Flyktet i gummibåt til England med sønnen (5)

Femåringen holder hardt rundt en tøydukke. Den er alt han har med seg på sin flukt fra Iran sammen med faren sin.

En natt for ikke lenge siden ble han tatt med ned til en av strendene i den franske havnebyen Calais for å gå ombord i en liten gummibåt med påhengsmotor sammen med faren sin og et knippe andre menn.

Med livet som innsats la de ut på den farefulle ferden over Den engelske kanal med kurs for England.

Sundet mellom Frankrike og England er en av verdens travleste skipsleier. Doverstredet er drøye 30 kilometer på sitt smaleste, men det kan være høye bølger og sterk strøm. Flukten skulle ikke gå så bra.

Den franske kystvakten oppdager en gruppe migranter i Den engelske kanal tredje juledag 2018. Foto: Ho / AFP

Dramatisk flukt

«Reza» er en av flere som har latt seg lokke av en menneskesmugler i Calais. Han betalte tilsvarende ca. 60.000 kroner for en plass til seg og sønnen i en gummibåten.

Kona til «Reza» er hjemme i byen Shiraz i Iran. Pengene til flukten kom fra familie og venner i Iran, og ble overført via en pengeoverføringstjeneste.

Omsider kom kvelden for avreise. Været er så godt det kan bli på denne tiden av året. Men gummibåten er liten og påhengeren likeså.

– Det gikk ikke bra, forteller han.

Fransk grensepoliti patruljerer strendene i Wissant på jakt etter migranter som vil ta seg over den engelske kanal i gummibåter. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Et stykke ute i skipsleia ble de oppdaget av både fransk og britisk kystvakt. De kom omtrent samtidig, forteller «Reza». Drømmen om å komme seg til England forsvant der og da.

– Vi ba engelskmennene om hjelp, men de ville at fransk politi skulle ta oss.

Mens han forteller om opplevelsene sine svinser femåringen rundt i flyktningleiren med dukken sin i hånden.

Femåringens tøydukke. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Han sliter med vonde drømmer og mareritt om at politiet kommer og arresterer oss. Jeg må trøste ham hver natt, sier faren.

Vi spør «Reza hvorfor han tok med seg sønnen på bare fem år.

– Jeg har ikke noe valg. I Iran risikerer jeg å bli skutt, svarer «Reza».

Sjokk å få flyktninger til den lokale stranda

På stranda i Kingsdown med Dovers hvite klipper i bakgrunnen går to herrer tur med sine to små hunder. Dagen før nyttårsaften opplevde lokalsamfunnet her at en gruppe iranske menn tok seg i land på den lokale stranda.

Britene er bekymret: Andrew Taylor (t.h.) er bekymret for hva smuglertrafikken fører med seg og peker på at Kent ikke har noen ressurser til å ta seg av flyktningene og migrantene som kommer. Foto: NRK

De hadde seilt over den engelske kanal i en gummijolle og nå prøvde de å finne bussen videre mot London.

– Moren min bor alene i bygda her og jeg er bekymret. Vi aner jo ikke hva slags typer folk som dukker opp her eller hvem de er. Jeg er særlig bekymret for organiserte bander som driver denne trafikken, sier Andrew Taylor.

Setter inn krigsskip og droner mot flyktningene

Britene har nå satt inn et krigsskip og har tilbakekalt to kystvaktskip fra operasjonen i Middelhavet for å ta seg av situasjonen i Den engelske kanal. Droner og overvåkingskameraer langs de franske strendene kommer også til å bli tatt i bruk.

Britene har satt inn krigsskipet HMS Mersey til å patruljere kysten nær Dover på grunn av migrantene som krysser Den engelske kanal. Foto: Victoria Jones / AP

Med kort tid til brexit er timingen sensitiv. Ett av de viktigste argumentene ved å melde seg ut av EU er å få tilbake kontrollen med egne grenser. Britene sier de fleste som smugler seg over Den engelske kanalen er falske asylsøkere.

– Vi er nødt til å sende et kraftig budskap om at de ikke vil lykkes. Hvis de var reelle flyktninger, så kunne de søkt asyl lenge før de kom hit, før, sier justisminister Sajud Javid.

