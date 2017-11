Full feiring av førstedamens fall. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Full feiring av fallet til Grace Mugabe ZIMBABWE (NRK): Grace Mugabe ville anlegge dyrepark rundt palasset hun bygde på landsbygda. Da Zimbabwes førstedame ble satt i husarrest, feiret bøndene.

I landsbyen Mazou er festen i gang. 30–40 bønder har tatt turen fra bølgende, pastoral idyll oppe i lia, ned hit til hovedveien.

De er ikke her for å feire at Robert Mugabe, eller «Uncle Bob» har trukket seg. Men for at de er kvitt kona hans, Grace Mugabe.

– Jeg liker henne ikke. Hun har spredd lidelse, stjålet penger og ødelagt landets framtid, sier Violet Mazvarira, en eldre kvinne i hvit festmundur.

På store bannere som vaier i vinden står det: «18. november er den nye frigjøringsdagen». Det var dagen da hundretusener strømmet ut i Harares gater, for å feire at militæret hadde satt ekteparet Mugabe i husarrest.

Jubel for at Grace Mugabe ikke lenger kan ta deres land. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Jeg er så glad. Zimbabwe er fri, sier Mazvarira.

Venninnen ved siden av hiver seg ut i en jubeldans, så ellevill vrikkende at scenen ble kraftig redigert for NRK TV.

– Vi feirer at hun som undertrykte oss er borte, sier Leonard Mukore.

Mukoro er landsbyens leder. Han tar oss med til gården sin, 20 kilometer oppover lia. Der skal han vise oss hvorfor Grace Mugabe er venneløs her i landsbyen Manzou, fem mil utenfor Harare.

Støttespillere fengsles

I Zimbabwe slår politiet nå til mot støttespillerne til Grace Mugabe.

Til nå er minst to tidligere ministre fengslet. Partiets ungdomsleder og en rekke andre i den såkalte G40-kretsen rundt landets daværende førstedame, skal være tatt. En tidligere finansminister skal være banket opp i arresten, og sendt til sykehus.

De arresterte anklages for alt fra korrupsjon til å komme med ærekrenkende uttalelser om den sittende militærledelsen.

I Zimbabwe er det mange som fremdeles mener at den 93 år gamle Robert Mugabe må hedres, som en frigjøringshelt. Grace Mugabe derimot, er det vanskelig å høre godord om.

Ekteparet Mugabe under feiringen av 93 års dagen til Robert Mugabe i februar i år. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Vannet til Grace

På vei oppover til Mukuros gård, passerer vi innsjøen Mazowe. Den gir vann til store landbruksområder, flere gruver og tettsteder. To eksklusive roklubber holder til her.

Tre vaktmenn ser ned og bort når vi går ut av bilen med kameraene klare. De er ikke her for å passe på demningen, men for å notere hvem som kommer og går.

De står på lønningslisten til Grace Mugabe, eller stod. Vi besøker stedet en snau uke etter ekteparets fall. Vaktene vet ikke hva som nå vil skje med dem.

– Ingen vil gjøre dem noe. Alle trenger et arbeid, sier Mukoro.

Vannspeilet glitrer i kveldsola. Fisken vaker. Men Grace Mugabe nektet folk i landsbyen å fiske her etter at hun annekterte sjøen for seks år siden. Landsbysjefen sier at hun hadde planer om et stort oppdrettsanlegg i vannet.

Grace land

– Dette er mitt land, jeg tok det selv, sier Mukore.

Han peker fra treet bak ruinene, ned til skuret der nede. På sine 100 mål skal han snart så mais og bønner. Nå pløyer han i tørr jord med oksen foran plogen. Regnet bør snart komme.

Jorda er tørr, men den tilhører Leonard Mukore. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Denne jorda ville Grace ta. Men nå skal vi bygge husene opp igjen, sier Mukore.

Han viser oss rundt på det som var et gårdstun. Den nederste raden av murstein viser hvor husene stod.

– De kom i mars i år, 50 politimenn. De bandt tau rundt husene, og festet det til lastebiler. Slik dro de husene ned. Så ødela de alt annet med hakker og økser, sier Mukore.

Yngstegutten sitter ved geitene i skyggen av et tre rett ved. Han var alene hjemme den morgenen, og varslet faren på jordet.

