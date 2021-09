Hva slags land står igjen?

For 20 år siden idag ble 2977 mennesker drept i et terrorangrep mot tvillingtårnene i New York og Pentagon-bygget.

Et hevngjerrig USA svarte med frykt, sinne og krig. Hvem er USA etter 20 år med krig mot terror?

USA før 9/11 For å forstå hvordan USA responderte på terrorangrepene, må man se på tiåret før 9/11. Verdenshistorien var over og USA hadde vunnet, påsto den kjente statsviteren Francis Fukuyama i 1992.

Tiåret før angrepene var gode år for USA. Etter å ha beseiret Sovjetunionen i den kalde krigen var de verdens eneste supermakt, og selvtilliten og selvbildet reflekterte dette.

Grafikk: Alexander Slotten / NRK

USA ble modellen som hele verden skulle kopiere. Amerikanere flest tenkte på sitt land som et helt unikt land som kunne vise vei og lede an.

Krigen mot terror 11. september 2001 startet verdenshistorien igjen med et brak, og USAs respons på angrepene var å erklære krig mot terror.

Stein Stoknes bodde 600 meter fra World Trade Center og så det andre flyet komme rett over hodet sitt. Hør historien hans i podcasten. Foto: Privat

I respons på angrepet ville USA ikke bare knuse enkelte terrorister, men fjerne forholdene som skapte dem og sørge for at en tragedie som dette aldri mer kunne skje.



Dermed utviklet krigen mot terror seg etter hvert til et demokratiseringsprosjekt som skulle spre demokrati og markedsøkonomi gjennom nasjonsbygging i Afghanistan og Irak.

Foto: Johnny Bivera / AFP

– Den generasjonen fra 50 og 60-tallet som har dominert amerikansk politikk bygget argumentene for krig og nasjonsbygging i Midtøsten på en tro om at USA var noe eksepsjonelt, forteller Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har skrevet boken USAs ledervilje svikter.

Foto: JACK GUEZ / AFP

Han forteller at de som styrte den gangen følte at USA hadde noen spesielle egenskaper til å fremme demokrati og markedsøkonomi. At de hadde en oppgave som andre ikke kunne påta seg.

Men krigen mot terror endte opp med en prislapp på åtte tusen milliarder dollar og 900.000 menneskeliv gikk tapt.

USAs selvbilde etter 20 år med krig Unge amerikanere tenker ikke lenger på USA som et eksepsjonelt land, viser flere undersøkelser. – Det som har vært basisen for USAs lederrolle er i ferd med å kollapse, sier Melby.

Tortur av fanger i Guantánamo Bay, droneangrep med enorme sivile tap og to svindyre kriger som kostet mange amerikanske menneskeliv. Alt dette uten mye å vise til.

Illustrasjon: Erlend Peder Kvam / EPK

– Jeg tror dette har endret USA sin tro på at man kan bruke militærmakt for å demokratisere, forteller Melby.

– Det har hatt en edruelig effekt. De store tapene har over tid hatt en veldig stor effekt på den amerikanske opinionen. Sivile har blitt drept i stor skala. Det har også gått med en god del amerikanske soldater, forteller han.

Illustrasjon: Erlend Peder Kvam / EPK

Han sier viljen til å fylle denne lederrollen svekkes mer og mer, uansett hvem som sitter i Det hvite hus.

Langt færre unge i USA ser på landet sitt som særlig unikt eller som et godt eksempel for verden å følge enn det foreldrene deres gjorde, ifølge målinger utført av Pew Research Center.

Illustrasjon: Erlend Peder Kvam / EPK

Melby forklarer at de som er yngre, og særlig de som er født etter 9/11, har et helt annet syn enn generasjonen som gikk til krig i 2001. De unge amerikanerne tenker at USA ikke er så spesielt. Det er ikke sånn at den amerikanske drømmen er vanskeligere å oppnå i andre land enn i USA.

Meningsmålinger utført av Pew Research Center viser at troen på det eksepsjonelle USA er langt mindre utbredt blant unge i USA enn blant foreldrene.

Man ser også en demografisk endring i USA. De hvite er i ferd med å bli et mindretall. Om noen tiår er de under femti prosent. Da får man et helt annet USA rent befolkningsmessig.

Grafikk: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Denne troen på det eksepsjonelle USA har vært knyttet til europeere i USA. Det er en mindre tro på at USA er eksepsjonelt blant både yngre og den delen av befolkningen bestående av svarte, asiater og latinamerikanere, forteller Melby.

USA er fremdeles styrt av en stort sett gammel maktelite, og dermed har vi enda ikke har sett den fulle effekten av disse endringene i amerikansk opinion og demografi.

Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

USA er blitt beskrevet av flere som et gerontokrati, altså et land styrt av de eldre. Trump var 75 da han gikk av og ble erstattet av Joe Biden på 78. Senatet er det eldste i USAs historie.

Illustrasjon: ERLEND PEDER KVAM

Etter hvert som denne generasjonen dør ut og de yngre generasjonene tar over, vil man se dramatiske endringer.

– Man vil merke at det ikke er den samme viljen til å ta tunge løft på vegne av andre, sier Melby.

Illustrasjon: Erlend Peder Kvam

Han mener det er noe vi i Norge burde merke oss. Den tradisjonelle amerikanske lederrollen bygget på det gamle selvbildet, er i ferd med å forvitre.

Norge er helt avhengig av USA for vår sikkerhet.

Når idealisme utkonkurreres av interesse vil USA se mer kritisk på det de har av forpliktelser.

Da vil USAs forhold til Norge endres.

– Jeg tror Norge burde begynne å tenke igjen på alternativer til å basere alt av sikkerhet på USA, forteller han.