Denne uken inngikk britene en avtale med franske myndigheter som innebærer at migrantene blir sendt tilbake til Frankrike.

Politirazziaer

«Jungelen» er et farlig sted. Stemningen er aggressiv.

– Folk blir smågale av å ha bodd her i årevis, forteller en av flyktningene.

En politipatrulje kjører sakte forbi omtrent hvert kvarter og kaster lyskasterne sine mot oss. De vil ha kontrollen med leiren, samtidig som de på jakt etter menneskesmuglere.

Fransk politi har stadige razziaer i leirene i Calais og området rundt.

Fransk opprørspoliti går til aksjon mot iranske kurdere i en av migrantleirene i Calais 10. januar. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Journalister er ikke særlig velkomne. Enkelte er truende mot oss. Fotografer har fått sine kameraer knust og folk er blitt kjeppjaget vekk herfra med trussel om juling. Vi filmer diskre med mobiltelefon, men må hele tiden være på vakt.

Smuglet i lastebil gjennom Europa

Kvelden faller på i teltleiren i Calais og vi får vite litt mer om hvem folkene her er. En gruppe iranere i 20-årene samler seg til måltid med ris og bønner i saus som de fått utdelt i isopor-bokser fra et mobilt suppekjøkken.

Deler maten: Gjengen fra Shiraz i Iran foretrekker å varme opp maten under åpen flamme og spise sammen fra samme kjele. Foto: Johan E. Bull / NRK

Tonene av The Eagles sin største hit «Hotel California» blir spilt av fra en mobiltelefon. Det er vanskelig å ikke se ironien i det låtvalget.

Den provisoriske flyktningleiren i Calais blir kalt for «Den svarte jungelen» på grunn av de mange immigrantene fra afrikanske land. Nå er det derimot iranere som dominerer i leiren. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Livet her i leiren er hardt, sier en av mennene (22).

I likhet med de andre rundt bålet har han kommet til Calais fra Shiraz i Iran gjennom Europa gjemt bak i lastebiler. Flere er kommet inn i Europa via Serbia, som i en periode ønsket iranere velkommen.

Iranerne sier de er undertrykt og forfulgt i hjemlandet på grunn av sin kristne tro og at de derfor har behov for beskyttelse. Foto: Johan E. Bull / NRK

Iran er verken fattig eller herjet av krig, men mennene her sier de er undertrykt og vil søke beskyttelse i Storbritannia.

– Jeg kan ikke leve lenger i Iran. Jeg er kristen og protestant, noe som er umulig i Iran, sier 22-åringen.

Politiet tok teltet

«Reza» og sønnen har fått en ny utfordring. De vet ikke hvor de skal tilbringe natten. Teltet deres er nemlig borte sammen med tepper og soveposer. Politiet tok alt de hadde. Hver morgen kokken åtte kommer de og fjerner alle telt som står tomme.

– Jeg måtte til sykehus med sønnen min som hadde fått brannsår på leggen av leirbålet vårt i går. Da vi kom tilbake, var teltet borte, sier Reza fortvilet.

Kald vinter: Franske hjelpeorganisasjoner kommer daglig med ved til de mange tusen flyktningene som befinner seg i provisoriske leire i Calais. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Vil forsøke å flykte igjen

«Reza» og sønnen er på vei til en fransk hjelpeorganisasjon for å se om det er mulig å få tak i et nytt telt. Vinteren kan bli kald og lang.

Franske frivillige kommer med baguetter og vann i store dunker, men av og til er forholdene så ille at de tar inn på et herberge i byen.

Sønnen til «Reza» er urolig og våkner av mareritt hver natt. Femåringen har vært med på et mislykket fluktforsøk i gummibåt over Den engelske kanal. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

38-åringen har fått meg seg nyheten om at britene setter inn flere skip og øker patruljeringen med helikopter i Den engelske kanal. Det stanser ikke planene hans om å ta seg over til Storbritannia.

Klarer de komme seg over, så håper han på å få bli. De har nemlig familie i Storbritannia, forteller han.

– Vi er nødt til å prøve igjen.