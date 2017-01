Marineinfanterister i kamper utenfor byen Marjah i Helmand-provinsen, Afghanistan. Foto: GORAN TOMASEVIC / REUTERS

«Kjemp uten frykt, dø med ære» Fra strendene på Iwo Jima til fjellene rundt Kabul, fra de trange bakgatene i Bagdad og Hue, til iskalde høydedrag i Chosin-reservatet. I alle kriger der USA har vært involvert ble marineinfanteriet sendt for å kjempe de hardeste slagene.

Eirik Veum Journalist

Mandag morgen landet 300 soldater fra Marine Rotation Force Europe på Værnes. Stasjoneringen har vært omstridt i Norge og ikke minst blitt lagt merke til i Russland.

– Dette er svært farlig for Norge og nordmenn, sa Frants Klintsevitsj i forsvarskomiteen i Føderasjonsrådet i Moskva i et intervju med TV 2. i oktober.

I seks måneder skal de være her, kanskje lenger. En av USAs fremste eliteavdelinger er kommet til Norge for trene på krigføring i snø og kuldegrader

Knallharde opptakskrav

For å bli marineinfanterister må rekruttene gjennom en rekke opptaksprøver. US Marine Corps er en vervet avdeling, det vil si at soldatene melder seg som frivillige. Utvelgelsen av soldatene starter på militærbasene Parris Island i Sør-Carolina eller USMC Recruit Training Depot ved San Diego i California.

Glimt av de amerikanske elitesoldatene i trening og kamp Du trenger javascript for å se video.

Menn og kvinner som vil bli en del av den spesielle styrken går gjennom en rekruttperiode som strekker seg over 13 uker. De fleste er unge, noen kun 17 år gamle. En del faller fra, men mange gjennomfører også de knallharde prøvelsene.

Det innebærer endeløse utmarsjer til alle døgnets tider. Dager og netter uten søvn, minimalt med mat og drikke. Det kreves at soldatene lever opp til avdelingens motto, Semper Fidelis. Alltid trofast.

Nærkampøvelser og våpendrill. Rekruttene går i denne perioden gjennom ekstreme fysiske prøvelser samtidig som offiserene forsøker å bryte dem ned mentalt. Senere skal de bygges opp igjen. Soldatene skal kunne mestre krigføring over hele verden, uansett hvor de blir sendt eller utplassert.

De kan havne i svært kompliserte konflikter hvor det er minst like viktig å vite når man ikke skal avfyre skudd, som når man faktisk skal gjøre det. I den amerikanske forsvarsledelsen er marineinfanteriet høyt verdsatt og blant USAs fremste eksperter på såkalte amfibie- og kommandooperasjoner.

Rekruttperioden på Parris Island er en prøvelse får dem som vi bli marineinfanterister. Foto: SHANNON STAPLETON / Scanpix REUTERS

The few, the proud, the Marines

Marineinfanteriet er en eliteavdeling som skal være klar til strid på kort varsel. Kilder i Forsvaret, som kjenner godt til avdelingen, forteller om et ekstremt fokus på fysikk, disiplin og militære ferdigheter.

Dette er soldater som er utpreget dedikerte og patriotiske. Marineinfanteristene er preget av en fremtredende avdelingstolthet og har en sterk tilknytning til kompaniet, troppen og kameratene. De er «The few, the proud, the marines».

Rekrutteringen har som mål å finne dem som vil bli yrkessoldater og mange er i tjeneste til de går av med pensjon. Under utdannelsen legges det vekt på historie, og særlig begivenheter der marineinfanteriet har hatt en funksjon.

Jarheads Foto: LAURA RAUCH / AP

Blant andre militære i USA har marineinfanteristene fått klengenavnet «Jarheads» på grunn av den spesielle hårklippen mange av soldatene har. Selv kaller de seg gjerne «Leathernecks» etter en særpreget nakkebeskyttelse soldatene brukte da avdelingen ble opprettet.

En patrulje fra US Marine Corps utenfor Najaf i Irak, 6. august 2004. Foto: Cpl. DANlEL J. FOSCO / AFP

241 years on duty

Historien om en av verdens mest myteomspunne militæravdelinger strekker seg helt tilbake til den amerikanske uavhengighetskrigen i 1775. Amerikanerne ville løsrive seg fra det britiske imperium og representanter fra de 13 koloniene i det britiskkontrollerte Nord-Amerika vedtok å opprette United States Marine Corps. Dette skulle være en spesiell avdeling, noe annet enn enheter fra hæren, sjøforsvaret eller kavaleriet. Marineinfanteristene skulle beherske alle forhold både på land og i vann.

