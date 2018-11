Hjemmelagde kjøttgryter, pølse og gresskar, servert med øl og eplesider, blir servert når det lokale republikanske partiet holder høstfest i en tidligere låve litt utenfor Kenosha.

Lokale republikanske kandidater holder taler, introduserer hverandre. Delstatsrepresentant Samantha Kerkman kjenner de fleste i lokalet:

– Der er du Mary. Så fint at du kunne komme. Hei, Robert. Kathy, du har laget fantastisk mat i år også.

Kerkman er flink til å inkludere alle de 70–80 som er kommet på møtet denne lørdagsettermiddagen.

Så får kveldens stjerne ordet.

Bryan Steil har ikke et hårstrå feil og er perfekt kledd for anledningen; jeans og fotballjakke fra det lokale universitetet.

– Han er den perfekte kandidaten, sier Trish Fish til NRK. Sammen med mannen Dick er hun på partimøtet for å møte republikanernes kandidater i Wisconsin.

Innvandring og sikkerhet

President Trump har snakket mye om de flere tusen mellomamerikanerne som de siste ukene har vært på marsj gjennom Mexico, på vei mot USA.

På den ombygde låven i Kenosha er det tydelig at det er et tema som slår an.

– Vi må bygge muren mot Mexico. Vi kan ikke la alle som vil, komme til USA, sier Dick Fish.

Hans kone forteller at ekteparet har bodd en rekke steder i USA fordi mannen har tjenestegjort i kystvakten.

– Se på California. Der er det fullt av hjemløse nå på grunn av innvandringen. I San Francisco kan man ikke gå ut av døren uten å måtte tråkke over folk som bor på gaten, sier hun.

De andre rundt bordet nikker samstemmende. Én deler sine erfaringer fra Salinas, noen mil sør for San Francisco. Historien er den samme, store mengder hjemløse preger byen.

Offisielle amerikanske tall viser at skrekkhistoriene fra California har mye for seg. Mens 14 prosent av amerikanere lever under fattigdomsgrensen, er tallet for California hel 19,1 prosent.

Hvordan innvandrere passer inn i bildet går ikke frem av statistikken, men for republikanerne i Kenosha er det viktigste at demokrat-styrte California har mer enn dobbelt så mange fattige som republikansk-styrte Wisconsin.

– Alle er bevæpnet

Også eiendomsmegleren William Kisker har tatt turen til partimøtet denne lørdagen. Han sier at han er i ferd med å flytte fra Chicago til Kenosha, først og fremst på grunn av at det er mindre kriminalitet og lavere skatter i Wisconsin.

– Innvandringen har gjort det farligere også her. Jeg bevæpner meg alltid når jeg reiser til delstatshovedstaden Madison, sier Kisker.

– Alle er bevæpnet her, legger han til.

Statistikken gir ham ikke helt rett i det, men ifølge NBC15 var det for to år siden delt ut over 300.000 tillatelser til å bære et skjult våpen siden det ble tillatt i 2011.

På delstatens hjemmeside skriver statsadvokat Brad Schimel at «de hundretusener av Wisconsin-beboere som har tillatelse til å bære våpen gjør delstaten vår til et tryggere sted å bo, arbeide og stifte familie.»

Til NRK sier kandidat Steil at velgerne skjønner hva som er viktig i valget.

– Systemet for lovlig innvandring til USA er gått i stykker. Jeg vil til Washington for å endre det, sier han.

Vil overta etter Paul Ryan

Kampen om å vinne flertallet i Representantenes hus er det mest spennende ved mellomvalget i USA førstkommende tirsdag.

I dag har Republikanerne 235 av de 435 representantene, men meningsmålingene gir Demokratene godt håp om å kunne overta flertallet.

Hvis Demokratene får flertall vil de kunne hindre president Trump i å sette i verk mye av sin politikk. Etter alt å dømme vil de også starte flere granskinger av presidenten.

Beholder derimot Republikanerne sitt flertall vil presidenten kunne ta det som en seier for sin politikk så langt.

USA er de siste tiårene blitt stadig sterkere delt mellom de to forskjellige partiene. I opptil 90 prosent av valgdistriktene er det liten tvil om hvem som vil vinne valget.

Det betyr at noen titalls valgdistrikter rundt om i USA kommer til å avgjøre hvordan vil politikken i USA vil se ut de neste to årene.

Et av de distriktene det kjempes om ligger lengst sørøst i delstaten Wisconsin og omfatter byen Kenosha. Det er her Bryan Steil vil bli valgt.