– Jeg løp opp hit. Alt var ødelagt. Jeg spurte hvorfor. De sa det var ordre fra Grace Mugabe, sier Mukore.

Safariland

Nede ved hovedveien ligger skolen og barnehagen som er sponset av Grace Mugabe. De ligger bak jernporter og høye murer. Rett ved skulle det bygges et stort universitet, «Robert Mugabe University».

Men her, ovenfor tomtene hun tidligere hadde ervervet seg, ville Grace Mugabe ha uberørt natur. Hun har bygget et palass i nærheten, og ønsket at løver skulle luske, og gaseller gresse i nærheten. Da måtte hun bli kvitt bøndene. Gårdbrukere skulle byttes ut med geparder og sjiraffer.

– Fem lastebiler med sebraer kom. De ble sluppet fri der nede, sier Mukore og peker nedover lia.

Løvene var bestilt. Rike turister skulle få en safari-opplevelse i nærheten av hovedstaden.

Alle bønder skulle vekk. Grace Mugabe ville ha landet. Det de selv hadde tatt, 17 år tidligere.

Politiet tok plogoksen. Geitene kom seg unna. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Tok hvit manns land

President Robert Mugabe oppfordret fattige, fargede bønder til å ta over de enorme områdene til 4000 hvite farmere. Landreformen var populær i Zimbabwe. 3600 ble drevet bort. Blant dem var han som drev denne farmen, for et større firma.

– Vi samlet oss der nede i dalen, 140 mann. Vi sang kampsanger om svarte frigjøringshelter på 1800-tallet, mens trommene spilte opp, sier Mukore.

Han smiler når han tenker på den store dagen i november 2000.

– Ken, den hvite farmeren hørte trommene og så oss komme. Han pakket bilen, og dro før vi nådde fram, sier Kurore.

Jeg spør om det ikke er det samme som skjer når Grace Mugabe ville ha det landet som nå er hans, men han tilbakeviser sammenlikningen.

– Vi fulgte presidentens ord. 144 familier livnærer seg nå av det som var én manns farm. Det er ikke det samme som at én kvinne skal kaste ut 144 familier, sier Mukore.

NRK forteller at det var et aksjeselskap som eide farmen de tok. Det synes han ikke er viktig.

Gården til Mutrhua Shamu er reddet fra å bli dyrehage. Foto: Sverre Tom Raøy / NRK

Klokka 10 mistet presidenten deres støtte

Mugabe hadde bestemt at hver familie i landet bare kunne eie én gård. Selv eier ekteparet Mugabe 37. Nesten halvparten av jorda som ble tatt fra hvite farmere, havnet i hendene til Mugabes utvidede krets, ifølge The Guardian. .

De fleste i landbyen vet klokkeslettet for når de sluttet å støtte presidenten.

– Jeg sluttet klokka 10 på formiddagen, 21 mars i år. Det var da de rev gården min, sier Mukore.

Bøndene fikk saken opp for domstolene, og fikk delvis medhold. Utkastelsen ble i første omgang utsatt. Zimbabwes rettsvesen var ikke helt i lommene på landets ledere.

Grace Mugabes ambisjoner ble stanset. Foto: ZINYANGE AUNTONY / AFP

Men folk her mener likevel at de har mye å takke Robert Mugabe for. Det var han som satte landreformen i gang. Selv i dag var det ingen vi traff i landsbyen som ville si et stygt ord om sin tidligere president, bortsett fra at han var for ettergivende overfor sin 41 år yngre kone.

– Grace brukte ham for å oppnå det hun selv ønsket seg. Han var for gammel til å si nei, sier Mukore.

Han tar opp en håndfull jord. Den er tørr, men den er hans.

Overskriften ingen turte drømme om. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Festen fortsetter

Feirende folk har danset og sunget seg opp til landsbyen fra hovedveien. De vifter med flagg. Bannerne vaier, og alle kjenner sangen:

«Ingen kan ta vårt land, det tilhører våre forfedre. Ta opp dine våpen og frigjør deg selv. Ingen kan ta vårt land, det tilhører våre forfedre».

Landets nye president sier at de hvite farmerne skal få kompensasjon, men at landreformen ikke kan reverseres.

Det er godt nytt for Leoanrd Mukore og 143 andre familier i Manzou. At noen billass med sebraer spiser litt av markens grøde, får de leve videre med.