Sårede soldater fra US Marine Corps får blomster fra franske kvinner. Belleau-skogen, 1918. Foto: Ap

«Retreat? Hell, we just got here»

Frem mot første verdenskrig deltok marineinfanteriet i flere konflikter, som den amerikanske borgerkrigen fra 1861 til 1865 og den spansk-amerikanske krigen i 1898. I 1917 gikk USA inn i verdenskrigen på vestmaktenes side, men US Marine Corps ble lite benyttet før de ble satt inn i kamphandlinger i Frankrike under en større våroffensiv i 1918. Det meste kjente slaget der US Marines deltok, var The Battle of Belleau Wood – slaget om Belleau-skogen, mellom 1. og 26. juni.

Dette skogsområdet lå ikke så langt fra den belgiske grensen og mer enn 20.000 amerikanske, franske, britiske og tyske soldater ble drept under kampene. Dette var det siste store slaget på det vestlige frontavsnittet under første verdenskrig og endte med seier for vestmaktene.

Det amerikanske marineinfanteriet utmerket seg og franskmennene ga senere skogsområdet navnet Bois de la Brigade de Marine til ære for avdelingen.

Kunnskap om krigshandlingene fra 1918 er en viktig del av utdannelsen og fortsatt med på å prege marineinfanteriets kultur og renomme. Det handler om å kjempe uten frykt og dø med ære. På slagets første dag ble det blant offiserene diskutert om soldatene skulle trekke seg et stykke bakover.

En av kompanisjefene, 31-årige Lloyd Williams fra Berryville i Virginia, sa da til en fransk offiser: "Retreat? Hell, we just got here". Williams ble drept tolv dager senere. En annen offiser som fikk en plass historiebøkene etter slaget i Belleau, var 40-årige Daniel Dyle fra New York. Under kampene brølte han til de amerikanske marineinfanteristene han ledet: "Come on, you sons of bitches, do you want to live forever?".

Under første verdenskrig ble US Marine Corps for alvor lagt merke til, også internasjonalt. De tyske soldatene omtalte marineinfanteristene som Teufelshunde – djevelhunder.

Kvinner, svarte og indianere rekrutteres som soldater

Marineinfanteriet brukte årene frem mot andre verdenskrig på å utvikle ferdigheter innenfor såkalte amfibieoperasjoner, noe som fortsatt er avdelingens spesialkompetanse. Dette er omfattende angrep fra sjøen hvor avdelingens egne sjø- og luftskvadroner samarbeider med bakkestyrker.

Fokuset på amfibieoperasjoner gjorde at avdelingen under den neste verdenskrigen fikk en avgjørende rolle og deltok i nærmest samtlige større slag der bakkestyrker fra USA var involvert. Styrken var i særlig stor grad med i kampene mot japanerne i Stillehavsområdet, men også involvert i stridshandlinger i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten.

Marineinfanterister på Guadalcanal registrerer drepte japanske soldater. Foto: Ap

Allerede i 1918 ble det åpnet for at hvite kvinner kunne søke seg til avdelingen. I 1942 startet også rekrutteringen av svarte og fargede menn. De fikk riktignok ikke gjennomføre utdannelsen sin sammen med hvite soldater på Parris Island, men gikk opptreningsperioden ved Montford Point utenfor Jacksonville i Nord-Carolina. I 1949 ble raseskillet opphevet.

Indianere ble også hentet inn til US Marine Corps og fikk en helt spesiell funksjon under andre verdenskrig. 29 Navajo-indianere ble brukt til å formidle hemmelige beskjeder mellom avdelingene. Til det brukte de sitt eget morsmål, et stammespråk som svært få behersket. Japanerne greide aldri å knekke denne koden.

I løpet av krigsårene vokste marineinfanteriet til en styrke på 485.000 soldater og offiserer. 19.733 ble drept i krigshandlinger.

Skandalene i Vietnam.

Gjennom de neste 30 årene ble enheter fra US Marine Corps i stort omfang sendt til Asia der USA gikk inn i væpnede konflikter. Under Korea-krigen fra 1950 til 1953 var marineinfanteriet involvert i voldsomme kamper mot kinesiske og nordkoreanske styrker. US Marine Corps deltok blant annet i slagene om Pusan og Chosin-reservatet. 4267 marineinfanterister mistet livet i denne konflikten.