NRK i Kenosha Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Ekspandér faktaboks NRK belyser i en serie artikler fra den amerikanske byen Kenosha forskjellige saker i forbindelse med mellomvalget 6. november.

Kenosha ligger i delstaten Wisconsin, rundt ti mil nord for Chicago. Byen er valgt fordi den på flere måter illustrerer dagens USA.

Kenosha er en tidligere tradisjonell industriby, der bilindustrien sto sterkt. Ifølge byhistorikerne er blant annet er rattet og setebeltet nyvinninger som stammer fra byen. Den siste bilfabrikken i Kenosha, en Chrysler-fabrikk, ble nedlagt i 2010.

Kenosha har delvis klart omstillingen til moderne høyteknologisk industri, og selskaper innen flyteknologi, avfallshåndtering og forsvarsindustri er blant dem som er etablert i byen.

Innbyggerne er i gjennomsnitt rikere enn i USA som helhet og har i høyere grad helseforsikring.

Når det gjelder det politiske, er Kenosha plassert omtrent midt mellom republikanerne og demokratene.

Kenosha ligger i Wisconsin, en av de tradisjonelt demokratiske delstatene som Donald Trump vant med knapp margin i presidentvalget i 2016.

I presidentvalget i 2016 delte byen seg omtrent helt likt mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Trump fikk 36.025 stemmer mens Clinton fikk 35.770 stemmer.

Kenosha er en del av Wisconsins første kongressdistrikt. Distriktet har siden 1999 vært representert av Paul Ryan, den avtroppende lederen i Representantenes hus.

Meningsmålinger viser at flere av årets valg i Wisconsin er svært jevne. Den sittende demokratiske senatoren Tammy Baldwin utfordres av republikaneren Leah Vukmir. Den sittende republikanske guvernøren Scott Walker utfordres av demokraten Tony Evers. Og i første kongressdistrikt kjemper republikaneren Bryan Steil og demokraten Randy Bryce om å overta plassen etter Paul Ryan. Valgene til Senatet og Representantenes hus kan begge få avgjørende betydning for hvilket parti som får flertall etter valget.

Wisconsin var en av delstatene som for to år siden avgjorde valget for Trump. Han vant delstaten med noen få tusen stemmer. I Kenosha var det enda jevnere. Trump fikk 36.025 stemmer og Clinton 35.770. Fattige 255 stemmer skilte de to.

– Wisconsin er en ekstrem delstat. Venstresiden er lenger til venstre enn andre steder og høyresiden er lenger til høyre, sier en dommer til NRK på det republikanske partimøtet.

Fordi dommere på papiret skal være upolitiske vil han bare uttale seg anonymt.

Distriktet har i 20 år vært representert av republikaneren Paul Ryan. Han har de siste tre årene vært lederen for Representantenes hus og den mest kjente republikaneren etter Donald Trump.

I vår kunngjorde Ryan overraskende at han gir seg i politikken. Mens Ryan var blitt gjenvalgt med store flertall, åpnet avgangen for en kamp om distriktet.

Dermed er «Wisconsins første», som det omtales i amerikansk politikk, blitt et av nøkkeldistriktene i årets valgkamp.

– Jeg var en god venn av Paul Ryan. Men jeg har mer tro på Steil, sier Joe Geiger.

NRK treffer Geiger på et debattmøte mellom kandidatene på Carthage College i Kenosha.

– Forgjengeren Paul Ryan gikk mot Trump flere ganger. Jeg har vært på middag med Steil og han lover å støtte Trump i alt, sier Geiger. – Det er viktigst nå.

Bilfabrikkene som forsvant

En gang var Kenosha en av de viktigste byene for amerikansk bilindustri. Den første bilfabrikken startet i 1902 og på det meste, på 1960-tallet, var det over 16.000 arbeidere bare på den ene fabrikken.

De fagorganiserte bilarbeiderne var blant lønnsadelen blant amerikanske arbeidere. Tilbake i 1970 tjente en gjennomsnittlig bilarbeider 162 dollar i uken. Justert for inflasjon tilsvarer det en årslønn på nesten en halv million kroner i dag.

Den siste av byens to bilfabrikker ble nedlagt i 2010. Etter noen år med høy arbeidsløshet, er arbeidsplassene vendt tilbake til Kenosha.

– De nye jobbene er mye dårligere betalt. Amazon har opprettet et enormt distribusjonssenter her, men de betaler bare tolv dollar i timen, sier Charles til NRK.

