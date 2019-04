I terroristens fotspor

Du skal vaske deg godt, før du får høre Allahs ord, her i handelsmennenes moske i Batticaloa. Tre ganger hendene, ansiktet armer og føtter, slik skrevet står.

Men blant fredelige kjøpmenn, var det også en massemorder som bøyde seg mot Mekka, denne påskemorgenen.

Det var i her at selvmordsbomberen ba sin siste bønn i moskeen, blant gode muslimer, på morgenmessen sist søndag.

Snart skulle han spre død og frykt.

Vi er med på fredagsbønnen. To-tre hundre menn får høre imamens råd om hvordan muslimer bør oppføre seg nå, i møtet med kristne tamiler: Vær ydmyk, vær deltakende. Jeg kan ikke tro at det var i vår moske han gjorde seg klar til å drepe. Vi skammer oss. Død over alle terrorister, uansett religion. – Muhammed Kaleel, medlem i moskeens styre

Etter fredagsbønnen ville han vise oss den korte veien selvmordsbomberen gikk sist søndag, fra moskeen til kirken.

Han har tårer i øynene og svart flekk i pannen, slitemerket som er tegnet på at han har bøyd seg mange ganger mot mekka.

Selvmordsbomberen gikk først inn i Mariakirken, men der var messen over, så han snudde og gikk 100 meter den andre veien, til Zion-kirken.

– Vi hadde aldri trodd noe slikt kunne skje i Sri Lanka. I Syria og Lybia, ja, men i Sri Lanka?

Kaleel er trøstesløs, og engstelig for hva som nå vil skje.

Engstelige muslimer

Vi er i Baticcaloa, på Sri Lankas østkyst. Langs kyststripen ligger byene til muslimer og kristne tamiler adskilt, men tett, side om side. I denne byen er det flest kristne og hinduistiske tamiler, mens i Kattankuty, fem kilometer lenger nord, bor det bare muslimer mellom 63 moskeer.

Vi bor ikke sammen, men vi har levd sammen fredelig i 1000 år, sier Kaleed.

Han er handelsmann og eier av tre klesbutikker. Han regner seg som etterkommer etter muslimske handelsmenn fra Sør-India og Jemen. Denne uka har butikkene vært stengt i flere dager, i frykt for represalier og hevn fra kristne tamiler.

Frykt ikke Kaleel har ingenting å frykte, skal vi tro pastor Johsan i Zion-kirken. Han mistet 26 soknebarn mens han var i Norge, i Groruddalen på besøk. Nå er han tilbake for å trøste, gi håp, og tilgi. – Vi har tilgitt alle. Vi har tilgitt selvmordsbomberen, hans familie og gruppen han representerer, sier pastoren.

Jeg spør om hvordan det kan skje og han svarer at dette er Guds vilje.

Allikevel er Kaleel redd for at noen på gaten skal se at han er muslim. Han tar av seg sin muslimske kalott, den han har gått med hver dag, siden han kom hjem fra Mekka for 17 år siden. Ham tar den av og putter den i lomma hver gang han går ut av butikken, i tilfelle noen skulle hevne seg på ham.

Jeg spør hvordan salget går og han rister på hodet.

– Mine kunder er kristne tamiler. I dag har det ikke vært en eneste kunde i butikken, sier Kaleel.

Samle eller splitte

Sri Lanka er en fargesterk kulturmiks av tamiler, singalesere og muslimer. De er kristne, buddhister, hinduer og muslimer. De har bodd fredelig sammen, men øya har vært rammet av etniske konflikter.

Borgerkrigen mot De tamilske tigrene varte i 26 år, før Sri Lankas regjering vant en knusende seier for ti år siden. Den gang så regjeringen på muslimene som støttespillere for opprørerne, mens De tamilske tigrene fjernet dem fra sine kjerneområder, og massakrerte 103 troende i en moske i Kattankundy i 1990.

De siste ti årene har det vært fred. Turistene har kommet tilbake til denne øya som reisebokforlaget Lonely Planet, kåret til årets beste reisemål.

Bare tiden vil vise om kampen mot terror vil forene eller splitte folkegruppene på Sri Lanka, den smaragdgrønne, tåreformede øya i Det indiske hav.