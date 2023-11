Ei dagbok frå Gaza

Livet har starta på nytt i denne framande byen, ein times køyretur frå heimen som no har blitt bomba i stykke.

Folketalet i Khan Younis har meir enn dobla seg sidan Israel beordra evakueringa frå nordlege Gaza for to veker sidan.

Dei som ikkje flykta er fanga i krysselden mellom det israelske forsvaret og Hamas sine styrkar.

Hjelpearbeidar Hammash fekk med seg storfamilien, kona Manal Aljori og barna deira Eliaa (5) og Ahmed (2).

Tobarnspappa Yousef Hammash trur han ikkje hadde vore i live i dag, dersom han ikkje måtte verne om dei to barna sine. Foto: Yousef Hammash / X

Men heller ikkje i Khan Younis er dei trygge. I 34 timar denne helga hadde store delar av folket i Gaza ingen måte å nå omverda på, eller kvarandre.

Israel hadde gått inn i landet med bakkestyrkar, og telefonsignalet og internettet forsvann.

– Vi lever i helvete. Det er som eit mareritt, men vi vakna opp til dette. Det er ikkje første gongen, men det er annleis, fortel han til NRK.

Her kan du hoppe til lydklippa frå Hammash si dagbok:

Hammash har tidlegare jobba som frilansjournalist for BBC og Channel 4, men er i dag ansvarleg for kommunikasjons- og påverknadsarbeidet frå Gaza for Flyktninghjelpen.

Han og familien har flykta frå Beit Lahia, som ligg heilt nord i Gaza nær grensa til Israel.

Begge gongane valden har eskalert sidan dei flytta inn, i 2018 og 2021, har dei forlate huset. Det gjorde dei også laurdag 7. oktober.

Hammash og storfamilien har flykta frå Beit Lahia i nord til Khan Younis i sør.

Hamas hadde gått til angrep med fleire tusen rakettar mot Israel. Så tok dei over heile landsbyar og kibbutzar inne i landet.

Sidan har Gazastripa blitt utsett for intens bombing frå israelsk side. Det er ingen stad i her ein kan rekne som trygg lenger, ifølge FN.

I ei veke budde dei hos foreldre og besteforeldre i nærleiken, og kvar dag vakna dei til beskjeden om at nokon dei var glade i var drepne, fortel Hammash til NRK.

Så flykta dei sørover når evakueringsordren kom, 13. oktober. Tre dagar seinare tok Hammash opp det første av lydklippa:

Spill av lyd Eg bur hos ein av slektningane mine. Naboane går ut kvar dag på morgonen for å stå i kø framfor bakeria. For å skaffe vatn, også. Dei har ein plan om å fordele vatn ut i nabolaget. Eg trur det blir eit par timar for kvart nabolag. Vi må vente i eit par dagar, så får vi det også i eit par timar.

Nevøen på kona Aljori si side av familien har nyleg døydd i eit rakettangrep. Fordi ho sørgar har Hammash hatt mykje av ansvaret for Eliaa og Ahmed i det siste.

– Har du og barna dine samtalar om det som skjer akkurat no?

– Eliaa forstår no at det er ein krig, og dette er bombing. Det kjem frå fly. Med Ahmed prøvar vi å overtyde han om at det er fyrverkeri. At det er lynnedslag, eller regnar ute.

– Han er to og forstår ikkje kva som skjer, men han er også livredd.

Dottera Eliaa har no blitt for stor til at dei kan forklare vekk rakettane, seier Hammash. Dei prøvar framleis med minstemann. Foto: MOHAMMED ZAANOUN / NRC

Når Hammash må ut på gata og hente brød, vatn eller medisinar, kan ikkje barna vere med. Men dei spør kvar gong, og han lovar alltid at det ikkje blir så lenge til.

– Dersom eg ikkje hadde barna mine bak meg, ville eg ha gitt opp den første dagen eg flytta sørover.

– Eg hadde blitt på sofaen og venta på at huset skulle bli bomba heller enn bevege meg ut i kaoset. Eg har vore igjennom ting den siste tida som eg aldri hadde trudd eg skulle nokosinne.

Spill av lyd Så vi har levd endå ein dag som om vi er i helvete. I dag, tidleg på morgonen, måtte eg utføre mitt daglege oppdrag med å finne brød og vatn. Og medan eg var på butikken utførte dei fire luftangrep. Det gjekk eitt minutt mellom kvar rakett, så vi var hundrevis av menneske på gata som hadde panikk og sprang. Når enn vi høyrde rakettane kome starta vi å springe, men vi visste ikkje kvar vi skulle gjere av oss.

Då konflikten i Gaza sist eskalerte i mai 2021, laga Hammash ein reportasje saman med kollegaane sine for Flyktninghjelpen.

