vester

– Har du fått ny ryggsekk?

Lars Løkke Rasmussen bøyer seg ned for å prate med de minste barna. De har tatt på seg gule vester og skal straks ut på tur. Statsministeren er tydelig sjarmert.

– Jeg får lyst til å bli barn igjen! Har du sett de små hvithårede guttene der med de gule vestene på, sier han til NRK og smiler.

Litt andre gule vester enn du er vant med i europeisk politikk?

– Ja, det må man si. Det er de positive gule vestene her, sier Lars Løkke Rasmussen.

Han ler hjertelig, men legger til at det er svært viktig for ham å sørge for at alle barn i Danmark får en god oppvekst slik at de ikke blir sittende på perrongen når toget går videre inn i fremtiden, som han sier.

– For det er de som blir de gule vestene, altså ikke de søte gule vester, men de andre som begynner å sette spørsmålstegn ved frihandelen og verdien av internasjonalt samarbeid. Derfor er det veldig viktig at vi får alle med, påpeker han til NRK.

Uffe Tang (t.v.) er politisk kommentator i DR og følger Lars Løkke Rasmussens valgkamp tett. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Utfordret av koran-brenner ytterst til høyre

Hele 13 partier stiller til årets valg.

Den første uken av valgkampen stakk den rasismedømte koran-brenneren Rasmus Paludan av med mye av oppmerksomheten.

I rekordfart hadde provokatøren fra Youtube, som vil forby islam og kaste flere hundre tusen mennesker ut av Danmark, fått nok underskrifter til å stille til valget med sitt parti Stram Kurs.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Det utfordret spesielt de borgerlige partiene, men den blendende taktikeren Lars Løkke Rasmussen visste råd.

En uke inn i valgkampen slapp den erfarne Venstremannen en bombe som skulle snu hele valgkampen på hodet og trekke oppmerksomheten tilbake til de to som kniver om statsministerposten.

Statsministeren gjorde intet mindre enn å fri til Mette Frederiksen.

Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Slapp en bombe midt i valgkampen

– Selv toppledelsen i Venstre var ikke klar over at dette var på vei. Det var en vanvittig overraskelse og et av de mest modige trekk jeg noensinne har sett i en valgkamp, sier Uffe Tang.

Bomben var boken «Befrielsens øyeblikk» som ble sluppet en uke inn i valgkampen.

I boken tar Lars Løkke Rasmussen til orde for et samarbeid over midten i dansk politikk mellom hans borgerlige parti Venstre og erkerivalene i Socialdemokratiet. Altså en helt annen regjering enn den borgerlige han leder nå med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

– Han har altså laget en intervjubok som han kaller «Befrielsens øyeblikk». En befrielse fra det regjeringssamarbeidet han har sittet i må man forstå, hvor han nå endelig kan begynne å snakke fritt som liberal. Det var en kjempebombe i valgkampen, sier Uffe Tang.

Boken utløste fullt kaos i Venstre og på borgerlig side, og utfordret samtidig Mette Frederiksen.

Til NRK forklarer Lars Løkke Rasmussen sitt frieri slik:

– Jeg er jo litt bekymret for det vi ser i hele Europa, nemlig at ytterfløyene vokser seg sterkere. Det gjelder både på høyrefløyen og venstrefløyen. I den situasjon tror jeg Danmark ville ha glede av å bli styrt fra midten fremfor fra fløyene, sier Lars Løkke Rasmussen til NRK.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Gikk rett hjem

Mette Frederiksen avviste frieriet kontant, og likte dårlig at Lars Løkke Rasmussen sammenlignet mindre partier på venstresiden med de ekstreme partiene Stram Kurs og Nye Borgerlige ytterst til høyre.

Men hos flere dansker gikk boken rett hjem.

– Den er fantastisk. Den ble skrevet på to måneder og han viser alt om seg selv, sier Rolf Laugesen begeistret til NRK.

Den pensjonerte dansken har tatt turen til Nexø Gamle Røgeri på Bornholm hvor Lars Løkke Rasmussen har kommet for å spise lunsj og møte velgere, etter å ha vinket skolebarna farvel.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

– Jeg synes han er noe av det mest åpne og ærlige vi noensinne har hatt som statsminister i Danmark.

Laugesen er ikke begeistret for Mette Frederiksen, men så har han vært en venstremann i mange år. Forslaget om et regjeringssamarbeid derimot går rett hjem hos ham.

– Jeg synes det er det eneste riktige, sier Rolf Laugesen før han går bort og får boken signert.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Sluttspurten preges av den grønne bølgen

Skal man tro meningsmålingene er dog ikke alle dansker like begeistret for statsministeren som Rolf Laugesen.

Venstre sliter stadig i motvind, til tross for oppturen under valget til EU parlamentet i mai. Partiet overrasket da alle ved å ta ledertrøya fra Socialdemokratiet, og bli det største danske partiet i EU parlamentet med fire mandater.

Men det mest oppsiktsvekkende fra EU-valget var erkjennelsen om at den grønne bølgen for alvor har slått inn over Danmark.

Velgerne vil ha klima på dagsorden.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

– Jeg er den beste statsministeren på klima

I sluttspurten kappes nå de to statsministerkandidatene om å fremstå som den mest klimaorienterte.

Når NRK spør Lars Løkke Rasmussen om hvordan han kan bli den beste statsministeren på klima, kommer svaret kontant.

– Jammen, jeg er den beste statsministeren på klima, fordi vi leverer!

Statsministeren viser til energiavtalen de nettopp har fått vedtatt, planer om ti nye vindmølleparker, om flere el-biler i Danmark, og en rekke andre tiltak.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Kort tid etter svinger den røde «Mettebussen» inn foran en matbutikk i Silkeborg.

Mette Frederiksen er på plass for å høre om innehaverens tiltak mot matsvinn og blir mektig imponert.

– Du er god til det hele altså, det er skjønt! sier Mette Frederiksen og klapper i hendene.

Hvordan skal du bli god til det hele? Hvordan skal du bli den beste statsministeren for Danmark fremover? spør NRK.

– Det var et stort spørsmål, sier Mette Frederiksen. Hun smiler bredt, og utdyper:

– Men mye av det handler om hva vi setter fokus på i dag, altså den grønne omstilling. Å bruke det til noe, dersom vi får nytt flertall til å danne regjering, og virkelig få satt fart på å unngå matsvinn, som i våre øyne er et av de virkelig store problemer når vi snakker klima og miljø, sier Mette Frederiksen før hun haster videre i «Mettebussen» for å legge frem en ny klimaplan.

Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Om Danmarks neste statsminister er rød eller blå får vi først vite onsdag kveld.

Enn så lenge får vi nøye oss med vissheten om at statsministeren blir grønn.

Det er hvertfall det de begge lover. Men så er det jo valgkamp.