Han sier at han har måttet ta seg ekstrajobb som Uber-sjåfør for å forsørge familien.

Tolv dollar timen blir til en årslønn på noe over 200.000 norske kroner.

Demokratene sier at de lavere lønningene kommer av at republikanerne har knust fagforeningene i Wisconsin.

I 2011 vedtok det republikanske flertallet i Wisconsins delstatsforsamling en lov som la sterke begrensninger på fagforeningenes rett til kollektive forhandlinger. Det har ført til en kraftig nedgang i antall fagforeningsansatte.

– For åtte år siden hadde fagforeningen min 400 medlemmer. Nå er vi 25, sier Regi Bachonin, som leder de kommunalt ansattes fagforening i Kenosha.

Hun sier at de ikke lenger for lov til å forhandle om lønn utover inflasjonsjusteringer, noe som gjør det vanskelig å forhandle frem en lønn folk kan leve av.

Kandidat fra en svunnen tid

Mens Bryan Steil arbeidet har bakgrunn som forretningsadvokat fra større bedrifter, er hans motkandidat Randy Bryce en helt forskjellig type.

53-åringen er tidligere jernarbeider og fagforeningsmann. Hans tykke bart er blitt hans varemerke og hjelper ham med å fremstå som en kandidat fra en svunnen tid der arbeiderne tjente bedre og sto sterkere.

Kampsakene hans er da også helt andre enn Bryan Steils: Helsevesen og godt betalte jobber for folk flest.

Da Bryce i vår lanserte sitt kandidatur, gjorde han det med en video der han omtalte sin mors sykdom.

Videoen gikk viralt og gjorde Bryce til en stjerne iblant demokrater langt utenfor Wisconsin.

Videoen der Randy Bryce lanserte sitt kandidatur gikk viralt og gjorde ham kjent langt utenfor Wisconsins grenser.

Rådyr helseforsikring

NRK møter Randy Bryce i kirken på Carthage College i Kenosha. I den enorme salen har to-tre hundre tilskuere samlet seg for få se Steil og Bryce som møtes til debatt.

Stemningen er helt annerledes enn i låven på partimøtet til republikanerne. Steil har en liten heiagjeng, men demokratene er i klart flertall.

– Helsevesen for alle, svarer Bryce når NRK spør ham om hva som er den viktigste saken ved årets valg.

En undersøkelse fra Wesleyan Media Project støtter Bryce i hva som er valgkampens viktigste sak. Undersøkelsen viser at fra midten av september til midten av oktober handlet halvparten av all politisk TV-reklame om helsevesenet.

Ekteparet Greta og Erik Hansen emigrerte fra Danmark til Wisconsin for 40 år siden. Nå er de 72 år, er pensjonert med tre barn og ni barnebarn.

– Helse og pensjoner, sier ekteparet samstemt til NRK på spørsmålet om hvilke temaer som er viktigst for dem i valgkampen.

Til tross for president Obamas helsereform, kjent som Obamacare, mangler 15,7 prosent av innbyggerne i Wisconsin helseforsikring.

Samtidig har forsikringspremiene økt dramatisk det siste tiåret for dem som har forsikring.

– For ti år siden betalte jeg 400 dollar i måneden for hele familien. Nå har det steget til 1500 dollar, sier Charles.

Omregnet til norske kroner betyr det at han betaler drøyt 150.000 i året for å sikre familiens helse.

Natalie Lall er førsteårsstudent på Carthage College. Hun har ikke bestemt seg for hvem hun vil stemme på, men er ikke i tvil om hva som er viktig for henne.

– Folk som meg må få offentlig helseforsikring. Det er umulig å kunne betale forsikringspremier når jeg skal begynne å jobbe, sier hun til NRK.

Meningsmålinger viser at et flertall av amerikanere er enige med henne. I en meningsmåling for Pew Research Center sier 60 prosent av de spurte at det offentlige bør ta ansvar for helsevesenet.

– Folk forteller meg at de sliter med å betale for helseforsikring. Det skal ikke være nødvendig for mennesker å ta beslutninger om liv og død fordi de ikke har råd til behandling eller medisiner, sier kandidat Randy Bryce.

Tirsdag blir det avgjort. En ung forretningsadvokat eller en middelaldrende jernarbeider. En av dem skal til Washington. Hvem av dem som reiser, kan avgjøre kampen om flertallet i Representantenes hus.