Har mistet to barn i sult – frykter for det tredje SOMALIA (NRK): – Hun er syk og i fare. Du ser så svak hun er, sier moren som allerede har sett to av barna sine dø. Ekstremtørken i Somalia går hardt ut over de aller minste.

31 år gamle Buho Hussein Ahmed holder godt rundt den tynne hånden til datteren, redd for å miste nok et barn i sult.

Den lille jenta ligger i fanget hennes med store, søkende øyne og altfor spinkle armer. Farhiya er to år og fire måneder gammel, men klarer ikke å sitte på egenhånd. Hun er for svak.

Tørken er nådeløs. Det har knapt regnet i Somalia på tre år. To av barna hennes er allerede døde. De døde av underernæring, fire og seks år gamle.

– Jeg har mistet barna mine, sier moren stille og ser ned.

Hun er ikke alene. NRK møter flere mødre med samme skjebne. FN mener at 185.000 barn kan miste livet hvis de ikke får livreddende behandling.

Når kamelene dør av tørst

Familien bor i et enkelt telt i Puntland, en delvis selvstendig region i Somalia. For seks måneder siden måtte de forlate hjemmet sitt ved kysten.

– Det var for mye sol og for lite regn. Vi mistet alle beitedyrene. Geitene og kamelene døde på grunn av tørke, sier 31-åringen.

Selv kamelene som er skapt for å tåle tørke, dør nå av tørst. I det golde landskapet ligger døde kameler og råtner i den brutale solsteken.

– 75 prosent av buskapen i Somalia har forsvunnet, forteller Dick Trenchard til NRK. Han er leder for FNs organisasjon for ernæring og landbruk i Somalia.

Folk legger på flukt for å finne mat, men det er ingenting å spise så langt øyet kan se. Bare noen få tornebusker klarer seg her.

6,2 millioner mennesker, over halvparten av Somalias befolkning har behov for nødhjelp, ifølge FN.

FN advarer: Verden står overfor den verste krisen på over 70 år

Rødt for fare

På helsestasjonen i Garowe testes barna for underernæring. Et målebånd festes rundt tynne barnearmer.

– Vi har ulike farger på båndet. Rødt betyr fare, sier lederen for helsestasjonen, Fadowso Ahmed Sugule, mens hun måler armen til ei sju måneder gammel jente. Båndet viser rødt.

Sugule tar NRK med inn på kontoret der de har pasientregistrene. Hun går gjennom tallene og teller opp døde barn. 29 bare her, bare i februar.

Kan miste en generasjon

På sykehuset i byen undersøker barnelegen en liten gutt. Han hadde besvimt av underernæring da han kom hit.

Gutten gråter. Det er godt tegn. Legen mener han vil klare seg. Gråt gir håp. Det er verre med de som er helt stille.

Barnet er et av de få heldige som får hjelp. Legen er redd for at mange dør før de kommer til sykehus:

– I januar doblet antallet underernærte barn seg her på sykehuset. Det samme skjedde igjen i februar, men i mars har det vært urovekkende få. Jeg er redd barna dør på veien hit, sier barnelege Said Ahmed Yassin.

Han frykter at Somalia kan oppleve noe av det samme som under hungersnøden i 2011. Den gangen døde 260 000 mennesker.

– Jeg er redd for at alle barn i Somalia under fem år kan dø, hvis tørken fortsetter og hjelpen ikke kommer fram, sier han.

Etterlyser mer hjelp

Anne-Marie Helland deler legens bekymring, Hun er genralsekretær i Kirkens Nødhjelp og har reist rundt i Puntland denne uken.

- Dette er absolutt noe av det verste jeg har sett. Det er så lite hjelp her. I slike kriser vil du se FN og andre organisasjoner på plass, men her er det nesten ingen, sier hun.

Helland mener årsaken er at de fleste nødhjelpspengene i verden i dag brukes i Midt-Østen og i området rundt Tsjad-sjøen. Hun etterlyser mer hjelp til de tørkerammede landene Somalia og Sør-Sudan.

– Det er fortsatt mulig å redde mange av disse barna, men hjelpen må komme nå, sier Helland.

Veien er for lang

Tretten mil unna sykehuset i Garowe, sitter den fortvilte moren i teltet med lille Farhiya på fanget. Moren stryker den lille forsiktig på hodet.

To storebrødre sover på gulvet. De er også utmattet av lite næring.

Farhiya trenger hjelp, men veien til hjelpen er for lang.

– Jeg har ikke vært på sykehus med henne. Jeg hadde ikke råd til transport, sier Buho Hussein Ahmed. Hun har heller ikke råd til å betale sykehusregningen.

– Nå må vi bare stole på Gud, sier hun.