En soldat fra marineinfanteriet får hjelp etter å ha pådratt seg hodeskader. Cham Son, Sør- Vietnam, 19. september 1967. Foto: HENRI HUET / Ap

Fra 1965 til 1972 ble marineinfanteriet sendt til Sør-Vietnam. Sammen med sørvietnamesiske regjeringsstyrker skulle amerikanerne nedkjempe den kommunistiske geriljagruppen Vietcong og etter hvert også nordvietnamesiske styrker. Enheter fra avdelingen deltok i noen av de mest intense slagene, som kampene om Hue og Khe Sanh fra januar til juli 1968.

Marineinfanteristene ble trukket ut av Sør-Vietnam i 1972, men kom tilbake for å være med under evakueringen av amerikanske borgere fra hovedstaden Saigon da Sør-Vietnam kollapset i april 1975. 13.091 marineinfanterister mistet livet i Vietnam og nærmere 100.000 ble såret.

Under Vietnamkrigen gjorde soldater fra US Marine Corps seg skyldig i krigsforbrytelser og flere av operasjonene som avdelingen gjennomførte var omstridte. Dette gjelder spesielt oppdragene som gikk under navnet "Search and Destroy". Her gikk amerikanske enheter inn i fiendtlige områder, slo til mot landsbyer der det var mistanke om geriljavirksomhet, og trakk seg ut raskt ut igjen.

Sivilbefolkningen i Vietnam ble utsatt for ufattelige lidelser under krigshandlingene. Foto: HORST FAAS / Ap

Hensikten var ikke å ta over kontrollen over områder. Suksesskriteriet var antall drepte fiender, men det ble etablert en praksis der samtlige drepte vietnamesere ble regnet som fiender. En rekke sivile ble massakrert under slike oppdrag, noe som ble regnet som krigsforbrytelser.

I Vietnam utførte amerikanske soldater også andre grove lovbrudd som voldtekter, mishandling og tortur. Flere soldater og offiserer fra US Marine Corps ble stilt for militære domstoler etter anklager om desertering, manglende disiplin og andre lovbrudd utført under tjenesteperioden i Vietnam.

Krigen mot terror

23. oktober 1983 ble US Marine Corps rammet av et terrorangrep og gikk på et av de største tapene i avdelingens historie på en og samme dag. Soldater var sendt til Libanon og holdt til i en kaserne ved Beirut internasjonale flyplass. De var en del av en fredsbevarende styrke.

Tidlig om morgenen, mens de fleste sov, gikk en selvmordsbomber til angrep og kjørte en lastebil full av sprengstoff inn i bygningen. Eksplosjonen som fulgte var svært kraftig. 220 marineinfanterister og 21 andre amerikanske soldater ble drept.

Amerikanske marineinfanterister leter etter medsoldater. Terrorangrepet mot flyplassen i Beirut 23. oktober 1983 kostet 241 amerikanske soldater livet. Foto: Jim Bourdier / Ap

Gjennom 1990-tallet sendte US Marine Corps soldater til Gulfkrigen, ulike fredsoperasjoner på Balkan og lignende oppdrag i flere afrikanske land. Etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001 har enheter fra marineinfanteriet vært stasjonert i Afghanistan og Irak. De har deltatt i omfattende krigsoperasjoner og mer enn 1500 soldater har blitt drept.

Drapene i Haditha

Dette bildet skal være tatt noen dager etter massakren i Haditha. Flere av ofrene ble funnet på sine egne soverom. Foto: AP

Også under operasjonene Irak og Afghanistan har det blitt hevdet at marineinfanteriet utførte krigsforbrytelser. Den mest kjente hendelsen, som fortsatt er under etterforskning, er den såkalte Haditha-massakren. Anklagene går ut på at soldater gikk amok i en irakisk landsby 19. november 2005 og drepte 24 sivile, blant annet flere kvinner og barn. Samme dag var en 20-årig marineinfanterist blitt drept av en veibombe. Massakren skal ha vært en hevn fra medsoldatene.

Samarbeid med Norge

Nå er soldater fra US Marine Corps i Norge for å trene på vinterkrig. De skal ha øvelser sammen med norske styrker for å bedre samarbeidet mellom Norge og USA. I den norske forsvarsledelsen har de lenge ønsket et bedre og tettere samarbeid med marineinfanteriet.

Sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa har endret seg. Det vurderes som en stor fordel at det amerikanske marinekorpset har soldater som mestrer snø, kuldegrader og norske forhold.