Der fortel han om å vere far i ein konflikt «som aldri tek slutt», om dottera Eliaa som hadde så mange spørsmål, om sonen Ahmed som aldri fekk sove.

Etter at han blei far, fortalde han, fekk han kjenne på frykt for første gong.

Sjølv er Hammash frå flyktningleiren i Jabalia. – Gaza er meir enn ein heim. Det er ein del av oss som bur her. Foto: MOHAMMED ZAANOUN / NRC

I dag synest han det er vondt å tenke tilbake på dette intervjuet, og kor mykje betre familien hans hadde det då.

– Eg klandrar meg sjølv for å ha kjent den panikken og redsla, seier han til NRK.

– Eg hadde aldri trudd at eg kom til å ha så mykje vald rundt meg som eg har i dag.

I fleire år har han tenkt at Gaza ikkje er nokon plass for barn. Då det blei full krig mellom Israel og Hamas, sa kona hans at dei måtte få dei ut med ein gong.

– Dersom eg overlever denne krigen, så har eg også det på CV-en. Eg treng ikkje å skrive «kan arbeide under press», «kan spele på lag». Nei, eg overlevde. Eg kan gjere kva som helst anna, seier Hammash til NRK. Foto: Mohammed Zaanoun / NRC

– Overfor barna mine så føler eg på skuld. Det var eg som valde å ha barn i Gaza.

Sjølv kan han ikkje reise derifrå, meiner han. Men barna må ut.

– Når det handlar om barna er det vondare. Eg toler ikkje at sonen min græt, ein gong.

– Tenk om eg ser ein dag at han er død? Eg trur ikkje eg kjem til å ha kontroll over mitt eige sinn. Eg kjem til å miste vitet.

Spill av lyd I går hadde sonen min Ahmad på to år feber. Og diverre kunne vi ikkje finne ein lege, og vi kunne ikkje kome oss til sjukehuset. Uansett har ikkje sjukehuset kapasitet til å ta imot nokon. Så vi måtte bruke vår personlege erfaring for å få ned feberen hans, med den medisinen vi hadde tilgjengeleg.

NRK klarar å nå Hammash på nytt måndag morgon. Han fortel at alle i hans næraste familie lev enno, men at eit søskenbarn som budde like ved er innlagd på sjukehus.

– Vi prøvar å halde tritt med det som skjer. Søskenbarnet mitt blir betre, skriv han i ei tekstmelding.

– Men i dag startar dei bakkeinvasjonen, og situasjonen over alt rundt oss blir endå meir sinnssjuk.

OBS: Videoen inneheld plutselege, høge lydar.

Hammash filmar eksplosjonane frå taket Du trenger javascript for å se video.

I eit lite betonghus med knapp plass til 24, byter dei vaksne på å sove om morgonen. Alle i Gaza fryktar natta, som er fylt av bomber dei ikkje kan sjå, seier Hammash.

– Etter solnedgang er det ingen som rører på seg. Det er fullstendig utrygt, og utruleg skremmande å vere ute på gatene.

– Vi har ei frykt langt inni oss, og eg trur vi kjem til å trenge fleire år for å kome over den. Alt vi kan gjere er å be for at vi ikkje skal vere det neste målet.

Spill av lyd Signalet kom tilbake i dag etter to dagar med isolasjon. Vi kunne ikkje vite kva som skjedde rundt oss, vi var isolerte frå resten av verda og også isolerte oss imellom. Vi visste ikkje korleis det gjekk med slektningane våre, dei vi er glade i. Alt vi visste om var menneska rett framfor oss.

Ettersom fleire folk flyktar frå nord til sør, blir det mindre å handle på butikken. Det er best å gå utan ein plan, og handle med seg det som kan etast.

Køen til bakeriet har også blitt lengre. Nyleg stod han fem timar for ei halv bøtte brød til heile familien.

Då han endeleg kunne vende heim, hadde mørket senka seg.

Ein skule i Khan Younis har blitt til heimar for dei som ikkje har kjenningar å flykte til. Hammash seier det kjem fleire til byen kvar dag. Foto: AHMED ZAKOT / Reuters

Han skunda seg ikkje heim, slik han elles ville gjort. Han gjekk sakte og røykte sigarett på sigarett, sjølv om han eigentleg hadde slutta.

Den oransje gløden var heilt sikkert synleg frå dronane som streifa over gatene i Gaza. Dei fylte lufta med ei konstant, mekanisk summing.



Hammash visste at nokon følgde med, fortel han. Men akkurat då spelte det inga rolle.

Spill av lyd I går græt søstrene og kona mi og bad for at natta ikkje skulle kome. Vi er mykje reddare om natta, og alt er meir intenst. Det er natta vi er redde for no.